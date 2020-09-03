https://ria.ru/20200903/granitsy-1576686166.html

Названы причины открытия границ с Египтом, Мальдивами и ОАЭ

Президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько в комментарии НСН заявил, что причиной открытия границ с Египтом, Объединенными Арабскими Эмиратами и... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T15:26

2020-09-03T15:26

2020-09-03T15:26

туризм

туризм

оаэ

мальдивы

египет

в мире

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<strong>МОСКВА, 3 сен — РИА Новости</strong>. Президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько в комментарии НСН заявил, что причиной открытия границ с <a href="http://ria.ru/location_Egypt/" target="_blank" data-auto="true">Египтом</a>, Объединенными Арабскими Эмиратами и <a href="http://ria.ru/location_Maldives/" target="_blank" data-auto="true">Мальдивами</a> стало желание этих государств принять аналогичные меры в отношении России.По его словам, ЕС и страны из Шенгенской зоны не спешат этого делать.Шпилько добавил, что все три страны являются важными для россиян с туристической точки зрения."Что касается Египта, то это любимый курорт наряду с <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турцией</a>, Мальдивы – пляжное направление номер один для состоятельной клиентуры. Очень востребовано на рынке за заказных дорогих туров, хотя Мальдивы есть и вполне демократичные предложения all inclusive. Эмираты показали всему миру, как в условиях пустынного климата создаются курорты мирового уровня, а зимние пляжные направления становятся круглогодичными", — отметил он.Также глава РСТ добавил, что решение об открытии границ принимается исходя от эпидемиологической обстановки, однако экономический аспект тоже учитывается.Ранее стало известно, что Россия возобновит авиасообщение с Египтом, Мальдивами и <a href="http://ria.ru/location_United_Arab_Emirates/" target="_blank" data-auto="true">ОАЭ</a>. В Каир на взаимной основе будут летать три рейса в неделю, а в Дубай и Велану – по два.Согласно опубликованным ранее критериям эпидемиологической безопасности, оперативный штаб может принять аналогичное решение в отношении стран, где число новых случаев заражения COVID-19 за 14 дней не превышает 40 на 100 тысяч населения. Помимо этого, в стране должно быть зарегистрировано не более одного процента прироста новых случаев заболевания за две недели. Коэффициент распространения COVID-19 за семь дней должен не превышать единицу.

https://ria.ru/20200902/gretsiya-1576619236.html

https://ria.ru/20200827/khorvatiya-1576390259.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, оаэ, мальдивы, египет, в мире