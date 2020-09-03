Эксперт: работа адвокатов Ефремова не дает шанса получить гуманный срок
15:18 03.09.2020 (обновлено: 16:47 03.09.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАктёр Михаил Ефремов выходит из автомобиля у здания Пресненского суда Москвы
Актёр Михаил Ефремов выходит из автомобиля у здания Пресненского суда Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Работа адвокатов Михаила Ефремова не дает актеру ни единого шанса получить гуманный срок, заявил РИА Новости эксперт движения "Сильная Россия" по правовым вопросам профессор Янис Юкша.
В четверг прокурор попросила отправить Ефремова в колонию общего режима сроком на 11 лет.
"Здесь, с моей точки зрения, не дают - не знаю, намеренно ли - шанса вынести какой-то гуманный, какой-то более-менее подходящий для Ефремова приговор, решение. Вряд ли это будет оправдательное постановление суда, скорее всего приговор. Раскручивая столь отрицательное к себе отношение в общественном резонансе, фактически данные защитники не дают ни единого шанса Ефремову получить сколь-либо приемлемое, минимальное для себя наказание", - сказал Юкша.
"Это все выглядит странно. Мне его искренне жаль. Этот процесс будут еще долго воспринимать в адвокатских кругах как нечто негативное и нарицательное", - добавил юрист.
Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. По версии следствия, пьяный актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.