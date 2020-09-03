https://ria.ru/20200903/intel-1576666782.html

Больше мощи: Intel показала процессоры Tiger Lake

Компания Intel представила 11-е поколение процессоров для мобильных компьютеров, получившее название Tiger Lake. В новой генерации обещают революционную... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T11:21

2020-09-03T11:21

2020-09-03T11:21

риа наука

компьютеры

процессоры

intel corporation

amd, inc.

технологии

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<strong>МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. </strong>Компания Intel представила 11-е поколение процессоров для мобильных компьютеров, получившее название Tiger Lake. В новой генерации обещают революционную производительность, говорится на <a href="https://www.intel.ru/content/www/ru/ru/products/docs/processors/core/11th-gen-processors.html" target="_blank">сайте</a> производителя.В новом поколении сохранен 10-нм техпроцесс, но отличий от Ice Lake (10-е поколение) предостаточно. Он был усовершенствован, что дало возможность поднять максимальную частоту чипов U-серии до 4,8 ГГц, а графическое ядро теперь может работать на частоте до 1,35 ГГц. Увеличить тактовую частоту процессора стало возможно и благодаря использованию новой архитектуры ядер Willow Cove – развитие прошлогодних Sunny Cove.В серию Tiger Lake вошли девять процессоров — от сверхэнергоэффективного Core i3-1110G4 до наиболее мощного (для мобильных устройств) Core i7-1185G7. Все чипы, помимо двух младших i3, имеют по четыре ядра.Особая гордость производителя — это новое графическое ядро Xe. Оно может быть выполнено в трех версиях: с 48, 80 и 96 исполнительными устройствами. А это в полтора раза больше, чем было на 10-м поколении.Наконец, в Intel упомянули, что новые процессоры превосходят решения от конкурентов из AMD. Компания отмечает 20-процентное преимущество в скорости у топового Core i7-1185G7 по сравнению с Ryzen 7 4800U.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

компьютеры, процессоры, intel corporation, amd, inc., технологии