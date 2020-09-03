https://ria.ru/20200903/efremov-1576664300.html
Прокурор сочла вину Ефремова полностью доказанной
Прокурор в ходе прений по делу о ДТП с участием Михаила Ефремова заявила, что считает вину артиста полностью доказанной, передает корреспондент РИА Новости из... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T10:43
2020-09-03T10:43
2020-09-03T10:43
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Прокурор в ходе прений по делу о ДТП с участием <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> заявила, что считает вину артиста полностью доказанной, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>.Далее прокуратура запросит наказание, которое она считает справедливым для актера. По Уголовному кодексу, за ДТП в пьяном виде со смертельным исходом предполагается до 12 лет колонии.
https://ria.ru/20200903/dtp-1576657287.html
6
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия