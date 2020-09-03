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https://ria.ru/20200903/efremov-1576668431.html
Прокурор попросил запретить Ефремову водить машину
Гособвинитель просит суд запретить актеру Михаилу Ефремову вождение автомобиля сроком на три года, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда. РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T11:42
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дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
происшествия
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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Гособвинитель просит суд запретить актеру <a href="https://ria.ru/person_Mikhail_Efremov" target="_blank">Михаилу Ефремову</a> вождение автомобиля сроком на три года, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда.В четверг она предложила суду отправить Ефремова в колонию на 11 лет.Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.
https://ria.ru/20200903/efremov-1576663511.html
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дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия

Прокурор попросил запретить Ефремову водить машину

11:42 03.09.2020 (обновлено: 16:47 03.09.2020)
1920
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Гособвинитель просит суд запретить актеру Михаилу Ефремову вождение автомобиля сроком на три года, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда.
В четверг она предложила суду отправить Ефремова в колонию на 11 лет.

"Также прошу лишить права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, сроком на три года", - заявила прокурор Диана Галиуллина в прениях сторон.

Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.
Актер Михаил Ефремов выходит из автомобиля у здания Пресненского суда города Москвы перед началом заседания по делу о ДТП со смертельным исходом - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
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