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https://ria.ru/20200903/elita-1576656741.html
Россия заняла 23-е место в рейтинге качества элит
Россия заняла 23-е место по уровню качества элит, оказавшись по этому показателю на одном уровне с Ботсваной, в исследовании Университета Санкт-Галлена в... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T03:29
2020-09-03T10:43
россия
сколково
сингапур (страна)
ботсвана
сша
экономика
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<strong>МОСКВА, 3 сен — РИА Новости.</strong> Россия заняла 23-е место по уровню качества элит, оказавшись по этому показателю на одном уровне с <a href="http://ria.ru/location_Botswana/" target="_blank" data-auto="true">Ботсваной</a>, в <a href="https://www.alexandria.unisg.ch/260885/1/Elite_Report.pdf" target="_blank" rel="nofollow noopener">исследовании</a> Университета <a href="http://ria.ru/location_Canton_of_St_Gallen/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Галлена</a> в <a href="http://ria.ru/location_Switzerland/" target="_blank" data-auto="true">Швейцарии</a> и Московской школы управления "<a href="http://ria.ru/organization_Skolkovo_2/" target="_blank" data-auto="true">Сколково</a>".Доклад составлен на основе разработанного его авторами индекса качества элит. Он отражает степень совокупного влияния национальных элит на общество. При оценке их качества использовались различные показатели, например модели перераспределения благосостояния, способность элиты лоббировать свои интересы.Авторы рейтинга отмечают, что Россия, которая получила 48,9 балла, выделяется значительным разбросом между разными компонентами индекса.По некоторым критериям Россия попала в первую десятку рассматриваемых стран, получив самые высокие оценки по макроэкономической политике — инфляция и отношение государственного долга к ВВП. Также страна имеет высокие показатели по некоторым аспектам налоговой политики и конкурентоспособности банковского сектора.Самые низкие оценки получены по индикаторам, связанным с регуляторной политикой.Рейтинг, в котором представлены 32 страны, с показателем 68,5 балла возглавил <a href="http://ria.ru/location_Singapore_2/" target="_blank" data-auto="true">Сингапур</a>. Далее следует Швейцария — 64,9 балла, <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германия</a> — 64,2 балла, <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритания</a> — 63,9 балла, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> — 63,4 балла.
https://ria.ru/20190918/1558806577.html
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россия, сколково, сингапур (страна), ботсвана, сша, экономика

Россия заняла 23-е место в рейтинге качества элит

03:29 03.09.2020 (обновлено: 10:43 03.09.2020)
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаКомплекс небоскребов делового центра Москва-Сити в Москве
Комплекс небоскребов делового центра Москва-Сити в Москве - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Россия заняла 23-е место по уровню качества элит, оказавшись по этому показателю на одном уровне с Ботсваной, в исследовании Университета Санкт-Галлена в Швейцарии и Московской школы управления "Сколково".
Доклад составлен на основе разработанного его авторами индекса качества элит. Он отражает степень совокупного влияния национальных элит на общество. При оценке их качества использовались различные показатели, например модели перераспределения благосостояния, способность элиты лоббировать свои интересы.
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"Элиты, обладающие позитивной силой развития, имеют наивысшее качество, а элиты низкого качества заметно тормозят развитие своих стран", — говорится в пояснении к исследованию.
Авторы рейтинга отмечают, что Россия, которая получила 48,9 балла, выделяется значительным разбросом между разными компонентами индекса.
По некоторым критериям Россия попала в первую десятку рассматриваемых стран, получив самые высокие оценки по макроэкономической политике — инфляция и отношение государственного долга к ВВП. Также страна имеет высокие показатели по некоторым аспектам налоговой политики и конкурентоспособности банковского сектора.
Самые низкие оценки получены по индикаторам, связанным с регуляторной политикой.
Рейтинг, в котором представлены 32 страны, с показателем 68,5 балла возглавил Сингапур. Далее следует Швейцария — 64,9 балла, Германия — 64,2 балла, Великобритания — 63,9 балла, США — 63,4 балла.
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РоссияСколковоСингапур (страна)БотсванаСШАЭкономика
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