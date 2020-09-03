https://ria.ru/20200903/gidromettsentr-1576655549.html

Гидрометцентр назвал регион России с самой плохой погодой в ближайшие дни

Самые большие сложности, вызванные погодными условиями, будут наблюдаться на юго-востоке России, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T00:31

2020-09-03T00:31

2020-09-03T08:13

россия

балтийское море

нева (река)

роман вильфанд

гидрометцентр

москва

япония

общество

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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Самые большие сложности, вызванные погодными условиями, будут наблюдаться на юго-востоке России, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра <a href="http://ria.ru/person_Roman_Vilfand/" target="_blank" data-auto="true">Роман Вильфанд</a>.“Самый проблемный регион - это юго-восток нашей страны - Амурская область, Еврейская автономная область, юг Хабаровского края и Приморье. Регенерации тайфуна (восстановления тайфуна) приведет к тому, что в <a href="http://ria.ru/location_Sea_of_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японском море</a> будут сильнейшие ветры, и волны будут достигать 7-8-9 метров. Это просто штормовая погода по Айвазовскому. За счет восточных и юго-восточных ветров будет идти нагонная волна с Японского моря на континент. Уровень воды будет повышаться даже в портах. Мощная волна будет повышать уровень даже там”, - сказал Вильфанд.Он уточнил, что океанические волны будут “запирать” естественный сток речных вод. Такая ситуация бывает в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a>, когда воды <a href="http://ria.ru/location_Baltijjskoe_more_2/" target="_blank" data-auto="true">Балтийского моря</a> не дают стоку воды из <a href="http://ria.ru/location_Neva_reka/" target="_blank" data-auto="true">Невы</a>.Вильфанд отметил, что Приморское управление <a href="http://ria.ru/organization_1c9f30ab3091d66118fdc048a2ac578b/" target="_blank" data-auto="true">Гидрометцентра</a> выпустило предупреждение, что скорость ветра на мысах в районе Японского моря будет превышать 35 метров в секунду, а ближе к <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японии</a> ветер будет достигать 50-60 метров в секунду.

https://ria.ru/20200901/pogoda-1576554165.html

россия

балтийское море

нева (река)

москва

япония

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, балтийское море, нева (река), роман вильфанд, гидрометцентр, москва, япония, общество