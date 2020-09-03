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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200903/gripp-1576688440.html
Мобильные комплексы для прививки против гриппа открыли в Подмосковье
Мобильные комплексы, в которых можно сделать прививку от гриппа быстро и без дополнительных осмотров, открылись в Подмосковье. Об этом сообщил телеканал "360". РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T15:56
2020-09-03T15:56
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 3 сен — РИА Новости.</strong> Мобильные комплексы, в которых можно сделать прививку от гриппа быстро и без дополнительных осмотров, открылись в Подмосковье. Об этом сообщил телеканал <a href="https://360tv.ru/news/mosobl/sdelat-privivku-ot-grippa-v-podmoskove-mozhno-za-10-minut/" target="_blank">"360"</a>. Передвижные медицинские кабинеты появились в Раменском городском округе. Их разместили в местах скопления людей – на железнодорожных станциях и у торговых центров. Накануне вакцинация стартовала также и в поликлиниках Раменского. Однако мобильные медицинские кабинеты будут удобны тем, кто хочет привиться без дополнительных осмотров.В 2020 году в мобильных комплексах предлагается два вида отечественных вакцин: "Флю-М" и "Совигрипп". Основное отличие кроется только в названиях. Врачи отмечают, что риск возникновения плохого самочувствия после них маловероятен.Иммунитет к гриппу появится через две недели после прививки. Эффект продлится до года. "В голове надо держать то, что это лишняя страховка помимо средств защиты, ведения здорового образа жизни. Она обезопасит вас от гриппа, а это входные ворота для инфекции", – пояснил главный врач Раменской ЦРБ Игорь Халястов.Российские вакцины "Совигрипп", "Флю-М" – трехвалентные. Они помогут выработать иммунитет от трех разновидностей гриппа, а не двух, как было ранее."Прививка поможет выработать иммунитет к H1N1, H3N2 и гриппу группы B. Они выращиваются на куриных эмбрионах, то есть от этой вакцины заболеть нельзя. Может быть только прививочная реакция", – подчеркнула врач-эпидемиолог Раменской ЦРБ Алина Гапонова.От них не бывает побочных эффектов. Только в 3–5% случаев возможны осложнения: покраснение кожи, зуд и температура до +37,5 градуса.Врачи рекомендуют делать прививки людям с хроническими заболеваниям, поскольку в дальнейшем любые болезни протекают намного легче.В Подмосковье планируется привить 4,5 миллиона местных жителей, что на миллион человек больше, чем в 2019 году. Врачи напоминают, что грипп особенно опасен для пенсионеров, детей и беременных.Мобильные комплексы каждый раз работают по индивидуальному расписанию. Они закреплены за центральными районными больницами. С графиком можно ознакомиться на сайте медучреждения.
https://ria.ru/20200902/vaktsina-1576620562.html
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московская область (подмосковье)

Мобильные комплексы для прививки против гриппа открыли в Подмосковье

15:56 03.09.2020
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© РИА Новости / Виталий БелоусовМедик готовит шприц с вакциной против гриппа
Медик готовит шприц с вакциной против гриппа - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Мобильные комплексы, в которых можно сделать прививку от гриппа быстро и без дополнительных осмотров, открылись в Подмосковье. Об этом сообщил телеканал "360".
Передвижные медицинские кабинеты появились в Раменском городском округе. Их разместили в местах скопления людей – на железнодорожных станциях и у торговых центров. Накануне вакцинация стартовала также и в поликлиниках Раменского. Однако мобильные медицинские кабинеты будут удобны тем, кто хочет привиться без дополнительных осмотров.

"Нужен паспорт, чтобы записать данные пациента. Далее подписываете информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство", – объяснила врач-эпидемиолог Раменской ЦРБ Алина Гапонова.

В 2020 году в мобильных комплексах предлагается два вида отечественных вакцин: "Флю-М" и "Совигрипп". Основное отличие кроется только в названиях. Врачи отмечают, что риск возникновения плохого самочувствия после них маловероятен.
Иммунитет к гриппу появится через две недели после прививки. Эффект продлится до года.
"В голове надо держать то, что это лишняя страховка помимо средств защиты, ведения здорового образа жизни. Она обезопасит вас от гриппа, а это входные ворота для инфекции", – пояснил главный врач Раменской ЦРБ Игорь Халястов.
Российские вакцины "Совигрипп", "Флю-М" – трехвалентные. Они помогут выработать иммунитет от трех разновидностей гриппа, а не двух, как было ранее.
Медик готовит шприц с вакциной - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
2 сентября, 11:54
Эксперт рассказал, защищают ли вакцины от болезней
"Прививка поможет выработать иммунитет к H1N1, H3N2 и гриппу группы B. Они выращиваются на куриных эмбрионах, то есть от этой вакцины заболеть нельзя. Может быть только прививочная реакция", – подчеркнула врач-эпидемиолог Раменской ЦРБ Алина Гапонова.
От них не бывает побочных эффектов. Только в 3–5% случаев возможны осложнения: покраснение кожи, зуд и температура до +37,5 градуса.
Врачи рекомендуют делать прививки людям с хроническими заболеваниям, поскольку в дальнейшем любые болезни протекают намного легче.
В Подмосковье планируется привить 4,5 миллиона местных жителей, что на миллион человек больше, чем в 2019 году. Врачи напоминают, что грипп особенно опасен для пенсионеров, детей и беременных.
Мобильные комплексы каждый раз работают по индивидуальному расписанию. Они закреплены за центральными районными больницами. С графиком можно ознакомиться на сайте медучреждения.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
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