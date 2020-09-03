https://ria.ru/20200903/khayek-1576659546.html

Фигура 54-летней Сальмы Хайек поразила поклонников

Актриса Сальма Хайек в Instagram поделилась фотографией с отдыха в Греции, которое вызвало бурную реакцию ее фанатов. РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T09:01

2020-09-03T09:01

2020-09-03T09:01

шоу-бизнес

сальма хайек

греция

в мире

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<strong>МОСКВА, 3 сен — РИА Новости.</strong> Актриса <a href="http://ria.ru/person_Salma_KHajjek/" target="_blank" data-auto="true">Сальма Хайек</a> в <a href="https://www.instagram.com/salmahayek/" target="_blank">Instagram</a> поделилась фотографией с отдыха в <a href="http://ria.ru/location_Greece/" target="_blank" data-auto="true">Греции</a>, которое вызвало бурную реакцию ее фанатов.54-летняя голливудская звезда в желтом купальнике и юбке того же цвета позирует на фоне пляжа и моря. В подписи к фотографии она поблагодарила всех людей, которые поздравили ее с днем рождения.В комментариях к записи пользователи социальной сети выразили восхищение внешним видом Хайек.Так, например, главный редактор британского Vogue Эвард Эннинфул отметил, что актриса выглядит потрясающе.Пользователь под ником memolywood отметил, что не знает ни одну женщину, которая бы становилась все более прекраснее с возрастом. Еще один комментатор tu_sqalvadorr отметил, что актриса должно быть врет и ей едва 28 лет. К нему присоединился chalston_36, отметив, что также не верит в то что ей 54 года, и предположив, что она застряла в районе 30 лет. Rae_roa отметила, что она может только мечтать быть в такой форме, в какой находится актриса в 54 года.

https://ria.ru/20200902/klum-1576613209.html

греция

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, сальма хайек, греция, в мире