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Прокурор сочла вину Ефремова полностью доказанной
Прокурор в ходе прений по делу о ДТП с участием Михаила Ефремова заявила, что считает вину артиста полностью доказанной, передает корреспондент РИА Новости из... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T10:43
2020-09-03T10:43
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Прокурор в ходе прений по делу о ДТП с участием <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> заявила, что считает вину артиста полностью доказанной, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>.Далее прокуратура запросит наказание, которое она считает справедливым для актера. По Уголовному кодексу, за ДТП в пьяном виде со смертельным исходом предполагается до 12 лет колонии.
https://ria.ru/20200903/dtp-1576657287.html
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дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия

Прокурор сочла вину Ефремова полностью доказанной

10:43 03.09.2020
2631
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Прокурор в ходе прений по делу о ДТП с участием Михаила Ефремова заявила, что считает вину артиста полностью доказанной, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы.
"Считаю, что в предъявленном обвинении вина Ефремова полностью доказана", - объявила гособвинитель.
Далее прокуратура запросит наказание, которое она считает справедливым для актера. По Уголовному кодексу, за ДТП в пьяном виде со смертельным исходом предполагается до 12 лет колонии.
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