Фургал заявил о давлении со стороны следствия
14:42 03.09.2020 (обновлено: 14:51 03.09.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГубернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Бывший хабаровский губернатор Сергей Фургал, обвиняемый в причастности к организации убийств, пожаловался на давление с целью склонить его к сотрудничеству со следствием.
"Оказывалось незаконное воздействие с целью добиться признания и досудебного соглашения. Следователь в отсутствие защитников позвал меня и предложил мне облегчить душу и заключить досудебное соглашение... Он угрожал привлечь к ответственности мою дочь и бывшую жену по статье 159 УК РФ (мошенничество - ред.) и поместить их в "Лефортово". Я расцениваю это как мощнейшее психологическое давление", - заявил Фургал в Басманном суде Москвы на заседании по продлению меры пресечения.
Фургала задержали 9 июля, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает. СК обвиняет его в организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушении на бизнесмена Александра Смольского.