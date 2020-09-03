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https://ria.ru/20200903/iphone-11-1576693519.html
Недешевый iPhone 11 оказался самым продаваемым в мире смартфоном
Стали известны наиболее популярные смартфоны в мире по итогам продаж за первое полугодие 2020 года. Первое место занял iPhone 11. Такие данные приводит... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T17:05
2020-09-03T17:05
риа наука
samsung
apple iphone
huawei technologies
apple
технологии
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<strong>МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. </strong>Стали известны наиболее популярные смартфоны в мире по итогам продаж за первое полугодие 2020 года. Первое место занял iPhone 11. Такие данные приводит аналитическая фирма <u><a href="https://www.omdia.com/">Omdia</a></u>.Корпорации из Купертино удалось продать за этот период рекордные 37,7 млн трубок. Успеху “яблока” не помешала даже цена - сейчас на российском рынке базовая версия iPhone 11 продается за 55 тыс. рублей. С большим отставанием на втором месте оказался <a href="http://ria.ru/organization_Samsung/" target="_blank" data-auto="true">Samsung</a> Galaxy A51 — 11,4 млн штук. Четвертое и пятое место в списке у недорогих смартфонов от китайской Xiaomi — Redmi Note 8 (11 млн) и Redmi Note 8 Pro (10,2 млн). А вот пятое место занимает iPhone SE (2020), который вышел в апреле. Иными словами, во втором полугодии эта модель от <a href="http://ria.ru/organization_Apple_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Apple</a> имеет все шансы вырваться на первые строчки рейтинга продаж.Вторую половину топ-10 по продажам во всем мире заняли устройства от Apple и Xiaomi. В отличие от аналогичного периода 2019 года, в 2020 году в десятку сильнейших не вошла Oppo. А как отмечают авторы исследования, китайской компании <a href="http://ria.ru/organization_Huawei_Technologies_Co_Ltd/" target="_blank" data-auto="true">Huawei</a> не удается второй год подряд наращивать продажи из-за санкционного давления — устройства этого производителя лишены поддержки сервисов <a href="http://ria.ru/organization_Google_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Google</a>.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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60
samsung, apple iphone, huawei technologies, apple, технологии

Недешевый iPhone 11 оказался самым продаваемым в мире смартфоном

17:05 03.09.2020
3565
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкНовый смартфон компании Apple в руках покупателя в магазине re:Store в Москве
Новый смартфон компании Apple в руках покупателя в магазине re:Store в Москве - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Стали известны наиболее популярные смартфоны в мире по итогам продаж за первое полугодие 2020 года. Первое место занял iPhone 11. Такие данные приводит аналитическая фирма Omdia.
Корпорации из Купертино удалось продать за этот период рекордные 37,7 млн трубок. Успеху “яблока” не помешала даже цена - сейчас на российском рынке базовая версия iPhone 11 продается за 55 тыс. рублей. С большим отставанием на втором месте оказался Samsung Galaxy A51 — 11,4 млн штук. Четвертое и пятое место в списке у недорогих смартфонов от китайской Xiaomi — Redmi Note 8 (11 млн) и Redmi Note 8 Pro (10,2 млн). А вот пятое место занимает iPhone SE (2020), который вышел в апреле. Иными словами, во втором полугодии эта модель от Apple имеет все шансы вырваться на первые строчки рейтинга продаж.
Вторую половину топ-10 по продажам во всем мире заняли устройства от Apple и Xiaomi. В отличие от аналогичного периода 2019 года, в 2020 году в десятку сильнейших не вошла Oppo. А как отмечают авторы исследования, китайской компании Huawei не удается второй год подряд наращивать продажи из-за санкционного давления — устройства этого производителя лишены поддержки сервисов Google.
13610018
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РИА НаукаSamsungApple iPhoneHuawei TechnologiesAppleТехнологии
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