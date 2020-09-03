https://ria.ru/20200903/efremov-1576685374.html

Эксперт: работа адвокатов Ефремова не дает шанса получить гуманный срок

Работа адвокатов Михаила Ефремова не дает актеру ни единого шанса получить гуманный срок, заявил РИА Новости эксперт движения "Сильная Россия" по правовым... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T15:18

2020-09-03T15:18

2020-09-03T16:47

янис юкша

дтп с участием михаила ефремова

сильная россия

михаил ефремов

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Работа адвокатов <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> не дает актеру ни единого шанса получить гуманный срок, заявил РИА Новости эксперт движения "<a href="http://ria.ru/organization_silnaya-rossiya/" target="_blank" data-auto="true">Сильная Россия</a>" по правовым вопросам профессор <a href="http://ria.ru/person_yanis-yuksha-/" target="_blank" data-auto="true">Янис Юкша</a>.В четверг прокурор попросила отправить Ефремова в колонию общего режима сроком на 11 лет."Здесь, с моей точки зрения, не дают - не знаю, намеренно ли - шанса вынести какой-то гуманный, какой-то более-менее подходящий для Ефремова приговор, решение. Вряд ли это будет оправдательное постановление суда, скорее всего приговор. Раскручивая столь отрицательное к себе отношение в общественном резонансе, фактически данные защитники не дают ни единого шанса Ефремову получить сколь-либо приемлемое, минимальное для себя наказание", - сказал Юкша.Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>. По версии следствия, пьяный актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.

https://ria.ru/20200903/pashaev-1576683817.html

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

янис юкша , дтп с участием михаила ефремова, сильная россия, михаил ефремов, москва, происшествия