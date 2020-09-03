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https://ria.ru/20200903/ivleeva-1576708288.html
ФАС возбудила дело против Ивлеевой из-за рекламы алкоголя
Блогер Анастасия Ивлеева стала фигуранткой дела о незаконной рекламе алкоголя, сообщается на сайте управления ФАС по Ленинградской области. РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T21:08
2020-09-04T02:57
анастасия ивлеева
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
происшествия
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<strong>МОСКВА, 3 сен — РИА Новости.</strong> Блогер <a href="http://ria.ru/person_anastasiya-ivleeva/" target="_blank" data-auto="true">Анастасия Ивлеева</a> стала фигуранткой дела о незаконной рекламе алкоголя, сообщается на <a href="https://lenobl.fas.gov.ru/news/15598" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a> управления <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_antimonopolnaja_sluzhba_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФАС</a> по Ленинградской области."В видеоролике продемонстрирован процесс приготовления алкогольного коктейля. Рекламируемый вермут повернут этикеткой к зрителям, а ракурс позволяет однозначно идентифицировать продукт. Кроме того, в процессе микса используется брендированный бокал, а вот тоник — еще один ингредиент коктейля, повернут в кадре так, чтобы не дать зрителям определить его торговую марку", — говорится в сообщении УФАС.Отмечается, что речь идет о ролике, выпущенном блогером в октябре 2019 года.Антимонопольная служба подчеркнула, что реклама алкоголя в интернете запрещена согласно действующему законодательству.
https://ria.ru/20200625/1573486143.html
очень уж наши , вышедшие из грязи в князи любят хвастаться своей роскошной жизнью. И ведь находятся те , у кого текут слюньки глядя на них.
40
Наказывайте если виновата.
39
46
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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353
60
анастасия ивлеева, федеральная антимонопольная служба (фас россии), происшествия

ФАС возбудила дело против Ивлеевой из-за рекламы алкоголя

21:08 03.09.2020 (обновлено: 02:57 04.09.2020)
24190
© Фото : страница Анастасии Ивлеевой в InstagramАнастасия Ивлеева
Анастасия Ивлеева - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© Фото : страница Анастасии Ивлеевой в Instagram
Анастасия Ивлеева
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Блогер Анастасия Ивлеева стала фигуранткой дела о незаконной рекламе алкоголя, сообщается на сайте управления ФАС по Ленинградской области.
"В видеоролике продемонстрирован процесс приготовления алкогольного коктейля. Рекламируемый вермут повернут этикеткой к зрителям, а ракурс позволяет однозначно идентифицировать продукт. Кроме того, в процессе микса используется брендированный бокал, а вот тоник — еще один ингредиент коктейля, повернут в кадре так, чтобы не дать зрителям определить его торговую марку", — говорится в сообщении УФАС.
Отмечается, что речь идет о ролике, выпущенном блогером в октябре 2019 года.
Антимонопольная служба подчеркнула, что реклама алкоголя в интернете запрещена согласно действующему законодательству.
Анастасия Ивлеева - РИА Новости, 1920, 25.06.2020
25 июня, 19:49
Ивлеева объяснила хвастовство роскошной жизнью
29349155839
Обсудить 46
Анастасия ИвлееваФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Происшествия
Популярные комментарии
очень уж наши , вышедшие из грязи в князи любят хвастаться своей роскошной жизнью. И ведь находятся те , у кого текут слюньки глядя на них.
3 сентября, 21:55
Рома ФиллРома Филл
3610012
Наказывайте если виновата.
3 сентября, 21:17
Арсений НовиковАрсений Новиков
3400005
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