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Владельцу пермского отеля, где погибли пять человек, предъявили обвинение

Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении владельца мини-отеля в Перми, по вине которого погибли пять... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T17:25

2020-09-03T17:25

2020-09-03T17:46

чп с прорывом трубы в пермском отеле

пермь

происшествия

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<strong>МОСКВА, 3 сен – РИА Новости.</strong> Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении владельца мини-отеля в <a href="http://ria.ru/location_Perm/" target="_blank" data-auto="true">Перми</a>, по вине которого погибли пять человек, сообщает пресс-служба ведомства.По версии следствия, 33-летний предприниматель в 2013-2014 годах сделал перепланировку подвального помещения многоэтажного жилого дома в Перми, где незаконно разместил мини-отель. Ночью 20 января 2020 года в результате прорыва трубы теплоснабжения помещение гостиницы было затоплено горячей водой, что повлекло гибель 5 человек, в том числе малолетнего ребенка, еще 3 постояльцев получили ожоги, повлекшие тяжкий вред здоровью."В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Индустриальный районный суд Перми для рассмотрения по существу. Расследование в отношении должностных лиц надзорных и контролирующих органов, руководителей ресурсоснабжающей и управляющей компаний продолжается", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20200121/1563647494.html

пермь

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чп с прорывом трубы в пермском отеле, пермь, происшествия