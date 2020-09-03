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Добровинский заявил о недопустимости оправдательного приговора Ефремову
Любой приговор актеру Михаилу Ефремову, кроме обвинительного, развяжет руки пьяным водителям, заявил адвокат потерпевших Александр Добровинский в Пресненском... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T13:47
2020-09-03T13:47
дтп с участием михаила ефремова
александр добровинский
михаил ефремов
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Любой приговор актеру <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаилу Ефремову</a>, кроме обвинительного, развяжет руки пьяным водителям, заявил адвокат потерпевших <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Dobrovinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Александр Добровинский</a> в Пресненском суде <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>."В таком знаковом процессе как этот, любой приговор, кроме обвинительного, любой срок, кроме того, что просит сторона потерпевших, развяжет руки сотням пьяных Ефремовых, а это недопустимо", - сказал Добровинский в прениях сторон.В четверг прокурор попросила отправить Ефремова в колонию сроком на 11 лет.Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. По версии следствия, пьяный актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.
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Издевательство над законом надо прекратить и наркоман и алкаш не должен разъезжать за рулем и убивать людей этим и 11лет-это нормально такому..
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дтп с участием михаила ефремова, александр добровинский, михаил ефремов, москва, происшествия

Добровинский заявил о недопустимости оправдательного приговора Ефремову

13:47 03.09.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАдвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский у здания Пресненского суда города Москвы
Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский у здания Пресненского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Любой приговор актеру Михаилу Ефремову, кроме обвинительного, развяжет руки пьяным водителям, заявил адвокат потерпевших Александр Добровинский в Пресненском суде Москвы.
"В таком знаковом процессе как этот, любой приговор, кроме обвинительного, любой срок, кроме того, что просит сторона потерпевших, развяжет руки сотням пьяных Ефремовых, а это недопустимо", - сказал Добровинский в прениях сторон.
В четверг прокурор попросила отправить Ефремова в колонию сроком на 11 лет.
Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. По версии следствия, пьяный актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 30.08.2020
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ДТП с участием Михаила ЕфремоваАлександр ДобровинскийМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Издевательство над законом надо прекратить и наркоман и алкаш не должен разъезжать за рулем и убивать людей этим и 11лет-это нормально такому..
3 сентября, 13:51
Илья JlordИлья Jlord
1800000
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3 сентября, 13:48
Степан КрасновСтепан Краснов
1700000
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