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https://ria.ru/20200903/efremov-1576663154.html
Ефремов признал вину в смертельном ДТП
Михаил Ефремов в зале суда признал вину в ДТП на Смоленской площади, в результате которого погиб курьер Сергей Захаров. РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T10:28
2020-09-03T11:04
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
происшествия
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<strong>МОСКВА, 3 сен — РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank">Михаил Ефремов</a> в зале суда признал вину в ДТП на Смоленской площади, в результате которого погиб курьер Сергей Захаров. Вечером 8 июня Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада". Водителя — курьера одного из интернет-магазинов Сергея Захарова — госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Утром мужчина умер.Экспертиза показала, что в момент аварии актер был пьян, а позже в его крови обнаружили следы наркотиков. На первом допросе Ефремов был не в состоянии вспомнить, что произошло, но свою причастность не отрицал (это зафиксировано в материалах дела).Через несколько дней после трагедии артист записал ролик с извинениями перед семьей погибшего. Однако родные Захарова их не приняли и отказались от предложенной материальной помощи.В августе начались слушания по делу. Во время них подсудимый отказался признавать вину в ДТП, сославшись на то, что ничего не помнит и в день трагедии был пьян. При этом его адвокат настаивал, что за рулем джипа находился вовсе не Ефремов, а кто-то другой. Однако сразу несколько свидетелей заявляли, что на водительском месте сидел именно Ефремов.Сейчас актер находится под домашним арестом, ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.
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дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия

Ефремов признал вину в смертельном ДТП

10:28 03.09.2020 (обновлено: 11:04 03.09.2020)
49536
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Михаил Ефремов в зале суда признал вину в ДТП на Смоленской площади, в результате которого погиб курьер Сергей Захаров.
"У меня заявление. Я признаю свою вину", — заявил артист после того, как судья спросила, не против ли он приступить к прениям сторон в отсутствие второго защитника Елизаветы Шаргородской.
Вечером 8 июня Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада". Водителя — курьера одного из интернет-магазинов Сергея Захарова — госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Утром мужчина умер.
Экспертиза показала, что в момент аварии актер был пьян, а позже в его крови обнаружили следы наркотиков. На первом допросе Ефремов был не в состоянии вспомнить, что произошло, но свою причастность не отрицал (это зафиксировано в материалах дела).
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Трансвеститы пришли на суд по делу Ефремова
Через несколько дней после трагедии артист записал ролик с извинениями перед семьей погибшего. Однако родные Захарова их не приняли и отказались от предложенной материальной помощи.
В августе начались слушания по делу. Во время них подсудимый отказался признавать вину в ДТП, сославшись на то, что ничего не помнит и в день трагедии был пьян. При этом его адвокат настаивал, что за рулем джипа находился вовсе не Ефремов, а кто-то другой. Однако сразу несколько свидетелей заявляли, что на водительском месте сидел именно Ефремов.
Сейчас актер находится под домашним арестом, ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.
6657026262242
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ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовПроисшествия
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3 сентября, 10:31
Степан Краснов
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bbotanik_su
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