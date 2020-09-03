https://ria.ru/20200903/ivleeva-1576708288.html

ФАС возбудила дело против Ивлеевой из-за рекламы алкоголя

Блогер Анастасия Ивлеева стала фигуранткой дела о незаконной рекламе алкоголя, сообщается на сайте управления ФАС по Ленинградской области. РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T21:08

2020-09-03T21:08

2020-09-04T02:57

анастасия ивлеева

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

происшествия

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<strong>МОСКВА, 3 сен — РИА Новости.</strong> Блогер <a href="http://ria.ru/person_anastasiya-ivleeva/" target="_blank" data-auto="true">Анастасия Ивлеева</a> стала фигуранткой дела о незаконной рекламе алкоголя, сообщается на <a href="https://lenobl.fas.gov.ru/news/15598" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a> управления <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_antimonopolnaja_sluzhba_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФАС</a> по Ленинградской области."В видеоролике продемонстрирован процесс приготовления алкогольного коктейля. Рекламируемый вермут повернут этикеткой к зрителям, а ракурс позволяет однозначно идентифицировать продукт. Кроме того, в процессе микса используется брендированный бокал, а вот тоник — еще один ингредиент коктейля, повернут в кадре так, чтобы не дать зрителям определить его торговую марку", — говорится в сообщении УФАС.Отмечается, что речь идет о ролике, выпущенном блогером в октябре 2019 года.Антимонопольная служба подчеркнула, что реклама алкоголя в интернете запрещена согласно действующему законодательству.

https://ria.ru/20200625/1573486143.html

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Арсений Новиков Наказывайте если виновата. 39

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анастасия ивлеева, федеральная антимонопольная служба (фас россии), происшествия