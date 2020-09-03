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https://ria.ru/20200903/efremov-1576673274.html
Адвокат потерпевших оценила показания свидетелей защиты Ефремова
Адвокат родственников Сергея Захарова назвала заведомо ложными показания свидетелей защиты актера Михаила Ефремова, передает корреспондент РИА Новости из зала... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T12:33
2020-09-03T16:45
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
происшествия
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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Адвокат родственников Сергея Захарова назвала заведомо ложными показания свидетелей защиты актера <a href="https://ria.ru/person_Mikhail_Efremov" target="_blank">Михаила Ефремова</a>, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда.Она уточнила, что просит правоохранительные органы провести проверку.Ранее Бутырина уже говорила, что будет добиваться возбуждения уголовного дела по статье 307УК РФ в отношении свидетелей, которые якобы видели Ефремова на пассажирском сиденье джипа.В четверг прокурор попросила отправить артиста в колонию сроком на 11 лет, а также запретить водить машину в течение трех лет после освобождения.Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.
https://ria.ru/20200903/efremov-1576664300.html
Не представляю на что они рассчитывали. Скорее всего участники процесса дадут показания на Пашаева. А тот, я считаю должен понести наказание
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дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия

Адвокат потерпевших оценила показания свидетелей защиты Ефремова

12:33 03.09.2020 (обновлено: 16:45 03.09.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Адвокат родственников Сергея Захарова назвала заведомо ложными показания свидетелей защиты актера Михаила Ефремова, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда.

"Я бы хотела остановиться на свидетелях защиты, они нас изумили. Что неведомо поразило, Кобец, Гаев и Бадасян давали заведомо ложные показания, даже зная об уголовной ответственности", - заявила в прениях сторон Анна Бутырина.

Она уточнила, что просит правоохранительные органы провести проверку.
Ранее Бутырина уже говорила, что будет добиваться возбуждения уголовного дела по статье 307УК РФ в отношении свидетелей, которые якобы видели Ефремова на пассажирском сиденье джипа.
В четверг прокурор попросила отправить артиста в колонию сроком на 11 лет, а также запретить водить машину в течение трех лет после освобождения.
Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
Вчера, 10:43
Прокурор сочла вину Ефремова полностью доказанной
8311047
Обсудить 1
ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовПроисшествия
Популярные комментарии
Не представляю на что они рассчитывали. Скорее всего участники процесса дадут показания на Пашаева. А тот, я считаю должен понести наказание
3 сентября, 12:43
Ярослав ПогодинЯрослав Погодин
1310001
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