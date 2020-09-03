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Прокурор заявил, что у Фургала была бригада киллеров
Подчиненные бывшего хабаровского губернатора Сергея Фургала занимались физической ликвидацией неугодных ему лиц, заявил прокурор в Басманном суде. РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T14:41
2020-09-03T16:20
лефортово
москва
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
происшествия
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<strong>МОСКВА, 3 сен — РИА Новости.</strong> Подчиненные бывшего хабаровского губернатора <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Furgal/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Фургала</a> занимались физической ликвидацией неугодных ему лиц, заявил прокурор в Басманном суде.По его словам, некоторые участники процесса "испытывают трепет от главного обвиняемого и его соучастников".Фургала обвиняют в организации убийства предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также в покушении на Александра Смольского. Его задержали 9 июля. В <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> подчеркивали, что у следствия есть неопровержимые доказательства причастности экс-губернатора к этим преступлениям. Представитель ведомства <a href="http://ria.ru/person_Svetlana_Petrenko/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Петренко</a> ранее рассказала, что работа значительно осложнялась тем, что осведомленные люди были запуганы и отказывались давать показания на бывшего главу региона. В прошлом году, тем не менее, доказательная база расширилась, что позволило следствию соединить уголовные дела в одно производство.Если приговор вынесут в этом году, до истечения срока давности, который для убийства составляет 15 лет, Фургалу грозит пожизненное заключение. По предварительной версии, эти преступления связаны с продвижением интересов экс-губернатора в бизнесе.В конце июля <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> отправил его в отставку в связи с утратой доверия. Сам Фургал вину не признает.
https://ria.ru/20200831/furgal-1576521244.html
Ага и вскрылось всё именно сейчас, да. А на сам Хабаровск смотреть не надо, там сейчас совсем ничего не происходит!
228
"В СК подчеркивали, что у следствия есть неопровержимые доказательства причастности экс-губернатора к этим преступлениям". - устал ждать, попкорн заканчивается. Где эти чертовы доказательства?
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лефортово, москва, уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, происшествия

Прокурор заявил, что у Фургала была бригада киллеров

14:41 03.09.2020 (обновлено: 16:20 03.09.2020)
59353
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Подчиненные бывшего хабаровского губернатора Сергея Фургала занимались физической ликвидацией неугодных ему лиц, заявил прокурор в Басманном суде.
По его словам, некоторые участники процесса "испытывают трепет от главного обвиняемого и его соучастников".
"Эта угроза не ликвидирована. Страх носит не голословный, а реальный характер", — добавил прокурор.
Фургала обвиняют в организации убийства предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также в покушении на Александра Смольского. Его задержали 9 июля.
В СК подчеркивали, что у следствия есть неопровержимые доказательства причастности экс-губернатора к этим преступлениям. Представитель ведомства Светлана Петренко ранее рассказала, что работа значительно осложнялась тем, что осведомленные люди были запуганы и отказывались давать показания на бывшего главу региона. В прошлом году, тем не менее, доказательная база расширилась, что позволило следствию соединить уголовные дела в одно производство.
Если приговор вынесут в этом году, до истечения срока давности, который для убийства составляет 15 лет, Фургалу грозит пожизненное заключение. По предварительной версии, эти преступления связаны с продвижением интересов экс-губернатора в бизнесе.
В конце июля Владимир Путин отправил его в отставку в связи с утратой доверия. Сам Фургал вину не признает.
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
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ЛефортовоМоскваУголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалПроисшествия
Популярные комментарии
Ага и вскрылось всё именно сейчас, да. А на сам Хабаровск смотреть не надо, там сейчас совсем ничего не происходит!
3 сентября, 15:24
ЕВЕгор Воронин
84840877
"В СК подчеркивали, что у следствия есть неопровержимые доказательства причастности экс-губернатора к этим преступлениям". - устал ждать, попкорн заканчивается. Где эти чертовы доказательства?
3 сентября, 15:52
Алексей ВеселинАлексей Веселин
42310116
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