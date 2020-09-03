https://ria.ru/20200903/ispaniya-1576680709.html
В Испании туристов подозревают в изнасиловании несовершеннолетних
Четверо французских туристов были задержаны в Испании по подозрению в сексуальном нападении на двух несовершеннолетних девушек, сообщает Национальная полиция. РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T17:25
2020-09-03T17:25
2020-09-03T17:25
новости - туризм
франция
испания
париж
туризм
туризм
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<strong>МАДРИД, 3 сен – РИА Новости.</strong> Четверо французских туристов были задержаны в Испании по подозрению в сексуальном нападении на двух несовершеннолетних девушек, сообщает Национальная полиция.Задержанным от 20 до 25 лет, их предполагаемым жертвам — 15 и 16.Туристы познакомились с девушками, выпили с ними, после чего отправились в апартаменты, которые снимали. Здесь и произошло нападение, причем действия фиксировали на телефон одного из молодых людей. Полиция пояснила, что французы напоили девушек и воспользовались их состоянием."Происходящее записывали на мобильный телефон, несмотря на физическое сопротивление, которое обе оказали", — говорится в сообщении полиции.В ходе расследования удалось быстро установить личности нападавших, которые собирались вечером отправиться на самолете в Париж. Они были задержаны в аэропорту.
https://ria.ru/20200828/turisty-1576392420.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, франция, испания, париж, туризм
МАДРИД, 3 сен – РИА Новости. Четверо французских туристов были задержаны в Испании по подозрению в сексуальном нападении на двух несовершеннолетних девушек, сообщает Национальная полиция.
Задержанным от 20 до 25 лет, их предполагаемым жертвам — 15 и 16.
Туристы познакомились с девушками, выпили с ними, после чего отправились в апартаменты, которые снимали. Здесь и произошло нападение, причем действия фиксировали на телефон одного из молодых людей. Полиция пояснила, что французы напоили девушек и воспользовались их состоянием.
"Происходящее записывали на мобильный телефон, несмотря на физическое сопротивление, которое обе оказали", — говорится в сообщении полиции.
В ходе расследования удалось быстро установить личности нападавших, которые собирались вечером отправиться на самолете в Париж. Они были задержаны в аэропорту.