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https://ria.ru/20200903/intel-1576666782.html
Больше мощи: Intel показала процессоры Tiger Lake
Компания Intel представила 11-е поколение процессоров для мобильных компьютеров, получившее название Tiger Lake. В новой генерации обещают революционную... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T11:21
2020-09-03T11:21
риа наука
компьютеры
процессоры
intel corporation
amd, inc.
технологии
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<strong>МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. </strong>Компания Intel представила 11-е поколение процессоров для мобильных компьютеров, получившее название Tiger Lake. В новой генерации обещают революционную производительность, говорится на <a href="https://www.intel.ru/content/www/ru/ru/products/docs/processors/core/11th-gen-processors.html" target="_blank">сайте</a> производителя.В новом поколении сохранен 10-нм техпроцесс, но отличий от Ice Lake (10-е поколение) предостаточно. Он был усовершенствован, что дало возможность поднять максимальную частоту чипов U-серии до 4,8 ГГц, а графическое ядро теперь может работать на частоте до 1,35 ГГц. Увеличить тактовую частоту процессора стало возможно и благодаря использованию новой архитектуры ядер Willow Cove – развитие прошлогодних Sunny Cove.В серию Tiger Lake вошли девять процессоров — от сверхэнергоэффективного Core i3-1110G4 до наиболее мощного (для мобильных устройств) Core i7-1185G7. Все чипы, помимо двух младших i3, имеют по четыре ядра.Особая гордость производителя — это новое графическое ядро Xe. Оно может быть выполнено в трех версиях: с 48, 80 и 96 исполнительными устройствами. А это в полтора раза больше, чем было на 10-м поколении.Наконец, в Intel упомянули, что новые процессоры превосходят решения от конкурентов из AMD. Компания отмечает 20-процентное преимущество в скорости у топового Core i7-1185G7 по сравнению с Ryzen 7 4800U.
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компьютеры, процессоры, intel corporation, amd, inc., технологии

Больше мощи: Intel показала процессоры Tiger Lake

11:21 03.09.2020
121
© IntelПрезентация новых процессоров "Intel"
Презентация новых процессоров Intel - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© Intel
МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Компания Intel представила 11-е поколение процессоров для мобильных компьютеров, получившее название Tiger Lake. В новой генерации обещают революционную производительность, говорится на сайте производителя.
В новом поколении сохранен 10-нм техпроцесс, но отличий от Ice Lake (10-е поколение) предостаточно. Он был усовершенствован, что дало возможность поднять максимальную частоту чипов U-серии до 4,8 ГГц, а графическое ядро теперь может работать на частоте до 1,35 ГГц. Увеличить тактовую частоту процессора стало возможно и благодаря использованию новой архитектуры ядер Willow Cove – развитие прошлогодних Sunny Cove.
В серию Tiger Lake вошли девять процессоров — от сверхэнергоэффективного Core i3-1110G4 до наиболее мощного (для мобильных устройств) Core i7-1185G7. Все чипы, помимо двух младших i3, имеют по четыре ядра.
Особая гордость производителя — это новое графическое ядро Xe. Оно может быть выполнено в трех версиях: с 48, 80 и 96 исполнительными устройствами. А это в полтора раза больше, чем было на 10-м поколении.
Наконец, в Intel упомянули, что новые процессоры превосходят решения от конкурентов из AMD. Компания отмечает 20-процентное преимущество в скорости у топового Core i7-1185G7 по сравнению с Ryzen 7 4800U.
220002
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РИА НаукакомпьютерыпроцессорыIntel CorporationAMD, Inc.Технологии
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