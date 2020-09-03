https://ria.ru/20200903/efremov-1576673274.html

Адвокат потерпевших оценила показания свидетелей защиты Ефремова

Адвокат родственников Сергея Захарова назвала заведомо ложными показания свидетелей защиты актера Михаила Ефремова, передает корреспондент РИА Новости из зала... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T12:33

2020-09-03T12:33

2020-09-03T16:45

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

происшествия

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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Адвокат родственников Сергея Захарова назвала заведомо ложными показания свидетелей защиты актера <a href="https://ria.ru/person_Mikhail_Efremov" target="_blank">Михаила Ефремова</a>, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда.Она уточнила, что просит правоохранительные органы провести проверку.Ранее Бутырина уже говорила, что будет добиваться возбуждения уголовного дела по статье 307УК РФ в отношении свидетелей, которые якобы видели Ефремова на пассажирском сиденье джипа.В четверг прокурор попросила отправить артиста в колонию сроком на 11 лет, а также запретить водить машину в течение трех лет после освобождения.Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.

https://ria.ru/20200903/efremov-1576664300.html

Ярослав Погодин Не представляю на что они рассчитывали. Скорее всего участники процесса дадут показания на Пашаева. А тот, я считаю должен понести наказание 15

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия