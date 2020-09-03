Лукашевич предупредил о подъеме нацизма в некоторых странах ОБСЕ
© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕПостпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич
© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕ
ВЕНА, 3 сен - РИА Новости. Спустя 81 год после начала Второй мировой войны нацистская идеология снова находится на подъеме в ряде государств-участников ОБСЕ, заявил в четверг постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
"К сожалению, сегодня, несмотря на выработанные правовые механизмы, нацистская идеология вновь на подъеме в ряде государств-участников ОБСЕ. Открыто ведется пропаганда нацистских идей и ценностей, поднимают голову национал-радикалы, активизируются попытки раскола общества по национальному и языковому признакам", - сказал Лукашевич по случаю годовщины начала Второй мировой войны.
По его словам, в Эстонии, на высотах Синимяэ, проводятся сборища почитателей эстонских военнослужащих 20-й дивизии Ваффен СС, в Риге ежегодно 16 марта проходят марши легионеров СС и их молодых сторонников-радикалов, похожие шествия устраиваются и в Литве. Лукашевич указал и на то, что правительство Украины финансирует "военно-патриотические" лагеря для молодежи под эгидой ультраправых группировок, фактически добавляя этим организациям легитимности, а в США действует более 900 различных "групп ненависти", пропагандирующих нетерпимость на основе религии, расы или половой принадлежности.
"Чествования нацистов оскорбляют память их жертв и идут вразрез с международными обязательствами государств. Такие действия нарушают и резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, осуждающую героизацию нацизма. Показательно, что Украина и США - единственные государства, которые ежегодно голосуют против этого документа", - добавил постпред.
Он подчеркнул, что общая безопасность достижима лишь совместными усилиями. "Чествуемая в этом году 75-я годовщина Победы во Второй мировой войне является хорошим стимулом для наращивания совместных усилий по противодействию героизации нацизма, проявлениям неонацизма и фальсификации истории", - заключил Лукашевич.