https://ria.ru/20200903/efremov-1576689959.html
Защита Ефремова выступила за приговор без лишения свободы
Защита просит назначить актеру Михаилу Ефремову справедливый приговор, но не связанный с лишением свободы, заявил его адвокат Эльман Пашаев. РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T16:19
2020-09-03T16:19
2020-09-03T16:20
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
происшествия
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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Защита просит назначить актеру <a href="https://ria.ru/person_Mikhail_Efremov" target="_blank">Михаилу Ефремову</a> справедливый приговор, но не связанный с лишением свободы, заявил его адвокат <a href="https://ria.ru/person_elman-pashaev" target="_blank">Эльман Пашаев</a>.В четверг прокурор запросила для Ефремова 11 лет колонии.Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. По версии следствия, пьяный актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.
https://ria.ru/20200903/efremov-1576685374.html
Иван Широн
Несколько месяцев глумились на родственниками погибишего, над судом да и вообще над народом своими спутниками, инопланетянами, левыми свидетяли а теперь просят простить и отспустить словно пачку печенья с голоду в магазине украл. Есть статья, по которой минимум 5 лет. За неадекватное поведение в суде должны лет 8 дать. 4 отсидит по УДО выйдет к сожалению...
17
Ольга Занкова
а это как? Вообще отпустить? А человек-то в могиле лежит...
16
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия