https://ria.ru/20200903/instagram-1576658060.html
Пользователи Instagram пожаловались на проблемы в работе сервиса
Пользователи социальной сети Instagram из ряда стран жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T07:39
2020-09-03T07:39
2020-09-03T07:39
instagram
великобритания
швеция
нидерланды
бразилия
сша
испания
в мире
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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Пользователи социальной сети Instagram из ряда стран жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта <a href="https://downdetector.ru/" target="_blank">Downdetector,</a> который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.Отмечается, что сбой в работе соцсети произошел в четверг около 7.10 мск. О проблемах сообщают пользователи из США и Великобритании, а также Бразилии, Нидерландов, Испании, Италии, Швеции и других стран.По данным Downdetector, большинство пользователей (75%) жалуются на проблемы с новостной лентой, 14% - с работой опции "сторис", 10% - с размещением публикаций.Instagram - бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети, позволяющее снимать фотографии и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Принадлежит компании Facebook.
https://radiosputnik.ria.ru/20200807/1575475785.html
2
великобритания
швеция
нидерланды
бразилия
сша
испания
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
instagram, великобритания, швеция, нидерланды, бразилия, сша, испания, в мире