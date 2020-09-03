https://ria.ru/20200903/furgal-1576697302.html

Суд продлил арест Фургалу до декабря

Басманный суд Москвы еще на три месяца оставил в СИЗО бывшего хабаровского губернатора Сергея Фургала, обвиняемого в причастности к организации убийств,... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T17:44

2020-09-03T17:44

2020-09-03T17:50

уголовное дело сергея фургала

сергей фургал

лефортово

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Басманный суд Москвы еще на три месяца оставил в СИЗО бывшего хабаровского губернатора <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Furgal/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Фургала</a>, обвиняемого в причастности к организации убийств, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Срок ареста установлен до 9 декабря, добавила судья.Фургала задержали 9 июля сотрудники <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "<a href="http://ria.ru/organization_Lefortovo/" target="_blank" data-auto="true">Лефортово</a>", виновным себя не признает. СК заявил о неопровержимых доказательствах причастности Фургала к организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также к покушению на Александра Смольского.

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, лефортово, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, происшествия