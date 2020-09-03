https://ria.ru/20200903/iphone-11-1576693519.html

Недешевый iPhone 11 оказался самым продаваемым в мире смартфоном

Стали известны наиболее популярные смартфоны в мире по итогам продаж за первое полугодие 2020 года. Первое место занял iPhone 11. Такие данные приводит... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T17:05

2020-09-03T17:05

2020-09-03T17:05

риа наука

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технологии

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<strong>МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. </strong>Стали известны наиболее популярные смартфоны в мире по итогам продаж за первое полугодие 2020 года. Первое место занял iPhone 11. Такие данные приводит аналитическая фирма <u><a href="https://www.omdia.com/">Omdia</a></u>.Корпорации из Купертино удалось продать за этот период рекордные 37,7 млн трубок. Успеху “яблока” не помешала даже цена - сейчас на российском рынке базовая версия iPhone 11 продается за 55 тыс. рублей. С большим отставанием на втором месте оказался <a href="http://ria.ru/organization_Samsung/" target="_blank" data-auto="true">Samsung</a> Galaxy A51 — 11,4 млн штук. Четвертое и пятое место в списке у недорогих смартфонов от китайской Xiaomi — Redmi Note 8 (11 млн) и Redmi Note 8 Pro (10,2 млн). А вот пятое место занимает iPhone SE (2020), который вышел в апреле. Иными словами, во втором полугодии эта модель от <a href="http://ria.ru/organization_Apple_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Apple</a> имеет все шансы вырваться на первые строчки рейтинга продаж.Вторую половину топ-10 по продажам во всем мире заняли устройства от Apple и Xiaomi. В отличие от аналогичного периода 2019 года, в 2020 году в десятку сильнейших не вошла Oppo. А как отмечают авторы исследования, китайской компании <a href="http://ria.ru/organization_Huawei_Technologies_Co_Ltd/" target="_blank" data-auto="true">Huawei</a> не удается второй год подряд наращивать продажи из-за санкционного давления — устройства этого производителя лишены поддержки сервисов <a href="http://ria.ru/organization_Google_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Google</a>.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

samsung, apple iphone, huawei technologies, apple, технологии