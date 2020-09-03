https://ria.ru/20200903/energetika-1576697219.html

Россия и Белоруссия в ближайшее время обсудят поставки нефти и газа

Россия и Белоруссия в ближайшее время обсудят условия поставок энергоносителей на 2021 и последующие годы, заявил министр энергетики РФ Александр Новак. РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T17:42

2020-09-03T17:42

2020-09-03T17:42

роман головченко

россия

михаил мишустин

александр новак

белоруссия

экономика

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<strong>МИНСК, 3 сен - РИА Новости.</strong> Россия и <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссия</a> в ближайшее время обсудят условия поставок энергоносителей на 2021 и последующие годы, заявил министр энергетики РФ <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Novak/" target="_blank" data-auto="true">Александр Новак</a>."Мы будем в ближайшее время обсуждать условия поставок нефти и газа на 2021 год и последующие годы", - сообщил Новак журналистам по итогам состоявшихся в четверг переговоров премьер-министров РФ и Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Мишустина</a> и <a href="http://ria.ru/person_roman-golovchenko/" target="_blank" data-auto="true">Романа Головченко</a>.Он также подчеркнул необходимость поддержания стабильных и долгосрочных отношений с Белоруссией по поставкам нефти и газа.Он отметил, что Россия и Белоруссия являются стратегическими партнерами, РФ - основной поставщик энергоресурсов для республики. В то же время Белоруссия является крупным транзитером, через страну транзитом в Европу проходят огромные объемы нефти и газа, напомнил министр.

https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html

https://ria.ru/20200903/neft-1576643869.html

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россия

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роман головченко, россия, михаил мишустин, александр новак, белоруссия, экономика