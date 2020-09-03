https://ria.ru/20200903/ekonomika-1576685704.html

Набиуллина заявила о восстановлении экономики согласно прогнозам

Восстановление российской экономики идет в соответствии с прогнозами ЦБ, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T15:22

2020-09-03T15:22

2020-09-03T15:22

россия

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Восстановление российской экономики идет в соответствии с прогнозами <a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank" data-auto="true">ЦБ</a>, заявила глава регулятора <a href="http://ria.ru/person_EHlvira_Nabiullina/" target="_blank" data-auto="true">Эльвира Набиуллина</a>."Последние несколько месяцев мы видим постепенное восстановление деловой активности, стабилизацию финансовых рынков, оживляется и кредитование. Надо сказать, что падение экономики было меньше, чем ожидали многие, восстановление, хотя и неравномерно, идет в целом в соответствии с нашими прогнозами", - сказала она, выступая на Съезде Ассоциации банков России.По прогнозу ЦБ, спад российской экономики в 2020 году составит 4,5-5,5%, однако в следующем году она выйдет на рост в 3,5-4,5%, а в 2022 году подрастет еще на 2,5-3,5%. Регулятор ожидает инфляцию в конце текущего года в диапазоне 3,7-4,2%, в 2021 году - 3,5-4%, в 2022 году она будет находиться на целевом уровне в 4%.

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), экономика