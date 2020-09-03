https://ria.ru/20200903/khinkali-1576689063.html
"Хинкали и салат из огурцов": в России полицейского судят за взятки едой
В Новосибирске в суд поступило дело бывшего начальника Дзержинского райотдела полиции Александра Гращенкова, которого обвиняют в коррупции, пишет "Коммерсант". РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T16:02
2020-09-03T16:02
2020-09-03T16:04
новосибирск
происшествия
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<strong>МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. </strong>В <a href="http://ria.ru/location_Novosibirsk/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирске</a> в суд поступило дело бывшего начальника Дзержинского райотдела полиции Александра Гращенкова, которого обвиняют в коррупции, пишет <a href="https://www.kommersant.ru/doc/4476061?query=%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2" target="_blank">"Коммерсант"</a>.Подполковника задержали в феврале 2019 года. По данным следствия, он на протяжении трех лет покровительствовал братьям-предпринимателям, владевшим несколькими торговыми павильонами и точками общепита. В деле указывается, что помещения занимали большую площадь, чем их владельцы арендовали у города. Как отмечает издание, полицейский закрывал на это глаза в обмен на бизнес-ланчи в одном из кафе, а иногда их доставляли на работу.Чаще всего обвиняемый предпочитал салат из огурцов и хинкали. Изначально объем взятки, фигурировавшей в деле, оценивался в 200 тысяч рублей, однако впоследствии он снизился до 53 тысяч.Подозреваемый полностью признал вину. После задержания он около года провел в СИЗО, в начале 2019 года его перевели под домашний арест, а спустя еще год отпустили под подписку о невыезде.
https://ria.ru/20180104/1511908341.html
Галина Белова
Миллионами красть надо, тогда домашний арест. А то хинкали ел...
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новосибирск
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новосибирск, происшествия
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости.
В Новосибирске
в суд поступило дело бывшего начальника Дзержинского райотдела полиции Александра Гращенкова, которого обвиняют в коррупции, пишет "Коммерсант"
.
Подполковника задержали в феврале 2019 года. По данным следствия, он на протяжении трех лет покровительствовал братьям-предпринимателям, владевшим несколькими торговыми павильонами и точками общепита. В деле указывается, что помещения занимали большую площадь, чем их владельцы арендовали у города.
Как отмечает издание, полицейский закрывал на это глаза в обмен на бизнес-ланчи в одном из кафе, а иногда их доставляли на работу.
Чаще всего обвиняемый предпочитал салат из огурцов и хинкали.
Изначально объем взятки, фигурировавшей в деле, оценивался в 200 тысяч рублей, однако впоследствии он снизился до 53 тысяч.
Подозреваемый полностью признал вину. После задержания он около года провел в СИЗО, в начале 2019 года его перевели под домашний арест, а спустя еще год отпустили под подписку о невыезде.