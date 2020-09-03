https://ria.ru/20200903/efremov-1576668431.html

Прокурор попросил запретить Ефремову водить машину

Гособвинитель просит суд запретить актеру Михаилу Ефремову вождение автомобиля сроком на три года, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда. РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T11:42

2020-09-03T11:42

2020-09-03T16:47

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

происшествия

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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Гособвинитель просит суд запретить актеру <a href="https://ria.ru/person_Mikhail_Efremov" target="_blank">Михаилу Ефремову</a> вождение автомобиля сроком на три года, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда.В четверг она предложила суду отправить Ефремова в колонию на 11 лет.Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.

https://ria.ru/20200903/efremov-1576663511.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия