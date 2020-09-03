https://ria.ru/20200903/efremov-1576693603.html

Ефремов в последнем слове зачитал стихи, посвященные погибшему в ДТП

Михаил Ефремов во время выступления на суде с последним словом зачитал стихи, посвященные погибшему в ДТП Сергею Захарову. РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T17:05

2020-09-03T17:05

2020-09-03T17:06

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

дтп с участием михаила ефремова

россия

михаил ефремов

происшествия

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<strong>МОСКВА, 3 сен — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ефремов</a> во время выступления на суде с последним словом зачитал стихи, посвященные погибшему в ДТП Сергею Захарову.Актер также раскаялся и признал вину.ДТП с участием ЕфремоваВечером 8 июня Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада". Находившегося за рулем курьера интернет-магазина <a href="https://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank">Сергея Захарова</a> госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Через несколько часов мужчина скончался.Экспертиза зафиксировала, что актер был пьян, а позже в его крови обнаружили следы наркотиков. На первом допросе Ефремов был не в состоянии вспомнить, что произошло, но свою причастность не отрицал. Через несколько дней после трагедии артист записал ролик с извинениями перед семьей погибшего. Родные Захарова их не приняли и отказались от предложенной материальной помощи.Слушания по делу длились месяц. Во время них Ефремов заявил, что отказывается признавать вину в ДТП, сославшись на то, что ничего не помнит и в день трагедии был пьян. При этом его адвокат настаивал, что за рулем джипа находился вовсе не Ефремов, а кто-то другой. Однако сразу несколько свидетелей заявляли, что на водительском месте сидел именно Ефремов.На последнем судебном заседании артист признал свою вину. Обвинение запросило для него 11 лет колонии общего режима, а защита – "справедливый приговор", но без лишения свободы. Окончательное решение суда станет известно 8 сентября.

https://ria.ru/20200903/pashaev-1576692140.html

https://ria.ru/20200903/pashaev-1576683817.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, россия, михаил ефремов, происшествия