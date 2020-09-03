https://ria.ru/20200903/johnson-1576657046.html
Дуэйн Джонсон вместе с семьей переболел COVID-19
Американский актер и рестлер Дуэйн Джонсон, известный также под псевдонимом "Скала", сообщил в Instagram, что он и его семья переболели коронавирусом. РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T04:32
2020-09-03T04:32
2020-09-03T04:51
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
дуэйн джонсон
в мире
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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Американский актер и рестлер Дуэйн Джонсон, известный также под псевдонимом "Скала", сообщил в Instagram, что он и его семья переболели коронавирусом.Актер добавил, что он и его семья уже вылечились.Дуйэн Джонсон наиболее известен по участию во франшизе "Форсаж", а также в таких фильмах, как "Царь скорпионов", "Разлом Сан-Андреас" и "Джуманджи: новый уровень".<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200902/berluskoni-1576650511.html
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, дуэйн джонсон, в мире