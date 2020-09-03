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Эксперт рассказал, почему нельзя носить смартфон в кармане
Есть мнение, что использование телефонов вредно для здоровья. Например, некоторые врачи предполагают, что ношение телефона в кармане может влиять на... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T03:18
2020-09-03T03:18
здоровье - общество
мобильный телефон
общество
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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости</strong>. Есть мнение, что использование телефонов вредно для здоровья. Например, некоторые врачи предполагают, что ношение телефона в кармане может влиять на репродуктивную систему, рассказал <a href="http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200903/831981156.html" target="_blank">агентству "Прайм"</a> медицинский директор сервиса "СберЗдоровье" Владислав Мохамед Али.
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РИА Новости
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РИА Новости
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здоровье - общество, мобильный телефон, общество

Эксперт рассказал, почему нельзя носить смартфон в кармане

03:18 03.09.2020
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДевушка в защитной маске идет по улице
Девушка в защитной маске идет по улице - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Есть мнение, что использование телефонов вредно для здоровья. Например, некоторые врачи предполагают, что ношение телефона в кармане может влиять на репродуктивную систему, рассказал агентству "Прайм" медицинский директор сервиса "СберЗдоровье" Владислав Мохамед Али.

"По этому поводу было проведено большое количество исследований с противоречивыми результатами, однако убедительных данных так получено и не было. Общий совет по-прежнему остается в силе — человеку следует по возможности сокращать время контакта тела с мобильным телефоном", — считает эксперт.

5743109260
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Здоровье - ОбществоМобильный телефонОбщество
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