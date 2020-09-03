https://ria.ru/20200903/efremov-1576679340.html

Добровинский заявил о недопустимости оправдательного приговора Ефремову

Любой приговор актеру Михаилу Ефремову, кроме обвинительного, развяжет руки пьяным водителям, заявил адвокат потерпевших Александр Добровинский в Пресненском... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T13:47

2020-09-03T13:47

2020-09-03T13:47

дтп с участием михаила ефремова

александр добровинский

михаил ефремов

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Любой приговор актеру <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаилу Ефремову</a>, кроме обвинительного, развяжет руки пьяным водителям, заявил адвокат потерпевших <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Dobrovinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Александр Добровинский</a> в Пресненском суде <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>."В таком знаковом процессе как этот, любой приговор, кроме обвинительного, любой срок, кроме того, что просит сторона потерпевших, развяжет руки сотням пьяных Ефремовых, а это недопустимо", - сказал Добровинский в прениях сторон.В четверг прокурор попросила отправить Ефремова в колонию сроком на 11 лет.Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. По версии следствия, пьяный актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.

https://ria.ru/20200830/groza-1576483086.html

Илья Jlord Издевательство над законом надо прекратить и наркоман и алкаш не должен разъезжать за рулем и убивать людей этим и 11лет-это нормально такому.. 18

Степан Краснов Поддерживаю! 17

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп с участием михаила ефремова, александр добровинский, михаил ефремов, москва, происшествия