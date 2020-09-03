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https://ria.ru/20200903/johnson-1576657046.html
Дуэйн Джонсон вместе с семьей переболел COVID-19
Американский актер и рестлер Дуэйн Джонсон, известный также под псевдонимом "Скала", сообщил в Instagram, что он и его семья переболели коронавирусом. РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T04:32
2020-09-03T04:51
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
дуэйн джонсон
в мире
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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Американский актер и рестлер Дуэйн Джонсон, известный также под псевдонимом "Скала", сообщил в Instagram, что он и его семья переболели коронавирусом.Актер добавил, что он и его семья уже вылечились.Дуйэн Джонсон наиболее известен по участию во франшизе "Форсаж", а также в таких фильмах, как "Царь скорпионов", "Разлом Сан-Андреас" и "Джуманджи: новый уровень".<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус covid-19, дуэйн джонсон, в мире

Дуэйн Джонсон вместе с семьей переболел COVID-19

04:32 03.09.2020 (обновлено: 04:51 03.09.2020)
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© AP Photo / Invision/ Richard ShotwellДуэйн Джонсон
Дуэйн Джонсон - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© AP Photo / Invision/ Richard Shotwell
Дуэйн Джонсон. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Американский актер и рестлер Дуэйн Джонсон, известный также под псевдонимом "Скала", сообщил в Instagram, что он и его семья переболели коронавирусом.
"Моя жена Лорен, две мои дочери и я сдали положительный тест на COVID-19. Я могу вам сказать, что это была одна из самых сложных вещей, через которую мы прошли как семья", - заявил Джонсон.
Актер добавил, что он и его семья уже вылечились.
Дуйэн Джонсон наиболее известен по участию во франшизе "Форсаж", а также в таких фильмах, как "Царь скорпионов", "Разлом Сан-Андреас" и "Джуманджи: новый уровень".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Дуэйн ДжонсонВ мире
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