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https://ria.ru/20200903/efremov-1576685374.html
Эксперт: работа адвокатов Ефремова не дает шанса получить гуманный срок
Работа адвокатов Михаила Ефремова не дает актеру ни единого шанса получить гуманный срок, заявил РИА Новости эксперт движения "Сильная Россия" по правовым... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T15:18
2020-09-03T16:47
янис юкша
дтп с участием михаила ефремова
сильная россия
михаил ефремов
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Работа адвокатов <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> не дает актеру ни единого шанса получить гуманный срок, заявил РИА Новости эксперт движения "<a href="http://ria.ru/organization_silnaya-rossiya/" target="_blank" data-auto="true">Сильная Россия</a>" по правовым вопросам профессор <a href="http://ria.ru/person_yanis-yuksha-/" target="_blank" data-auto="true">Янис Юкша</a>.В четверг прокурор попросила отправить Ефремова в колонию общего режима сроком на 11 лет."Здесь, с моей точки зрения, не дают - не знаю, намеренно ли - шанса вынести какой-то гуманный, какой-то более-менее подходящий для Ефремова приговор, решение. Вряд ли это будет оправдательное постановление суда, скорее всего приговор. Раскручивая столь отрицательное к себе отношение в общественном резонансе, фактически данные защитники не дают ни единого шанса Ефремову получить сколь-либо приемлемое, минимальное для себя наказание", - сказал Юкша.Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>. По версии следствия, пьяный актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.
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янис юкша , дтп с участием михаила ефремова, сильная россия, михаил ефремов, москва, происшествия

Эксперт: работа адвокатов Ефремова не дает шанса получить гуманный срок

15:18 03.09.2020 (обновлено: 16:47 03.09.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАктёр Михаил Ефремов выходит из автомобиля у здания Пресненского суда Москвы
Актёр Михаил Ефремов выходит из автомобиля у здания Пресненского суда Москвы - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Актёр Михаил Ефремов выходит из автомобиля у здания Пресненского суда Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Работа адвокатов Михаила Ефремова не дает актеру ни единого шанса получить гуманный срок, заявил РИА Новости эксперт движения "Сильная Россия" по правовым вопросам профессор Янис Юкша.
В четверг прокурор попросила отправить Ефремова в колонию общего режима сроком на 11 лет.
"Здесь, с моей точки зрения, не дают - не знаю, намеренно ли - шанса вынести какой-то гуманный, какой-то более-менее подходящий для Ефремова приговор, решение. Вряд ли это будет оправдательное постановление суда, скорее всего приговор. Раскручивая столь отрицательное к себе отношение в общественном резонансе, фактически данные защитники не дают ни единого шанса Ефремову получить сколь-либо приемлемое, минимальное для себя наказание", - сказал Юкша.
"Это все выглядит странно. Мне его искренне жаль. Этот процесс будут еще долго воспринимать в адвокатских кругах как нечто негативное и нарицательное", - добавил юрист.
Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. По версии следствия, пьяный актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
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Янис ЮкшаДТП с участием Михаила ЕфремоваСильная РоссияМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
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