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Суд продлил арест Фургалу до декабря
Басманный суд Москвы еще на три месяца оставил в СИЗО бывшего хабаровского губернатора Сергея Фургала, обвиняемого в причастности к организации убийств,... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T17:44
2020-09-03T17:50
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
лефортово
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Басманный суд Москвы еще на три месяца оставил в СИЗО бывшего хабаровского губернатора <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Furgal/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Фургала</a>, обвиняемого в причастности к организации убийств, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Срок ареста установлен до 9 декабря, добавила судья.Фургала задержали 9 июля сотрудники <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "<a href="http://ria.ru/organization_Lefortovo/" target="_blank" data-auto="true">Лефортово</a>", виновным себя не признает. СК заявил о неопровержимых доказательствах причастности Фургала к организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также к покушению на Александра Смольского.
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уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, лефортово, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, происшествия

Суд продлил арест Фургалу до декабря

17:44 03.09.2020 (обновлено: 17:50 03.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал на заседании Басманного суда
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал на заседании Басманного суда - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал на заседании Басманного суда
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Басманный суд Москвы еще на три месяца оставил в СИЗО бывшего хабаровского губернатора Сергея Фургала, обвиняемого в причастности к организации убийств, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, продлить меру пресечения в виде содержания под стражей", - огласила решение судья Евгения Николаева.
Срок ареста установлен до 9 декабря, добавила судья.
Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает. СК заявил о неопровержимых доказательствах причастности Фургала к организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также к покушению на Александра Смольского.
200011420
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Уголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалЛефортовоСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваПроисшествия
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