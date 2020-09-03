https://ria.ru/20200903/furgal-1576656007.html

Правозащитники сообщили, что Фургал похудел в СИЗО

Находящийся в СИЗО "Лефортово" бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал выглядит хорошо и на здоровье не жалуется, но похудел, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T01:12

2020-09-03T01:12

2020-09-03T05:03

сергей фургал

дальний восток

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

москва

хабаровский край

происшествия

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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Находящийся в СИЗО "Лефортово" бывший губернатор <a href="http://ria.ru/location_KHabarovskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровского края</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Furgal/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Фургал</a> выглядит хорошо и на здоровье не жалуется, но похудел, сообщил РИА Новости ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Melnikov1/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Мельников</a>.Мельников также сообщил, что Фургал в СИЗО читает прозу и стихи, чтобы написать обещанное стихотворение, посвященное <a href="http://ria.ru/location_Far_East/" target="_blank" data-auto="true">Дальнему Востоку</a>.Фургала задержали 9 июля сотрудники <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> и <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a>, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает.В среду СК предъявил Фургалу обвинение в дополнительном эпизоде - организации убийства хабаровского предпринимателя Евгения Зори. Таким образом, экс-губернатор обвиняется в организации убийств Зори и Олега Булатова, а также в покушении на убийство Александра Смольского.

https://ria.ru/20200817/1575883552.html

Иван Широн На днях новость про рыбака который 12 дней бродил по лесу питаясь ягодами и пил воду с мха. Ушел на рыбалку с собакой был 120 кг вернулся через 12 дней 80 кг. Вот похудел. А этот слуга народа выигрываший 1 выборы в истории РФ со слов оппозиции похудел на 1,2 кг. Прозу читает что бы стих написать. Лицемер. Было бы что на душе, никакию другие читать стихи не надо. Оно бы шло от души из сердце, от любви к родному краю. А не через примеры других писателей. Шарлатан 26

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дальний восток

москва

хабаровский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей фургал, дальний восток, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, хабаровский край, происшествия