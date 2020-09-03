https://ria.ru/20200903/efremov-1576668431.html
Прокурор попросил запретить Ефремову водить машину
Гособвинитель просит суд запретить актеру Михаилу Ефремову вождение автомобиля сроком на три года, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда. РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T11:42
2020-09-03T11:42
2020-09-03T16:47
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/18/1576224098_0:190:3201:1990_1400x0_80_0_0_2fd6fed4f832217745c2c42163a2ee96.jpg
<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Гособвинитель просит суд запретить актеру <a href="https://ria.ru/person_Mikhail_Efremov" target="_blank">Михаилу Ефремову</a> вождение автомобиля сроком на три года, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда.В четверг она предложила суду отправить Ефремова в колонию на 11 лет.Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.
https://ria.ru/20200903/efremov-1576663511.html
3
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/18/1576224098_119:0:2772:1990_1400x0_80_0_0_ab9c96669e6b42b2e948dfca5b91c268.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия