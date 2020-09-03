Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200903/gidromettsentr-1576655549.html
Гидрометцентр назвал регион России с самой плохой погодой в ближайшие дни
Самые большие сложности, вызванные погодными условиями, будут наблюдаться на юго-востоке России, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T00:31
2020-09-03T08:13
россия
балтийское море
нева (река)
роман вильфанд
гидрометцентр
москва
япония
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/150615/27/1506152771_0:100:3000:1788_1400x0_80_0_0_f686be5c7a0500714cc9e75a07ba6c0e.jpg
<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Самые большие сложности, вызванные погодными условиями, будут наблюдаться на юго-востоке России, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра <a href="http://ria.ru/person_Roman_Vilfand/" target="_blank" data-auto="true">Роман Вильфанд</a>.“Самый проблемный регион - это юго-восток нашей страны - Амурская область, Еврейская автономная область, юг Хабаровского края и Приморье. Регенерации тайфуна (восстановления тайфуна) приведет к тому, что в <a href="http://ria.ru/location_Sea_of_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японском море</a> будут сильнейшие ветры, и волны будут достигать 7-8-9 метров. Это просто штормовая погода по Айвазовскому. За счет восточных и юго-восточных ветров будет идти нагонная волна с Японского моря на континент. Уровень воды будет повышаться даже в портах. Мощная волна будет повышать уровень даже там”, - сказал Вильфанд.Он уточнил, что океанические волны будут “запирать” естественный сток речных вод. Такая ситуация бывает в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a>, когда воды <a href="http://ria.ru/location_Baltijjskoe_more_2/" target="_blank" data-auto="true">Балтийского моря</a> не дают стоку воды из <a href="http://ria.ru/location_Neva_reka/" target="_blank" data-auto="true">Невы</a>.Вильфанд отметил, что Приморское управление <a href="http://ria.ru/organization_1c9f30ab3091d66118fdc048a2ac578b/" target="_blank" data-auto="true">Гидрометцентра</a> выпустило предупреждение, что скорость ветра на мысах в районе Японского моря будет превышать 35 метров в секунду, а ближе к <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японии</a> ветер будет достигать 50-60 метров в секунду.
https://ria.ru/20200901/pogoda-1576554165.html
россия
балтийское море
нева (река)
москва
япония
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/150615/27/1506152771_242:0:2759:1888_1400x0_80_0_0_d712c17f6f52cc084b8455d014062376.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, балтийское море, нева (река), роман вильфанд, гидрометцентр, москва, япония, общество

Гидрометцентр назвал регион России с самой плохой погодой в ближайшие дни

00:31 03.09.2020 (обновлено: 08:13 03.09.2020)
3931
© РИА Новости / Юрий Кавер / Перейти в фотобанкСерые журавли
Серые журавли - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Юрий Кавер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Самые большие сложности, вызванные погодными условиями, будут наблюдаться на юго-востоке России, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
“Самый проблемный регион - это юго-восток нашей страны - Амурская область, Еврейская автономная область, юг Хабаровского края и Приморье. Регенерации тайфуна (восстановления тайфуна) приведет к тому, что в Японском море будут сильнейшие ветры, и волны будут достигать 7-8-9 метров. Это просто штормовая погода по Айвазовскому. За счет восточных и юго-восточных ветров будет идти нагонная волна с Японского моря на континент. Уровень воды будет повышаться даже в портах. Мощная волна будет повышать уровень даже там”, - сказал Вильфанд.
Теплая погода - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
1 сентября, 00:16
В Гидрометцентре рассказали, когда в Россию придет бабье лето
Он уточнил, что океанические волны будут “запирать” естественный сток речных вод. Такая ситуация бывает в Санкт-Петербурге, когда воды Балтийского моря не дают стоку воды из Невы.
Вильфанд отметил, что Приморское управление Гидрометцентра выпустило предупреждение, что скорость ветра на мысах в районе Японского моря будет превышать 35 метров в секунду, а ближе к Японии ветер будет достигать 50-60 метров в секунду.
“Наиболее сложная ситуация - до 3 сентября, потом будет небольшое улучшение, но ненадолго, потому что потом следующий тайфун на подходе”, - сказал Вильфанд.
220602
Обсудить 0
РоссияБалтийское мореНева (река)Роман ВильфандГидрометцентрМоскваЯпонияОбщество
Рекомендуем
Иней на листьях
В Гидрометцентре предупредили о заморозках в некоторых регионах России
Расстроенная девушка
Психолог рассказал, почему возникает дежавю
Девушка в защитной маске идет по улице
Эксперт рассказал, почему нельзя носить смартфон в кармане
Участок федеральной трассы Р257 Енисей в окрестностях Красноярска
Названы главные причины гибели сибирских лесов
Пассажир сканирует и распечатывает посадочный талон в аэропорту
Эксперты рассказали, что нельзя делать с посадочными талонами
Центральный пляж в Анапе
В Гидрометцентре рассказали, сколько продержится "волна жары" на Кубани
Министр обороны США Марк Эспер
Глава Пентагона рассказал о борьбе США с СССР после Второй мировой войны
Самолет Су-27 во время показательных учений
В США рассказали о вскрытых Россией "немыслимых ошибках" НАТО
Медработники загружают в машину скорой помощи носилки, на которых находится Алексей Навальный
Ученый объяснил, почему Навального не могли отравить "Новичком"
Опубликовано видео со стрелявшим полицейским
Опубликовано видео с полицейским, открывшим стрельбу по подчиненным
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси
Замеченная без маски в парикмахерской Пелоси заявила, что ее "подставили"
Эдвард Сноуден
Американский суд признал раскрытую Сноуденом программу слежки незаконной
Церковь Спаса на Нередице
Реставраторы написали письмо министру культуры о кризисе в отрасли
Банкомат
Эксперт рассказал, как мошенники обманывают людей с помощью банкоматов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на митинге, организованном в его поддержку
Туск заявил, что Лукашенко хотел объединить Украину с Белоруссией
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:29В Совфеде прокомментировали идею о четырехдневной рабочей неделе
11:28Минпросвещения поручило регионам разобраться с очередями у школ
11:25Ученые предложили решения для проблемы нехватки воды в Крыму
11:24Лукашенко провел кадровые назначения
11:21Больше мощи: Intel показала процессоры Tiger Lake
11:18В Татарстане автобус столкнулся с легковушкой
11:18В Белоруссии 24 человека задержали на акциях протеста в среду
11:17Стала известна дата окончания исследований вакцины от COVID-19
11:13Минфин разъяснил ситуацию с обложением налогом продаж на "Авито" и "Юле"
11:12Депутата Госдумы будут судить за взятку в три миллиарда рублей
11:11Стало известно о серьезной травме Ирины Печерниковой перед смертью
11:06Обвинение запросило для Ефремова 11 лет колонии общего режима
11:00У всех испытывавших вакцину "Вектора" выработались антитела к COVID-19
10:56Действующий президент Таджикистана примет участие в предстоящих выборах
10:51Эксперт рассказал, что необходимо сделать России в ситуации с Навальным
10:43Прокурор сочла вину Ефремова полностью доказанной
10:40В Благовещенске выросло число пострадавших при кварцевании класса детей
10:39Назван состав делегации Мишустина в Минске
10:37Доллару предрекли падение на треть
10:35РГО организует вторую экспедицию к "Армении" - российскому "Титанику"
Лента новостейМолния