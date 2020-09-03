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"Сижу нормально, ровно": Фургал рассказал об аресте
Бывший губернатор Сергей Фургал, обвиняемый в причастности к организации убийств, успокоил своих родственников, которые в четверг пришли в Басманный суд Москвы... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T22:46
2020-09-03T22:46
2020-09-04T00:08
уголовное дело сергея фургала
россия
сергей фургал
происшествия
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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Бывший губернатор <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Furgal/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Фургал</a>, обвиняемый в причастности к организации убийств, успокоил своих родственников, которые в четверг пришли в Басманный суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> на заседание по продлению срока ареста.Суд в четверг продлил Фургалу срок ареста до 9 декабря. Судья мотивировала такое решение тем, что на свободе он сможет скрыться, продолжить заниматься преступной деятельностью или начнет угрожать свидетелям.
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
уголовное дело сергея фургала, россия, сергей фургал, происшествия