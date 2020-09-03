https://ria.ru/20200903/efremov-1576680014.html

Защита Ефремова перевела трем потерпевшим по рублю

Защита актера Михаила Ефремова перевела трем потерпевшим по делу о ДТП по одному рублю, заявил адвокат Эльман Пашаев в Пресненском суде Москвы. РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T13:57

2020-09-03T13:57

2020-09-03T14:07

эльман пашаев

александр добровинский

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

происшествия

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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Защита актера <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> перевела трем потерпевшим по делу о ДТП по одному рублю, заявил адвокат <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Пашаев</a> в Пресненском суде <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>."Каждому из потерпевших по заявленным искам нами была переведена компенсация в размере одного рубля, у меня квитанция от 1 сентября", - сказал Пашаев.Речь идёт о гражданских исках вдовы, брата и младшего сына скончавшегося после ДТП Сергея Захарова на 1 рубль. Их адвокат <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Dobrovinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Александр Добровинский</a> ранее отмечал, что это символическая сумма, никакую компенсацию из рук Ефремова они получать не желают.Четвертый потерпевший, старший сын Виталий, заявил иск к Ефремову на 7,5 миллиона рублей за вычетом 200 тысяч, которые были переведены стороной защиты в качестве компенсации. Прокурор сегодня попросила суд удовлетворить его иск частично - на 500 тысяч рублей.Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. По версии следствия, пьяный актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.

https://radiosputnik.ria.ru/20200903/efremov-1576680152.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эльман пашаев, александр добровинский, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия