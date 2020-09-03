https://ria.ru/20200903/ideologiya-1576708232.html

Лукашевич предупредил о подъеме нацизма в некоторых странах ОБСЕ

Спустя 81 год после начала Второй мировой войны нацистская идеология снова находится на подъеме в ряде государств-участников ОБСЕ, заявил в четверг постпред... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T21:06

2020-09-03T21:06

2020-09-03T21:06

обсе

александр лукашевич

вторая мировая война (1939-1945)

эстония

сша

литва

украина

в мире

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<strong>ВЕНА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Спустя 81 год после начала Второй мировой войны нацистская идеология снова находится на подъеме в ряде государств-участников <a href="https://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE" target="_blank">ОБСЕ</a>, заявил в четверг постпред России при ОБСЕ <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashevich/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашевич</a>."К сожалению, сегодня, несмотря на выработанные правовые механизмы, нацистская идеология вновь на подъеме в ряде государств-участников ОБСЕ. Открыто ведется пропаганда нацистских идей и ценностей, поднимают голову национал-радикалы, активизируются попытки раскола общества по национальному и языковому признакам", - сказал Лукашевич по случаю годовщины начала <a href="https://ria.ru/event_Vtoraja_mirovaja_vojjna" target="_blank">Второй мировой войны</a>.По его словам, в <a href="http://ria.ru/location_Estonia/" target="_blank" data-auto="true">Эстонии</a>, на высотах Синимяэ, проводятся сборища почитателей эстонских военнослужащих 20-й дивизии Ваффен СС, в Риге ежегодно 16 марта проходят марши легионеров СС и их молодых сторонников-радикалов, похожие шествия устраиваются и в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литве</a>. Лукашевич указал и на то, что правительство <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> финансирует "военно-патриотические" лагеря для молодежи под эгидой ультраправых группировок, фактически добавляя этим организациям легитимности, а в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> действует более 900 различных "групп ненависти", пропагандирующих нетерпимость на основе религии, расы или половой принадлежности."Чествования нацистов оскорбляют память их жертв и идут вразрез с международными обязательствами государств. Такие действия нарушают и резолюцию Генеральной Ассамблеи <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>, осуждающую героизацию нацизма. Показательно, что Украина и США - единственные государства, которые ежегодно голосуют против этого документа", - добавил постпред.Он подчеркнул, что общая безопасность достижима лишь совместными усилиями. "Чествуемая в этом году 75-я годовщина Победы во Второй мировой войне является хорошим стимулом для наращивания совместных усилий по противодействию героизации нацизма, проявлениям неонацизма и фальсификации истории", - заключил Лукашевич.

https://ria.ru/20200703/1573856830.html

https://ria.ru/20200511/1571262831.html

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эстония

сша

литва

украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, александр лукашевич, вторая мировая война (1939-1945), эстония, сша, литва, украина, в мире