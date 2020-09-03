https://ria.ru/20200903/karman-1576656675.html
Эксперт рассказал, почему нельзя носить смартфон в кармане
Есть мнение, что использование телефонов вредно для здоровья. Например, некоторые врачи предполагают, что ношение телефона в кармане может влиять на... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T03:18
2020-09-03T03:18
2020-09-03T03:18
здоровье - общество
мобильный телефон
общество
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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости</strong>. Есть мнение, что использование телефонов вредно для здоровья. Например, некоторые врачи предполагают, что ношение телефона в кармане может влиять на репродуктивную систему, рассказал <a href="http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200903/831981156.html" target="_blank">агентству "Прайм"</a> медицинский директор сервиса "СберЗдоровье" Владислав Мохамед Али.
7
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, мобильный телефон, общество