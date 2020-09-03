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https://ria.ru/20200903/informatika-1576691251.html
Опубликован тренажер для сдачи на компьютере ЕГЭ по информатике
Демонстрационная версия единого госэкзамена по информатике в компьютерной форме опубликована на сайте подведомственного Рособрнадзору Федерального центра... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T16:35
2020-09-03T16:47
социальный навигатор
анзор музаев
сн_образование
общество
россия
единый государственный экзамен (егэ)
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
образование - общество
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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Демонстрационная версия единого госэкзамена по информатике в компьютерной форме <a href="http://kege.rustest.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">опубликована на сайте</a> подведомственного Рособрнадзору Федерального центра тестирования, сообщает пресс-служба ведомства."Демонстрационная версия станции для проведения ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме опубликована на сайте подведомственной организации Рособрнадзора Федеральный центр тестирования", - говорится в сообщении.Участники ЕГЭ по информатике будут сдавать экзамен на компьютерах начиная с 2021 года. Ранее он проводился на бумажных бланках.Тренажер позволяет познакомиться с основными приемами работы с программным обеспечением, которое будет использоваться при проведении ЕГЭ по информатике. Тренажер содержит демоверсии заданий 2021 года."Важно, чтобы при переходе на компьютерную форму ЕГЭ по информатике все будущие участники экзамена и педагоги получили максимально подробную информацию об изменениях экзаменационной модели и особенностях проведения экзамена на компьютере. Тренажер позволит заранее ознакомиться с программным обеспечением, которое будет использоваться на ЕГЭ, и потренироваться в выполнении экзаменационной работы", - отметил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.Отмечается, что экзаменационная работа по информатике, проводимая с использованием компьютера, будет включать в себя 27 заданий, в том числе 10 заданий базового уровня сложности, 13 – повышенного и четыре – высокого. При переводе экзамена в компьютерную форму были разработаны новые формы заданий на практическое программирование, работу с электронными таблицами и информационный поиск.В отличие от бланковой модели экзамена, в 2021 году выполнение заданий по программированию допускается на языках программирования С++, Java, C#, Pascal, Python, Школьный алгоритмический язык. Продолжительность экзамена останется прежней и составит 3 часа 55 минут. Все ответы будут проверяться автоматически.
https://ria.ru/20200825/ege-1576284997.html
https://ria.ru/20200805/1575403767.html
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
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социальный навигатор, анзор музаев, сн_образование, общество, россия, единый государственный экзамен (егэ), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), образование - общество

Опубликован тренажер для сдачи на компьютере ЕГЭ по информатике

16:35 03.09.2020 (обновлено: 16:47 03.09.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУчитель держит конверт с диском, в котором содержатся задания для ЕГЭ
Учитель держит конверт с диском, в котором содержатся задания для ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Учитель держит конверт с диском, в котором содержатся задания для ЕГЭ. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Демонстрационная версия единого госэкзамена по информатике в компьютерной форме опубликована на сайте подведомственного Рособрнадзору Федерального центра тестирования, сообщает пресс-служба ведомства.
"Демонстрационная версия станции для проведения ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме опубликована на сайте подведомственной организации Рособрнадзора Федеральный центр тестирования", - говорится в сообщении.
Участники ЕГЭ по информатике будут сдавать экзамен на компьютерах начиная с 2021 года. Ранее он проводился на бумажных бланках.
Тренажер позволяет познакомиться с основными приемами работы с программным обеспечением, которое будет использоваться при проведении ЕГЭ по информатике. Тренажер содержит демоверсии заданий 2021 года.
Конверт с диском, в котором содержатся задания для ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 25.08.2020
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ЕГЭ по истории и литературе изменят
"Важно, чтобы при переходе на компьютерную форму ЕГЭ по информатике все будущие участники экзамена и педагоги получили максимально подробную информацию об изменениях экзаменационной модели и особенностях проведения экзамена на компьютере. Тренажер позволит заранее ознакомиться с программным обеспечением, которое будет использоваться на ЕГЭ, и потренироваться в выполнении экзаменационной работы", - отметил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.
Отмечается, что экзаменационная работа по информатике, проводимая с использованием компьютера, будет включать в себя 27 заданий, в том числе 10 заданий базового уровня сложности, 13 – повышенного и четыре – высокого. При переводе экзамена в компьютерную форму были разработаны новые формы заданий на практическое программирование, работу с электронными таблицами и информационный поиск.
Сдача ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 05.08.2020
5 августа, 15:04
В Рособрнадзоре рассказали о возможных изменениях в ЕГЭ
В отличие от бланковой модели экзамена, в 2021 году выполнение заданий по программированию допускается на языках программирования С++, Java, C#, Pascal, Python, Школьный алгоритмический язык. Продолжительность экзамена останется прежней и составит 3 часа 55 минут. Все ответы будут проверяться автоматически.
313005
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Социальный навигаторАнзор МузаевСН_ОбразованиеОбществоРоссияЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Образование - Общество
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