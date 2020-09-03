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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200903/khasidy-1576646215.html
"Валите отсюда!" Еврейский вопрос взбудоражил Украину
На Украине и в Израиле разгорелся большой скандал из-за ежегодного паломничества хасидов в маленький городок под названием Умань. Местные жители выступили... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T08:00
2020-09-03T11:13
религия и мировоззрение
коронавирус covid-19
моше реувен асман
аналитика - религия и мировоззрение
кнессет израиля
владимир зеленский
иерусалим
умань
смоленская область
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<strong>МОСКВА, 3 сен —</strong> <strong>РИА Новости, Олег Налисник.</strong> На Украине и в Израиле разгорелся большой скандал из-за ежегодного паломничества хасидов в маленький городок под названием Умань. Местные жители выступили против массового прибытия верующих из Земли обетованной, где сейчас вторая волна кризиса. А религиозные израильтяне обвинили президента Владимира Зеленского и собственного премьера Биньямина Нетаньяху в нарушении многовековых священных традиций. В хитросплетениях веры, карантина и народовластия разбиралось РИА Новости. Бунт граждан"Куда лезешь? Проваливай!" — так в городке Умань Черкасской области встретили гостей из Израиля. Город взбунтовался из-за приезда бреславских хасидов. Хасидизм — мощное течение в иудаизме, согласно которому каждый может достичь личной святости. Оно делится на несколько ответвлений со своими святынями и центрами в разных городах мира. Так, религиозный центр любавичского направления, к которому относят себя многие российские евреи, находится в Любавичах — в Смоленской области России. А для бреславских хасидов святое место — именно Умань на Украине. Там покоится основатель их движения — рабби Нахман. Паломничество к его гробнице хотя бы раз в жизни считается богоугодным делом.В Умани проживает чуть больше 82 тысяч человек, и ежегодно город с трудом справляется с наплывом паломников. А съезжается туда порядка 50 тысяч хасидов. Но в этом году горожане наотрез отказались принимать израильских гостей. <a href="https://www.facebook.com/eduard.dolinsky/posts/3571798016185574" target="_blank" rel="nofollow noopener">Видео</a> с их "встречей" Украина обсуждает уже неделю. "Вы о нашей безопасности подумали? Спросили наше мнение, когда пустили их? Это наша земля!" — кричит женщина на уманского полицейского. Усмирять бунт съехались силовики со всего района, но людей у них не хватает. "Все наряды уже тут, больше не можем прислать", — раздается из раций. Двумя неделями ранее куда более мирный пикет прошел под окнами офиса Владимира Зеленского в Киеве. Мэр Умани Александр Цербий взывал к главе государства: "Услышьте нас! Мы в опасности!"Поначалу президент не обращал внимания на назревающую проблему. Вопрос о паломничестве в Умань решала без его участия Госкомиссия по чрезвычайным ситуациям — на уровне профильных министерств и местных властей. Но между собой они так и не договорились. Например, если украинский МИД рекомендовал пустить паломников, то в Минздраве категорически возражали. И неспроста. В конце мая, когда суточный прирост заболевших составлял 400-600 человек, страна начала открывать границы. К середине июля статистика особо не изменилась, и в аэропортах возобновилась работа погранпунктов. Но в августе ситуация ухудшилась. Одиннадцатого числа диагностировали 1100 случаев, 14-го — 1700, а 22-го — и вовсе около 2300. Умань, кстати, относится к "красной зоне" заболеваемости.Но президент Зеленский все равно молчал. А паника из-за массового прибытия хасидов росла. Ссора в ИзраилеБольшинство паломников в Умань приезжают из Израиля. В начале июля в этой стране официально объявили о второй волне коронавируса. Ежедневно число "красных зон" растет. И многие из них — как раз религиозные кварталы тех или иных городов. Сложившаяся ситуация даже рассорила религиозных и светских израильтян. В адрес ультраортодоксальных иудеев и хасидов сыплются обвинения в несоблюдении противовирусных мер. Кульминацией противостояния стал скандал вокруг свадьбы сына одного из иудаистских лидеров в Иерусалиме. На нее съехались несколько тысяч человек.Однако израильские власти не запретили паломничество в Умань. Это еще больше разгневало сторонников жестких мер, особенно медиков. "Неразумно совершать 85 паломнических рейсов в Умань (именно столько планировали отправить на Украину израильские власти. — Прим. ред.), учитывая рост числа случаев коронавируса. Я против поездок туда и свое мнение не поменяю!" — категорично высказался в беседе с журналистами координатор по борьбе с эпидемией коронавируса в Израиле профессор Рони Гамзо. Не дождавшись реакции своих властей, он, по сообщениям израильских СМИ, обратился напрямую к Зеленскому. За что его раскритиковали в кнессете, обвинив в "разжигании антисемитских настроений на Украине". А там сейчас действительно всплеск юдофобии — в той же Умани на днях избили раввина. Преступников полиция так и не нашла. И все это на фоне заявлений Зеленского о том, что уровень антисемитизма в стране "очень низкий". Президент не скрывает еврейского происхождения, чем заслужил симпатии иудеев как на Украине, так и в Израиле.Возможно, неопределенность в вопросе паломничества была обусловлена желанием не растерять это доверие. Но неожиданно для хасидов украинский лидер пошел на радикальные меры. "Чисто политика"С 28 августа Украина закрыла все границы. В том числе и для паломников из Израиля. Согласно официальному сообщению офиса президента, религиозных деятелей заранее предупредили об этом. Но те говорят об обратном."Такое решение кабмина — для нас шок: на встрече с президентом речь не шла о запрете въезда", — признался журналистам главный раввин Украины Моше Реувен Асман. Но, несмотря на это, добавил он, украинские хасиды выполнят предписания властей. Тех, кто прибыл из Израиля до 28 августа, обяжут сдать тесты на коронавирус. По всей видимости, традиционное паломничество в Умань на праздник Рош ха-Шана (новый год по иудейскому календарю, в этом году выпадает на 19 сентября) состоится, но с малым числом верующих. Однако если на Украине иудеи приняли новость с пониманием, то в Израиле картина иная. Местные бреславские хасиды обвинили в срыве паломничества премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Их лидеры заявили, что больше не будут его поддерживать. "Бреславские хасиды довольно многочисленны и прекрасно организованы. Каждый раз перед выборами в Израиле возникает вопрос, на чьей стороне они выступят. Сейчас они пригрозили игнорировать не только Нетаньяху, но и все дружественные ему политические силы", — отмечает в беседе с РИА Новости эксперт Герцлийского междисциплинарного института экс-депутат кнессета Ксения Светлова.А израильские власти, по ее словам, отдали вопрос о паломничестве в Умань на откуп Зеленскому. Сам Нетаньяху лишь после протестов хасидов создал специальную комиссию, которая будет заниматься возвращением пилигримов в Израиль."Мне кажется, это политическая манипуляция. Следующие выборы в кнессет не за горами. Поэтому правительство, с одной стороны, пытается сдержать натиск паломников, рвущихся на Украину, а с другой — переложить ответственность на кого-то другого", — поясняет политолог.И этим "другим" оказался украинский президент. Из-за закрытия границ вопреки обещаниям им недовольны религиозные евреи, которые не так давно его горячо поддерживали. Одновременно на Зеленского ополчились граждане страны: обвинили в игнорировании противовирусных норм. Поэтому теперь статус Украины как одного из религиозных центров иудаизма — под большим вопросом.
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коронавирус covid-19, моше реувен асман, аналитика - религия и мировоззрение, кнессет израиля, владимир зеленский, иерусалим, умань, смоленская область, в мире

"Валите отсюда!" Еврейский вопрос взбудоражил Украину

08:00 03.09.2020 (обновлено: 11:13 03.09.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПаломник сидит на берегу реки в канун еврейского нового года на Украине
Паломник сидит на берегу реки в канун еврейского нового года на Украине - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости, Олег Налисник. На Украине и в Израиле разгорелся большой скандал из-за ежегодного паломничества хасидов в маленький городок под названием Умань. Местные жители выступили против массового прибытия верующих из Земли обетованной, где сейчас вторая волна кризиса. А религиозные израильтяне обвинили президента Владимира Зеленского и собственного премьера Биньямина Нетаньяху в нарушении многовековых священных традиций. В хитросплетениях веры, карантина и народовластия разбиралось РИА Новости.

Бунт граждан

"Куда лезешь? Проваливай!" — так в городке Умань Черкасской области встретили гостей из Израиля.
Город взбунтовался из-за приезда бреславских хасидов. Хасидизм — мощное течение в иудаизме, согласно которому каждый может достичь личной святости. Оно делится на несколько ответвлений со своими святынями и центрами в разных городах мира. Так, религиозный центр любавичского направления, к которому относят себя многие российские евреи, находится в Любавичах — в Смоленской области России. А для бреславских хасидов святое место — именно Умань на Украине. Там покоится основатель их движения — рабби Нахман. Паломничество к его гробнице хотя бы раз в жизни считается богоугодным делом.
В Умани проживает чуть больше 82 тысяч человек, и ежегодно город с трудом справляется с наплывом паломников. А съезжается туда порядка 50 тысяч хасидов. Но в этом году горожане наотрез отказались принимать израильских гостей. Видео с их "встречей" Украина обсуждает уже неделю.
"Вы о нашей безопасности подумали? Спросили наше мнение, когда пустили их? Это наша земля!" — кричит женщина на уманского полицейского.
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПаломники-хасиды, прибывшие в город Умань на празднование Нового года Рош ха-Шана, во время молитвы
Паломники-хасиды, прибывшие в город Умань на празднование Нового года Рош ха-Шана, во время молитвы - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Паломники-хасиды, прибывшие в город Умань на празднование Нового года Рош ха-Шана, во время молитвы
Усмирять бунт съехались силовики со всего района, но людей у них не хватает. "Все наряды уже тут, больше не можем прислать", — раздается из раций.
Двумя неделями ранее куда более мирный пикет прошел под окнами офиса Владимира Зеленского в Киеве. Мэр Умани Александр Цербий взывал к главе государства: "Услышьте нас! Мы в опасности!"
Поначалу президент не обращал внимания на назревающую проблему. Вопрос о паломничестве в Умань решала без его участия Госкомиссия по чрезвычайным ситуациям — на уровне профильных министерств и местных властей. Но между собой они так и не договорились. Например, если украинский МИД рекомендовал пустить паломников, то в Минздраве категорически возражали.
И неспроста. В конце мая, когда суточный прирост заболевших составлял 400-600 человек, страна начала открывать границы. К середине июля статистика особо не изменилась, и в аэропортах возобновилась работа погранпунктов. Но в августе ситуация ухудшилась. Одиннадцатого числа диагностировали 1100 случаев, 14-го — 1700, а 22-го — и вовсе около 2300. Умань, кстати, относится к "красной зоне" заболеваемости.
Но президент Зеленский все равно молчал. А паника из-за массового прибытия хасидов росла.

Ссора в Израиле

Большинство паломников в Умань приезжают из Израиля. В начале июля в этой стране официально объявили о второй волне коронавируса. Ежедневно число "красных зон" растет. И многие из них — как раз религиозные кварталы тех или иных городов.
Сложившаяся ситуация даже рассорила религиозных и светских израильтян. В адрес ультраортодоксальных иудеев и хасидов сыплются обвинения в несоблюдении противовирусных мер. Кульминацией противостояния стал скандал вокруг свадьбы сына одного из иудаистских лидеров в Иерусалиме. На нее съехались несколько тысяч человек.
Однако израильские власти не запретили паломничество в Умань. Это еще больше разгневало сторонников жестких мер, особенно медиков.
"Неразумно совершать 85 паломнических рейсов в Умань (именно столько планировали отправить на Украину израильские власти. — Прим. ред.), учитывая рост числа случаев коронавируса. Я против поездок туда и свое мнение не поменяю!" — категорично высказался в беседе с журналистами координатор по борьбе с эпидемией коронавируса в Израиле профессор Рони Гамзо.
Не дождавшись реакции своих властей, он, по сообщениям израильских СМИ, обратился напрямую к Зеленскому. За что его раскритиковали в кнессете, обвинив в "разжигании антисемитских настроений на Украине".
А там сейчас действительно всплеск юдофобии — в той же Умани на днях избили раввина. Преступников полиция так и не нашла.
И все это на фоне заявлений Зеленского о том, что уровень антисемитизма в стране "очень низкий". Президент не скрывает еврейского происхождения, чем заслужил симпатии иудеев как на Украине, так и в Израиле.
Возможно, неопределенность в вопросе паломничества была обусловлена желанием не растерять это доверие. Но неожиданно для хасидов украинский лидер пошел на радикальные меры.

"Чисто политика"

С 28 августа Украина закрыла все границы. В том числе и для паломников из Израиля. Согласно официальному сообщению офиса президента, религиозных деятелей заранее предупредили об этом. Но те говорят об обратном.
"Такое решение кабмина — для нас шок: на встрече с президентом речь не шла о запрете въезда", — признался журналистам главный раввин Украины Моше Реувен Асман.
Но, несмотря на это, добавил он, украинские хасиды выполнят предписания властей. Тех, кто прибыл из Израиля до 28 августа, обяжут сдать тесты на коронавирус. По всей видимости, традиционное паломничество в Умань на праздник Рош ха-Шана (новый год по иудейскому календарю, в этом году выпадает на 19 сентября) состоится, но с малым числом верующих.
© AP Photo / Oded BaliltyУльтраортодоксальные евреи отдыхают в парке в Тель-Авиве
Ультраортодоксальные евреи отдыхают в парке в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© AP Photo / Oded Balilty
Ультраортодоксальные евреи отдыхают в парке в Тель-Авиве
Однако если на Украине иудеи приняли новость с пониманием, то в Израиле картина иная. Местные бреславские хасиды обвинили в срыве паломничества премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Их лидеры заявили, что больше не будут его поддерживать.
"Бреславские хасиды довольно многочисленны и прекрасно организованы. Каждый раз перед выборами в Израиле возникает вопрос, на чьей стороне они выступят. Сейчас они пригрозили игнорировать не только Нетаньяху, но и все дружественные ему политические силы", — отмечает в беседе с РИА Новости эксперт Герцлийского междисциплинарного института экс-депутат кнессета Ксения Светлова.
А израильские власти, по ее словам, отдали вопрос о паломничестве в Умань на откуп Зеленскому. Сам Нетаньяху лишь после протестов хасидов создал специальную комиссию, которая будет заниматься возвращением пилигримов в Израиль.
"Мне кажется, это политическая манипуляция. Следующие выборы в кнессет не за горами. Поэтому правительство, с одной стороны, пытается сдержать натиск паломников, рвущихся на Украину, а с другой — переложить ответственность на кого-то другого", — поясняет политолог.
И этим "другим" оказался украинский президент. Из-за закрытия границ вопреки обещаниям им недовольны религиозные евреи, которые не так давно его горячо поддерживали. Одновременно на Зеленского ополчились граждане страны: обвинили в игнорировании противовирусных норм. Поэтому теперь статус Украины как одного из религиозных центров иудаизма — под большим вопросом.
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Религия и мировоззрениеКоронавирус COVID-19Моше Реувен АсманАналитика - Религия и мировоззрениеКнессет ИзраиляВладимир ЗеленскийИерусалимУманьСмоленская областьВ мире
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