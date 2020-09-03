https://ria.ru/20200903/izbienie-1576709187.html

В Пензенской области мужчину задержали после избиения двухлетней дочери

Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя города Кузнецка Пензенской области, задержанного по подозрению в причинении серьезных травм двухлетней... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T21:43

2020-09-03T21:43

2020-09-03T21:43

россия

следственный комитет россии (ск рф)

кузнецк

происшествия

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<strong>САРАТОВ, 3 сен - РИА Новости.</strong> Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя города Кузнецка Пензенской области, задержанного по подозрению в причинении серьезных травм двухлетней дочери, сообщило в четверг региональное управление СК РФ.Ранее прокуратура сообщила, что двухлетняя девочка в Кузнецке попала в больницу с травмами, которые, по предварительным данным, ей нанес отец, с которым дети проживали после смерти матери в 2018 году. Прокуратура области начала проверку. Источник в силовых структурах уточнил РИА Новости, что отец, который живет с двумя дочками-двойняшками, в среду вечером сам вызвал "скорую" для одной из них, у которой выявили травму головы и ушибы тела. По его словам, отец сначала объяснил травмы дочери падением на скользком полу, но позднее признался, что неоднократно ее ударил."Незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "б" части 2 статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего"… Мужчина задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения", - говорится в сообщении. Фигуранту дела грозит до 10 лет лишения свободы.По предварительным данным следствия, девочка 2017 года рождения вместе с сестрой-близнецом после смерти матери проживала с отцом в <a href="http://ria.ru/location_Kuznetsk/" target="_blank" data-auto="true">Кузнецке</a>, а в среду подозреваемый 1991 года рождения в состоянии алкогольного опьянения нанес несколько ударов дочери."В результате малолетней причинена черепно-мозговая травма, расценивающаяся как тяжкий вред здоровью. В настоящее время девочка находится на стационарном лечении, ей оказывается необходимая медицинская помощь", - отметили в <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a>.В ведомстве добавили, что в рамках расследования уголовного дела также будут исследованы условия жизни и воспитания детей, дана правовая оценка действиям (бездействию) работников органов опеки и попечительства, проводивших работу с данной семьей.

https://radiosputnik.ria.ru/20200804/1575344251.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), кузнецк, происшествия