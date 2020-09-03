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Владельцу пермского отеля, где погибли пять человек, предъявили обвинение
Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении владельца мини-отеля в Перми, по вине которого погибли пять... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T17:25
2020-09-03T17:46
чп с прорывом трубы в пермском отеле
пермь
происшествия
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<strong>МОСКВА, 3 сен – РИА Новости.</strong> Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении владельца мини-отеля в <a href="http://ria.ru/location_Perm/" target="_blank" data-auto="true">Перми</a>, по вине которого погибли пять человек, сообщает пресс-служба ведомства.По версии следствия, 33-летний предприниматель в 2013-2014 годах сделал перепланировку подвального помещения многоэтажного жилого дома в Перми, где незаконно разместил мини-отель. Ночью 20 января 2020 года в результате прорыва трубы теплоснабжения помещение гостиницы было затоплено горячей водой, что повлекло гибель 5 человек, в том числе малолетнего ребенка, еще 3 постояльцев получили ожоги, повлекшие тяжкий вред здоровью."В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Индустриальный районный суд Перми для рассмотрения по существу. Расследование в отношении должностных лиц надзорных и контролирующих органов, руководителей ресурсоснабжающей и управляющей компаний продолжается", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20200121/1563647494.html
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чп с прорывом трубы в пермском отеле, пермь, происшествия

Владельцу пермского отеля, где погибли пять человек, предъявили обвинение

17:25 03.09.2020 (обновлено: 17:46 03.09.2020)
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© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкВход в мини-отель "Карамель" в Перми, в котором в результате прорыва трубы с кипятком погибло пять человек
Вход в мини-отель Карамель в Перми, в котором в результате прорыва трубы с кипятком погибло пять человек - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / МЧС РФ
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Вход в мини-отель "Карамель" в Перми, в котором в результате прорыва трубы с кипятком погибло пять человек. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении владельца мини-отеля в Перми, по вине которого погибли пять человек, сообщает пресс-служба ведомства.
"Заместитель генерального прокурора РФ утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении индивидуального предпринимателя из Перми. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, 33-летний предприниматель в 2013-2014 годах сделал перепланировку подвального помещения многоэтажного жилого дома в Перми, где незаконно разместил мини-отель. Ночью 20 января 2020 года в результате прорыва трубы теплоснабжения помещение гостиницы было затоплено горячей водой, что повлекло гибель 5 человек, в том числе малолетнего ребенка, еще 3 постояльцев получили ожоги, повлекшие тяжкий вред здоровью.
"В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Индустриальный районный суд Перми для рассмотрения по существу. Расследование в отношении должностных лиц надзорных и контролирующих органов, руководителей ресурсоснабжающей и управляющей компаний продолжается", - говорится в сообщении.
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ЧП с прорывом трубы в пермском отелеПермьПроисшествия
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