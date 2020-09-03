https://ria.ru/20200903/furgal-1576702790.html
Адвокат рассказал, на какой суд рассчитывает Фургал
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в причастности к организации убийств, рассчитывает на суд присяжных, сообщил его адвокат Борис... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T18:41
2020-09-03T18:41
2020-09-03T18:41
уголовное дело сергея фургала
россия
сергей фургал
лефортово
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
хабаровский край
происшествия
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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Бывший губернатор Хабаровского края <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Furgal/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Фургал</a>, обвиняемый в причастности к организации убийств, рассчитывает на суд присяжных, сообщил его адвокат Борис Кожемякин.По его словам, самочувствие обвиняемого "нормальное, насколько может быть в "<a href="http://ria.ru/organization_Lefortovo/" target="_blank" data-auto="true">Лефортово</a>", врачебная помощь оказывается". Адвокат также рассчитывает на знания самого Фургала, ведь тот по профессии врач.Суд в четверг продлил Фургалу срок ареста до 9 декабря. Судья мотивировала такое решение тем, что на свободе он сможет скрыться, продолжить заниматься преступной деятельностью или начнет угрожать свидетелям.Фургала задержали 9 июля сотрудники <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> и <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a>, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает. СК заявил о неопровержимых доказательствах причастности Фургала к организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также к покушению на Александра Смольского.
https://ria.ru/20200903/furgal-1576685027.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
уголовное дело сергея фургала, россия, сергей фургал, лефортово, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), хабаровский край, происшествия