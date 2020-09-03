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В Грузии пообещали поднять флаг над российской военной базой
Лидер грузинских лейбористов Шалва Нателашвили пообещал вернуть Южную Осетию в состав страны. РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T20:15
2020-09-03T20:15
россия
абхазия
южная осетия
грузия
безопасность
в мире
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<strong>МОСКВА, 3 сен — РИА Новости.</strong> Лидер грузинских лейбористов Шалва Нателашвили пообещал вернуть <a href="http://ria.ru/location_South_Ossetia/" target="_blank" data-auto="true">Южную Осетию</a> в состав страны."Вскоре мы поднимем флаг на российской военной базе", — заявил Нателашвили в выступлении на участке центральной грузинской магистрали в нескольких сотнях метров от границы с Южной Осетии. Видео речи опубликовано на <a href="https://www.youtube.com/watch?v=KjK_2kmXD6s" target="_blank">YouTube-канале</a> партии.Нателашвили призвал действующие власти страны начать работать над "миллиардными санкциями" против России за "оккупацию" <a href="http://ria.ru/location_Georgia/" target="_blank" data-auto="true">Грузии</a>.В то же время политик заявил, что на предстоящих парламентских выборах, которые пройдут 31 октября, нынешнее "пророссийское" правительство "падет".Российская военная база в Цхинвале и Джаве была создана в феврале 2009 года. В апреле 2010 года главы оборонных ведомств двух стран подписали Соглашение об объединенной российской военной базе на территории Южной Осетии.Признание суверенитетаВ ночь на 8 августа 2008 года грузинские военные обстреляли Южную Осетию из установок залпового огня "Град", атаковали и частично разрушили ее столицу Цхинвал.Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли российское гражданство, ввела войска и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.Двадцать шестого августа 2008 года <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> признала суверенитет Южной Осетии и <a href="http://ria.ru/location_Abkhazija/" target="_blank" data-auto="true">Абхазии</a>. <a href="http://ria.ru/location_Tbilisi/" target="_blank" data-auto="true">Тбилиси</a> отвергает такую позицию и обвиняет Россию в оккупации своих территорий.Как объясняло российской руководство, это решение отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.
https://ria.ru/20200808/1575527841.html
https://ria.ru/20190826/1557906316.html
Неужели забыли 08.08.2008?.. Что ж тогда-то разбежались, аж боевую технику побросали..
131
А я-то думал: зачем Мишико в Грузию засобирался??? Без него, видать, флаги не поднимаются... :-D
130
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россия
абхазия
южная осетия
грузия
РИА Новости
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россия, абхазия, южная осетия, грузия, безопасность, в мире

В Грузии пообещали поднять флаг над российской военной базой

20:15 03.09.2020
18876
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРоссийская военная база в Цхинвали
Российская военная база в Цхинвали - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Лидер грузинских лейбористов Шалва Нателашвили пообещал вернуть Южную Осетию в состав страны.
"Вскоре мы поднимем флаг на российской военной базе", — заявил Нателашвили в выступлении на участке центральной грузинской магистрали в нескольких сотнях метров от границы с Южной Осетии. Видео речи опубликовано на YouTube-канале партии.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 08.08.2020
8 августа, 14:38
Медведев объяснил мотивы признать независимость Абхазии и Южной Осетии
Нателашвили призвал действующие власти страны начать работать над "миллиардными санкциями" против России за "оккупацию" Грузии.
В то же время политик заявил, что на предстоящих парламентских выборах, которые пройдут 31 октября, нынешнее "пророссийское" правительство "падет".
Российская военная база в Цхинвале и Джаве была создана в феврале 2009 года. В апреле 2010 года главы оборонных ведомств двух стран подписали Соглашение об объединенной российской военной базе на территории Южной Осетии.

Признание суверенитета

В ночь на 8 августа 2008 года грузинские военные обстреляли Южную Осетию из установок залпового огня "Град", атаковали и частично разрушили ее столицу Цхинвал.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили - РИА Новости, 1920, 26.08.2019
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Президент Грузии заявила о желании вернуть Абхазию и Южную Осетию
Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли российское гражданство, ввела войска и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.
Двадцать шестого августа 2008 года Москва признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Тбилиси отвергает такую позицию и обвиняет Россию в оккупации своих территорий.
Как объясняло российской руководство, это решение отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.
33361312757
Обсудить 33
РоссияАбхазияЮжная ОсетияГрузияБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Неужели забыли 08.08.2008?.. Что ж тогда-то разбежались, аж боевую технику побросали..
3 сентября, 20:25
Aaz1970Aaz1970
10193101
А я-то думал: зачем Мишико в Грузию засобирался??? Без него, видать, флаги не поднимаются... :-D
3 сентября, 20:17
Владислав ЛеончукВладислав Леончук
34781102
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