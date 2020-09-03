https://ria.ru/20200903/efremov-1576664300.html

Прокурор сочла вину Ефремова полностью доказанной

Прокурор в ходе прений по делу о ДТП с участием Михаила Ефремова заявила, что считает вину артиста полностью доказанной, передает корреспондент РИА Новости из... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T10:43

2020-09-03T10:43

2020-09-03T10:43

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Прокурор в ходе прений по делу о ДТП с участием <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> заявила, что считает вину артиста полностью доказанной, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>.Далее прокуратура запросит наказание, которое она считает справедливым для актера. По Уголовному кодексу, за ДТП в пьяном виде со смертельным исходом предполагается до 12 лет колонии.

https://ria.ru/20200903/dtp-1576657287.html

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия