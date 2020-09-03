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Оренбургская область
Оренбургская область
https://ria.ru/20200903/forum-1576675947.html
В Оренбурге проходит V Международный молодежный форум "Евразия Global"
В Оренбуржье стартовал пятый Международный молодежный форум "Евразия Global", который одновременно проходит в двух форматах: онлайн и офлайн, сообщает... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T13:07
2020-09-03T13:07
оренбургская область
денис паслер
юнеско
оон
оренбург
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<strong>ОРЕНБУРГ, 3 сен – РИА Новости.</strong> В Оренбуржье стартовал пятый Международный молодежный форум "Евразия Global", который одновременно проходит в двух форматах: онлайн и офлайн, сообщает пресс-служба правительства <a href="http://ria.ru/location_Orenburgskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Оренбургской области</a>. "Более 500 российских и зарубежных лидеров молодежных организаций съехались на пятый Международный молодежный форум "Евразия Global", который проходит в <a href="http://ria.ru/location_Orenburg/" target="_blank" data-auto="true">Оренбурге</a> под эгидой <a href="http://ria.ru/organization_JUNESKO/" target="_blank" data-auto="true">ЮНЕСКО</a> со 2 по 8 сентября",- говорится в сообщении пресс-службы. Офлайн-площадки форума собрали российских и иностранных молодых лидеров четырех континентов – из 50 стран мира и 80 регионов России. В формате онлайн на "Евразией Global" участниками станут более 850 человек из разных точек планеты. Губернатор региона <a href="http://ria.ru/person_Denis_Pasler/" target="_blank" data-auto="true">Денис Паслер</a> в приветствии участников форума отметил, что в этом году мероприятие проводится под патронатом ЮНЕСКО – самой авторитетной организации мира в сфере образования, науки и культуры. Он напомнил, что ЮНЕСКО была образована Организацией объединенных наций сразу по после создания самой <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>, осенью 1945 года, в считанные месяцы после финала Второй мировой войны. "Форум "Евразия Global", его идеология и главные задачи, настроение и ценности его гостей и участников полностью соответствуют высокой миссии ЮНЕСКО и ООН, духу всей созидательной деятельности ведущих международных организаций сотрудничества. Мы открыты для вас, готовы к равному партнерству и дружбе, а также к поддержке любых начинаний, которые будут служить идеалам мира, добра и справедливости", - цитирует пресс-служба приветствие главы региона.По словам заместителя председателя правительства Оренбургской области по внутренней политике – министра региональной и информационной политики Игоря Сухарева, на форуме "Евразия Global" за эти годы заключены более сотни различных договоров и соглашений в гуманитарной сфере, разработаны порядка 150 международных проектов, совместно реализуемых участниками форума. Программа пятого юбилейного международного молодежного форума "Евразия Global" включает деловой модуль, медийные встречи, воркшопы, работу тематических лабораторий и партнерских площадок, мероприятия по развитию soft-skills компетенций, Программу 2.0 (активности, созданные самими участниками для участников). Запланирована масштабная культурная программа.Впервые форум прошел в 2016 году в Оренбурге по инициативе правительства региона. В 2017 году он стал площадкой XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a>, а на следующий год снова прошел в Оренбурге. За эти годы форум объединил усилия свыше 600 волонтеров, 250 экспертов и гостей, принял около трех тысяч участников из ста стран мира, провел 338 часов образовательной и деловой программы. Организаторы форума - Федеральное агентство по делам молодежи, Ресурсный Молодежный Центр и Правительство Оренбургской области.
https://ria.ru/20190819/1557639866.html
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денис паслер, юнеско, оон, оренбург

В Оренбурге проходит V Международный молодежный форум "Евразия Global"

13:07 03.09.2020
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© РИА Новости / Олег Рукавицын / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова фотографируется с участниками Международного молодежного форума "Евразия Global"
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова фотографируется с участниками Международного молодежного форума Евразия Global - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Олег Рукавицын
Перейти в фотобанк
ОРЕНБУРГ, 3 сен – РИА Новости. В Оренбуржье стартовал пятый Международный молодежный форум "Евразия Global", который одновременно проходит в двух форматах: онлайн и офлайн, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области.
"Более 500 российских и зарубежных лидеров молодежных организаций съехались на пятый Международный молодежный форум "Евразия Global", который проходит в Оренбурге под эгидой ЮНЕСКО со 2 по 8 сентября",- говорится в сообщении пресс-службы.
Офлайн-площадки форума собрали российских и иностранных молодых лидеров четырех континентов – из 50 стран мира и 80 регионов России. В формате онлайн на "Евразией Global" участниками станут более 850 человек из разных точек планеты.
Губернатор региона Денис Паслер в приветствии участников форума отметил, что в этом году мероприятие проводится под патронатом ЮНЕСКО – самой авторитетной организации мира в сфере образования, науки и культуры. Он напомнил, что ЮНЕСКО была образована Организацией объединенных наций сразу по после создания самой ООН, осенью 1945 года, в считанные месяцы после финала Второй мировой войны.
"Форум "Евразия Global", его идеология и главные задачи, настроение и ценности его гостей и участников полностью соответствуют высокой миссии ЮНЕСКО и ООН, духу всей созидательной деятельности ведущих международных организаций сотрудничества. Мы открыты для вас, готовы к равному партнерству и дружбе, а также к поддержке любых начинаний, которые будут служить идеалам мира, добра и справедливости", - цитирует пресс-служба приветствие главы региона.
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По словам заместителя председателя правительства Оренбургской области по внутренней политике – министра региональной и информационной политики Игоря Сухарева, на форуме "Евразия Global" за эти годы заключены более сотни различных договоров и соглашений в гуманитарной сфере, разработаны порядка 150 международных проектов, совместно реализуемых участниками форума.
Программа пятого юбилейного международного молодежного форума "Евразия Global" включает деловой модуль, медийные встречи, воркшопы, работу тематических лабораторий и партнерских площадок, мероприятия по развитию soft-skills компетенций, Программу 2.0 (активности, созданные самими участниками для участников). Запланирована масштабная культурная программа.
Впервые форум прошел в 2016 году в Оренбурге по инициативе правительства региона. В 2017 году он стал площадкой XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи, а на следующий год снова прошел в Оренбурге. За эти годы форум объединил усилия свыше 600 волонтеров, 250 экспертов и гостей, принял около трех тысяч участников из ста стран мира, провел 338 часов образовательной и деловой программы.
Организаторы форума - Федеральное агентство по делам молодежи, Ресурсный Молодежный Центр и Правительство Оренбургской области.
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Оренбургская областьДенис ПаслерЮНЕСКОООНОренбург
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