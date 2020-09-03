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https://ria.ru/20200903/efremov-1576680014.html
Защита Ефремова перевела трем потерпевшим по рублю
Защита актера Михаила Ефремова перевела трем потерпевшим по делу о ДТП по одному рублю, заявил адвокат Эльман Пашаев в Пресненском суде Москвы. РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T13:57
2020-09-03T14:07
эльман пашаев
александр добровинский
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
происшествия
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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Защита актера <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> перевела трем потерпевшим по делу о ДТП по одному рублю, заявил адвокат <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Пашаев</a> в Пресненском суде <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>."Каждому из потерпевших по заявленным искам нами была переведена компенсация в размере одного рубля, у меня квитанция от 1 сентября", - сказал Пашаев.Речь идёт о гражданских исках вдовы, брата и младшего сына скончавшегося после ДТП Сергея Захарова на 1 рубль. Их адвокат <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Dobrovinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Александр Добровинский</a> ранее отмечал, что это символическая сумма, никакую компенсацию из рук Ефремова они получать не желают.Четвертый потерпевший, старший сын Виталий, заявил иск к Ефремову на 7,5 миллиона рублей за вычетом 200 тысяч, которые были переведены стороной защиты в качестве компенсации. Прокурор сегодня попросила суд удовлетворить его иск частично - на 500 тысяч рублей.Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. По версии следствия, пьяный актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.
https://radiosputnik.ria.ru/20200903/efremov-1576680152.html
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эльман пашаев, александр добровинский, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия

Защита Ефремова перевела трем потерпевшим по рублю

13:57 03.09.2020 (обновлено: 14:07 03.09.2020)
13927
© АГН "Москва" / пресс-служба судаАктер Михаил Ефремов с адвокатом в зале Пресненского районного суда
Актер Михаил Ефремов с адвокатом в зале Пресненского районного суда - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© АГН "Москва" / пресс-служба суда
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Защита актера Михаила Ефремова перевела трем потерпевшим по делу о ДТП по одному рублю, заявил адвокат Эльман Пашаев в Пресненском суде Москвы.
"Каждому из потерпевших по заявленным искам нами была переведена компенсация в размере одного рубля, у меня квитанция от 1 сентября", - сказал Пашаев.
Речь идёт о гражданских исках вдовы, брата и младшего сына скончавшегося после ДТП Сергея Захарова на 1 рубль. Их адвокат Александр Добровинский ранее отмечал, что это символическая сумма, никакую компенсацию из рук Ефремова они получать не желают.
Четвертый потерпевший, старший сын Виталий, заявил иск к Ефремову на 7,5 миллиона рублей за вычетом 200 тысяч, которые были переведены стороной защиты в качестве компенсации. Прокурор сегодня попросила суд удовлетворить его иск частично - на 500 тысяч рублей.
Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. По версии следствия, пьяный актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.
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"Вы еще поплачьте". Пашаев высмеял защиту погибшего в ДТП с Ефремовым
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Эльман ПашаевАлександр ДобровинскийСергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовПроисшествия
Популярные комментарии
Просто издеваются над всеми!
3 сентября, 13:58
Степан КрасновСтепан Краснов
5010102
Глумятся.
3 сентября, 14:00
bakula74bakula74
4410102
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