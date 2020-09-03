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https://ria.ru/20200903/energetika-1576697219.html
Россия и Белоруссия в ближайшее время обсудят поставки нефти и газа
Россия и Белоруссия в ближайшее время обсудят условия поставок энергоносителей на 2021 и последующие годы, заявил министр энергетики РФ Александр Новак. РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T17:42
2020-09-03T17:42
роман головченко
россия
михаил мишустин
александр новак
белоруссия
экономика
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<strong>МИНСК, 3 сен - РИА Новости.</strong> Россия и <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссия</a> в ближайшее время обсудят условия поставок энергоносителей на 2021 и последующие годы, заявил министр энергетики РФ <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Novak/" target="_blank" data-auto="true">Александр Новак</a>."Мы будем в ближайшее время обсуждать условия поставок нефти и газа на 2021 год и последующие годы", - сообщил Новак журналистам по итогам состоявшихся в четверг переговоров премьер-министров РФ и Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Мишустина</a> и <a href="http://ria.ru/person_roman-golovchenko/" target="_blank" data-auto="true">Романа Головченко</a>.Он также подчеркнул необходимость поддержания стабильных и долгосрочных отношений с Белоруссией по поставкам нефти и газа.Он отметил, что Россия и Белоруссия являются стратегическими партнерами, РФ - основной поставщик энергоресурсов для республики. В то же время Белоруссия является крупным транзитером, через страну транзитом в Европу проходят огромные объемы нефти и газа, напомнил министр.
https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html
https://ria.ru/20200903/neft-1576643869.html
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роман головченко, россия, михаил мишустин, александр новак, белоруссия, экономика

Россия и Белоруссия в ближайшее время обсудят поставки нефти и газа

17:42 03.09.2020
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© РИА Новости / Александр КряжевМинистр энергетики РФ Александр Новак на Красноярском экономическом форуме 2019
Министр энергетики РФ Александр Новак на Красноярском экономическом форуме 2019 - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
МИНСК, 3 сен - РИА Новости. Россия и Белоруссия в ближайшее время обсудят условия поставок энергоносителей на 2021 и последующие годы, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.
"Мы будем в ближайшее время обсуждать условия поставок нефти и газа на 2021 год и последующие годы", - сообщил Новак журналистам по итогам состоявшихся в четверг переговоров премьер-министров РФ и Белоруссии Михаила Мишустина и Романа Головченко.
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Он также подчеркнул необходимость поддержания стабильных и долгосрочных отношений с Белоруссией по поставкам нефти и газа.
"Конечно, для нас очень важно, чтобы у нас были стабильные, долгосрочные отношения по поставкам нефти в республику Беларусь, по поставкам газа. Сегодня все эти вопросы обсуждались, также в конструктивном ключе", - сказал Новак.
Он отметил, что Россия и Белоруссия являются стратегическими партнерами, РФ - основной поставщик энергоресурсов для республики. В то же время Белоруссия является крупным транзитером, через страну транзитом в Европу проходят огромные объемы нефти и газа, напомнил министр.
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Роман ГоловченкоРоссияМихаил МишустинАлександр НовакБелоруссияЭкономика
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