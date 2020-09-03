https://ria.ru/20200903/furgal-1576682976.html

Фургал заявил о давлении со стороны следствия

Бывший хабаровский губернатор Сергей Фургал, обвиняемый в причастности к организации убийств, пожаловался на давление с целью склонить его к сотрудничеству со... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T14:42

2020-09-03T14:42

2020-09-03T14:51

уголовное дело сергея фургала

россия

сергей фургал

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Бывший хабаровский губернатор <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Furgal/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Фургал</a>, обвиняемый в причастности к организации убийств, пожаловался на давление с целью склонить его к сотрудничеству со следствием.Фургала задержали 9 июля, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> обвиняет его в организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушении на бизнесмена Александра Смольского.

Ольга Занкова кстати, не поверю, что жена была не в курсе его дел 10

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

уголовное дело сергея фургала, россия, сергей фургал, следственный комитет россии (ск рф), происшествия