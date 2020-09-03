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https://ria.ru/20200903/instagram-1576658060.html
Пользователи Instagram пожаловались на проблемы в работе сервиса
Пользователи социальной сети Instagram из ряда стран жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T07:39
2020-09-03T07:39
instagram
великобритания
швеция
нидерланды
бразилия
сша
испания
в мире
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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Пользователи социальной сети Instagram из ряда стран жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта <a href="https://downdetector.ru/" target="_blank">Downdetector,</a> который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.Отмечается, что сбой в работе соцсети произошел в четверг около 7.10 мск. О проблемах сообщают пользователи из США и Великобритании, а также Бразилии, Нидерландов, Испании, Италии, Швеции и других стран.По данным Downdetector, большинство пользователей (75%) жалуются на проблемы с новостной лентой, 14% - с работой опции "сторис", 10% - с размещением публикаций.Instagram - бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети, позволяющее снимать фотографии и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Принадлежит компании Facebook.
https://radiosputnik.ria.ru/20200807/1575475785.html
2
великобритания
швеция
нидерланды
бразилия
сша
испания
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instagram, великобритания, швеция, нидерланды, бразилия, сша, испания, в мире

Пользователи Instagram пожаловались на проблемы в работе сервиса

07:39 03.09.2020
247
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкИконка социальной сети Instagram
Иконка социальной сети Instagram - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Иконка социальной сети Instagram. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Пользователи социальной сети Instagram из ряда стран жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
Отмечается, что сбой в работе соцсети произошел в четверг около 7.10 мск. О проблемах сообщают пользователи из США и Великобритании, а также Бразилии, Нидерландов, Испании, Италии, Швеции и других стран.
По данным Downdetector, большинство пользователей (75%) жалуются на проблемы с новостной лентой, 14% - с работой опции "сторис", 10% - с размещением публикаций.
Instagram - бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети, позволяющее снимать фотографии и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Принадлежит компании Facebook.
Социальная сеть Instagram - РИА Новости, 1920, 07.08.2020
7 августа, 09:38Акценты
Instagram Reels в России: усеченный вариантFacebook, владелец Instagram, заявляет: Россия – страна, где у соцсети нет прав на использование музыки.
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InstagramВеликобританияШвецияНидерландыБразилияСШАИспанияВ мире
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