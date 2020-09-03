https://ria.ru/20200903/efremov-1576663154.html

Ефремов признал вину в смертельном ДТП

Михаил Ефремов в зале суда признал вину в ДТП на Смоленской площади, в результате которого погиб курьер Сергей Захаров. РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T10:28

2020-09-03T10:28

2020-09-03T11:04

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

происшествия

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<strong>МОСКВА, 3 сен — РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank">Михаил Ефремов</a> в зале суда признал вину в ДТП на Смоленской площади, в результате которого погиб курьер Сергей Захаров. Вечером 8 июня Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада". Водителя — курьера одного из интернет-магазинов Сергея Захарова — госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Утром мужчина умер.Экспертиза показала, что в момент аварии актер был пьян, а позже в его крови обнаружили следы наркотиков. На первом допросе Ефремов был не в состоянии вспомнить, что произошло, но свою причастность не отрицал (это зафиксировано в материалах дела).Через несколько дней после трагедии артист записал ролик с извинениями перед семьей погибшего. Однако родные Захарова их не приняли и отказались от предложенной материальной помощи.В августе начались слушания по делу. Во время них подсудимый отказался признавать вину в ДТП, сославшись на то, что ничего не помнит и в день трагедии был пьян. При этом его адвокат настаивал, что за рулем джипа находился вовсе не Ефремов, а кто-то другой. Однако сразу несколько свидетелей заявляли, что на водительском месте сидел именно Ефремов.Сейчас актер находится под домашним арестом, ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20200903/transvestity-1576662097.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия