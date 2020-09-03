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https://ria.ru/20200903/efremov-1576689959.html
Защита Ефремова выступила за приговор без лишения свободы
Защита просит назначить актеру Михаилу Ефремову справедливый приговор, но не связанный с лишением свободы, заявил его адвокат Эльман Пашаев. РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T16:19
2020-09-03T16:20
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
происшествия
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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Защита просит назначить актеру <a href="https://ria.ru/person_Mikhail_Efremov" target="_blank">Михаилу Ефремову</a> справедливый приговор, но не связанный с лишением свободы, заявил его адвокат <a href="https://ria.ru/person_elman-pashaev" target="_blank">Эльман Пашаев</a>.В четверг прокурор запросила для Ефремова 11 лет колонии.Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. По версии следствия, пьяный актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.
https://ria.ru/20200903/efremov-1576685374.html
Несколько месяцев глумились на родственниками погибишего, над судом да и вообще над народом своими спутниками, инопланетянами, левыми свидетяли а теперь просят простить и отспустить словно пачку печенья с голоду в магазине украл. Есть статья, по которой минимум 5 лет. За неадекватное поведение в суде должны лет 8 дать. 4 отсидит по УДО выйдет к сожалению...
17
а это как? Вообще отпустить? А человек-то в могиле лежит...
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РИА Новости
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эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия

Защита Ефремова выступила за приговор без лишения свободы

16:19 03.09.2020 (обновлено: 16:20 03.09.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАдвокат Эльман Пашаев у здания Пресненского городского суда
Адвокат Эльман Пашаев у здания Пресненского городского суда - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Защита просит назначить актеру Михаилу Ефремову справедливый приговор, но не связанный с лишением свободы, заявил его адвокат Эльман Пашаев.
В четверг прокурор запросила для Ефремова 11 лет колонии.

"Откуда такая озлобленность, хотел бы обратить внимание на его честность, порядочность, помогал людям. Мы хотим только справедливый приговор, не связанный с лишением свободы ... любая мера",- заявил Пашаев в прениях сторон.

Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. По версии следствия, пьяный актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.
Актёр Михаил Ефремов выходит из автомобиля у здания Пресненского суда Москвы - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
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Обсудить 7
Эльман ПашаевДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовПроисшествия
Популярные комментарии
Несколько месяцев глумились на родственниками погибишего, над судом да и вообще над народом своими спутниками, инопланетянами, левыми свидетяли а теперь просят простить и отспустить словно пачку печенья с голоду в магазине украл. Есть статья, по которой минимум 5 лет. За неадекватное поведение в суде должны лет 8 дать. 4 отсидит по УДО выйдет к сожалению...
3 сентября, 16:27
ИШИван Широн
1700000
а это как? Вообще отпустить? А человек-то в могиле лежит...
3 сентября, 16:20
О Ольга Занкова
1501000
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