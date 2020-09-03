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Фургал заявил о давлении со стороны следствия
Бывший хабаровский губернатор Сергей Фургал, обвиняемый в причастности к организации убийств, пожаловался на давление с целью склонить его к сотрудничеству со... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T14:42
2020-09-03T14:51
уголовное дело сергея фургала
россия
сергей фургал
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Бывший хабаровский губернатор <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Furgal/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Фургал</a>, обвиняемый в причастности к организации убийств, пожаловался на давление с целью склонить его к сотрудничеству со следствием.Фургала задержали 9 июля, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> обвиняет его в организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушении на бизнесмена Александра Смольского.
кстати, не поверю, что жена была не в курсе его дел
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россия
РИА Новости
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уголовное дело сергея фургала, россия, сергей фургал, следственный комитет россии (ск рф), происшествия

Фургал заявил о давлении со стороны следствия

14:42 03.09.2020 (обновлено: 14:51 03.09.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГубернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Бывший хабаровский губернатор Сергей Фургал, обвиняемый в причастности к организации убийств, пожаловался на давление с целью склонить его к сотрудничеству со следствием.

"Оказывалось незаконное воздействие с целью добиться признания и досудебного соглашения. Следователь в отсутствие защитников позвал меня и предложил мне облегчить душу и заключить досудебное соглашение... Он угрожал привлечь к ответственности мою дочь и бывшую жену по статье 159 УК РФ (мошенничество - ред.) и поместить их в "Лефортово". Я расцениваю это как мощнейшее психологическое давление", - заявил Фургал в Басманном суде Москвы на заседании по продлению меры пресечения.

Фургала задержали 9 июля, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает. СК обвиняет его в организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушении на бизнесмена Александра Смольского.
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Уголовное дело Сергея ФургалаРоссияСергей ФургалСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
Популярные комментарии
кстати, не поверю, что жена была не в курсе его дел
3 сентября, 14:54
О Ольга Занкова
600004
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