https://ria.ru/20200903/informatika-1576691251.html

Опубликован тренажер для сдачи на компьютере ЕГЭ по информатике

Демонстрационная версия единого госэкзамена по информатике в компьютерной форме опубликована на сайте подведомственного Рособрнадзору Федерального центра... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T16:35

2020-09-03T16:35

2020-09-03T16:47

социальный навигатор

анзор музаев

сн_образование

общество

россия

единый государственный экзамен (егэ)

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

образование - общество

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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Демонстрационная версия единого госэкзамена по информатике в компьютерной форме <a href="http://kege.rustest.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">опубликована на сайте</a> подведомственного Рособрнадзору Федерального центра тестирования, сообщает пресс-служба ведомства."Демонстрационная версия станции для проведения ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме опубликована на сайте подведомственной организации Рособрнадзора Федеральный центр тестирования", - говорится в сообщении.Участники ЕГЭ по информатике будут сдавать экзамен на компьютерах начиная с 2021 года. Ранее он проводился на бумажных бланках.Тренажер позволяет познакомиться с основными приемами работы с программным обеспечением, которое будет использоваться при проведении ЕГЭ по информатике. Тренажер содержит демоверсии заданий 2021 года."Важно, чтобы при переходе на компьютерную форму ЕГЭ по информатике все будущие участники экзамена и педагоги получили максимально подробную информацию об изменениях экзаменационной модели и особенностях проведения экзамена на компьютере. Тренажер позволит заранее ознакомиться с программным обеспечением, которое будет использоваться на ЕГЭ, и потренироваться в выполнении экзаменационной работы", - отметил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.Отмечается, что экзаменационная работа по информатике, проводимая с использованием компьютера, будет включать в себя 27 заданий, в том числе 10 заданий базового уровня сложности, 13 – повышенного и четыре – высокого. При переводе экзамена в компьютерную форму были разработаны новые формы заданий на практическое программирование, работу с электронными таблицами и информационный поиск.В отличие от бланковой модели экзамена, в 2021 году выполнение заданий по программированию допускается на языках программирования С++, Java, C#, Pascal, Python, Школьный алгоритмический язык. Продолжительность экзамена останется прежней и составит 3 часа 55 минут. Все ответы будут проверяться автоматически.

https://ria.ru/20200825/ege-1576284997.html

https://ria.ru/20200805/1575403767.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, анзор музаев, сн_образование, общество, россия, единый государственный экзамен (егэ), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), образование - общество