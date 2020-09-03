https://ria.ru/20200903/flag-1576706543.html

В Грузии пообещали поднять флаг над российской военной базой

Лидер грузинских лейбористов Шалва Нателашвили пообещал вернуть Южную Осетию в состав страны. РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T20:15

2020-09-03T20:15

2020-09-03T20:15

россия

абхазия

южная осетия

грузия

безопасность

в мире

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<strong>МОСКВА, 3 сен — РИА Новости.</strong> Лидер грузинских лейбористов Шалва Нателашвили пообещал вернуть <a href="http://ria.ru/location_South_Ossetia/" target="_blank" data-auto="true">Южную Осетию</a> в состав страны."Вскоре мы поднимем флаг на российской военной базе", — заявил Нателашвили в выступлении на участке центральной грузинской магистрали в нескольких сотнях метров от границы с Южной Осетии. Видео речи опубликовано на <a href="https://www.youtube.com/watch?v=KjK_2kmXD6s" target="_blank">YouTube-канале</a> партии.Нателашвили призвал действующие власти страны начать работать над "миллиардными санкциями" против России за "оккупацию" <a href="http://ria.ru/location_Georgia/" target="_blank" data-auto="true">Грузии</a>.В то же время политик заявил, что на предстоящих парламентских выборах, которые пройдут 31 октября, нынешнее "пророссийское" правительство "падет".Российская военная база в Цхинвале и Джаве была создана в феврале 2009 года. В апреле 2010 года главы оборонных ведомств двух стран подписали Соглашение об объединенной российской военной базе на территории Южной Осетии.Признание суверенитетаВ ночь на 8 августа 2008 года грузинские военные обстреляли Южную Осетию из установок залпового огня "Град", атаковали и частично разрушили ее столицу Цхинвал.Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли российское гражданство, ввела войска и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.Двадцать шестого августа 2008 года <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> признала суверенитет Южной Осетии и <a href="http://ria.ru/location_Abkhazija/" target="_blank" data-auto="true">Абхазии</a>. <a href="http://ria.ru/location_Tbilisi/" target="_blank" data-auto="true">Тбилиси</a> отвергает такую позицию и обвиняет Россию в оккупации своих территорий.Как объясняло российской руководство, это решение отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.

https://ria.ru/20200808/1575527841.html

https://ria.ru/20190826/1557906316.html

Aaz1970 Неужели забыли 08.08.2008?.. Что ж тогда-то разбежались, аж боевую технику побросали.. 131

Владислав Леончук А я-то думал: зачем Мишико в Грузию засобирался??? Без него, видать, флаги не поднимаются... :-D 130

33

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абхазия

южная осетия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, абхазия, южная осетия, грузия, безопасность, в мире