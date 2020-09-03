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"Словно Малена из кино". Каменских поразила фанатов новым фото
Певица Анастасия Каменских шокировала фанатом сходством с Маленой — персонажем Моники Беллуччи из одноименного фильма. РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T15:21
2020-09-03T15:21
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<strong>МОСКВА, 3 сен — РИА Новости</strong>. Певица Анастасия Каменских шокировала фанатом сходством с Маленой — персонажем <a href="http://ria.ru/person_Monika_Belluchchi/" target="_blank" data-auto="true">Моники Беллуччи</a> из одноименного фильма.Артистка опубликовала снимок в черном платье с цветочным узором и глубоким декольте, чем вызвала восхищение подписчиков."Словно Малена из кино", — отметила поклонница."Ваш сарафан просто огонь, а вы – бомба", — написали в комментариях."Какая вы красотка!", — поразился подписчик."Вы такая уверенная в себе! Я восхищаюсь вами!" — призналась фанатка.Некоторые пользователи даже посоветовали Каменских сняться в кино, посвященном довоенным годам.
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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353
60
моника беллуччи

"Словно Малена из кино". Каменских поразила фанатов новым фото

15:21 03.09.2020
3347
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкУчастники группы "Потап и Настя" Анастасия Каменских и Алексей Потапенко
Участники группы Потап и Настя Анастасия Каменских и Алексей Потапенко - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Певица Анастасия Каменских шокировала фанатом сходством с Маленой — персонажем Моники Беллуччи из одноименного фильма.
Артистка опубликовала снимок в черном платье с цветочным узором и глубоким декольте, чем вызвала восхищение подписчиков.
"Словно Малена из кино", — отметила поклонница.
© Miramax Films, 2000Кадр из фильма "Малена"
Кадр из фильма Малена - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© Miramax Films, 2000
Кадр из фильма "Малена"
"Ваш сарафан просто огонь, а вы – бомба", — написали в комментариях.
"Какая вы красотка!", — поразился подписчик.
"Вы такая уверенная в себе! Я восхищаюсь вами!" — призналась фанатка.
Некоторые пользователи даже посоветовали Каменских сняться в кино, посвященном довоенным годам.
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Моника Беллуччи
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