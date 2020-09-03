https://ria.ru/20200903/efremov-1576680443.html
Ефремов спокойно воспринял просьбу прокурора об 11 годах колонии
Актер Михаил Ефремов спокойно воспринял речь гособвинителя Дианы Галиуллиной, которая в прениях сторон попросила приговорить его к 11 годам колонии по делу о... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T14:07
2020-09-03T14:07
2020-09-03T14:07
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Актер <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ефремов</a> спокойно воспринял речь гособвинителя Дианы Галиуллиной, которая в прениях сторон попросила приговорить его к 11 годам колонии по делу о ДТП, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда.Ефремов молча выслушал фразу Галиуллиной, попросившей суд назначить ему 11 лет, потом опустил голову. Актер в черном пиджаке и черной футболке, на лице медицинская маска, перед ним традиционно стоит бутылка газировки, периодически он делает какие-то пометки на листе бумаги. На прошлых заседаниях Ефремов читал молитвослов.В четверг прокурор попросила отправить Ефремова в колонию общего режима сроком на 11 лет, а также запретить три года водить автомобиль. Кроме того, она просила учесть, что Ефремов неоднократно привлекался к административной ответственности. В качестве смягчающего обстоятельства прокурор просила признать наличие у актера двух несовершеннолетних детей, а также его ежемесячную материальную помощь родственникам.Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>. По версии следствия, пьяный актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.
https://ria.ru/20200903/efremov-1576673274.html
юрий пушинкин
вы чё там совсем ахренели,11 лет у нас даже братки не получают, лет 8-10 максимум....5-7 лет поселения,и пусть играет в театре где нибудь на камчатке или дальнем востоке,и всем польза будет
53
Степан Краснов
Он всё думает что это спектакль.....
38
5
москва
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия