https://ria.ru/20200903/furgal-1576710845.html

"Сижу нормально, ровно": Фургал рассказал об аресте

Бывший губернатор Сергей Фургал, обвиняемый в причастности к организации убийств, успокоил своих родственников, которые в четверг пришли в Басманный суд Москвы... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T22:46

2020-09-03T22:46

2020-09-04T00:08

уголовное дело сергея фургала

россия

сергей фургал

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/03/1576700978_0:0:3076:1731_1400x0_80_0_0_19c91d7bcfecbebd7bae886d0aec228c.jpg

<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Бывший губернатор <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Furgal/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Фургал</a>, обвиняемый в причастности к организации убийств, успокоил своих родственников, которые в четверг пришли в Басманный суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> на заседание по продлению срока ареста.Суд в четверг продлил Фургалу срок ареста до 9 декабря. Судья мотивировала такое решение тем, что на свободе он сможет скрыться, продолжить заниматься преступной деятельностью или начнет угрожать свидетелям.

6

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

уголовное дело сергея фургала, россия, сергей фургал, происшествия