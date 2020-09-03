https://ria.ru/20200903/elita-1576656741.html

Россия заняла 23-е место в рейтинге качества элит

Россия заняла 23-е место по уровню качества элит, оказавшись по этому показателю на одном уровне с Ботсваной, в исследовании Университета Санкт-Галлена в... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T03:29

2020-09-03T03:29

2020-09-03T10:43

россия

сколково

сингапур (страна)

ботсвана

сша

экономика

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<strong>МОСКВА, 3 сен — РИА Новости.</strong> Россия заняла 23-е место по уровню качества элит, оказавшись по этому показателю на одном уровне с <a href="http://ria.ru/location_Botswana/" target="_blank" data-auto="true">Ботсваной</a>, в <a href="https://www.alexandria.unisg.ch/260885/1/Elite_Report.pdf" target="_blank" rel="nofollow noopener">исследовании</a> Университета <a href="http://ria.ru/location_Canton_of_St_Gallen/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Галлена</a> в <a href="http://ria.ru/location_Switzerland/" target="_blank" data-auto="true">Швейцарии</a> и Московской школы управления "<a href="http://ria.ru/organization_Skolkovo_2/" target="_blank" data-auto="true">Сколково</a>".Доклад составлен на основе разработанного его авторами индекса качества элит. Он отражает степень совокупного влияния национальных элит на общество. При оценке их качества использовались различные показатели, например модели перераспределения благосостояния, способность элиты лоббировать свои интересы.Авторы рейтинга отмечают, что Россия, которая получила 48,9 балла, выделяется значительным разбросом между разными компонентами индекса.По некоторым критериям Россия попала в первую десятку рассматриваемых стран, получив самые высокие оценки по макроэкономической политике — инфляция и отношение государственного долга к ВВП. Также страна имеет высокие показатели по некоторым аспектам налоговой политики и конкурентоспособности банковского сектора.Самые низкие оценки получены по индикаторам, связанным с регуляторной политикой.Рейтинг, в котором представлены 32 страны, с показателем 68,5 балла возглавил <a href="http://ria.ru/location_Singapore_2/" target="_blank" data-auto="true">Сингапур</a>. Далее следует Швейцария — 64,9 балла, <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германия</a> — 64,2 балла, <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритания</a> — 63,9 балла, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> — 63,4 балла.

https://ria.ru/20190918/1558806577.html

https://ria.ru/20200115/1563434755.html

россия

сингапур (страна)

ботсвана

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сколково, сингапур (страна), ботсвана, сша, экономика