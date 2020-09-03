https://ria.ru/20200903/efremov-1576662294.html

Пашаев заявил, что Ефремов сегодня признает вину

Михаил Ефремов сегодня признает вину, заявил его адвокат Эльман Пашаев при входе в Пресненский суд, где пройдут прения сторон. РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T10:12

2020-09-03T10:12

2020-09-03T10:27

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

происшествия

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<strong>МОСКВА, 3 сен — РИА Новости.</strong> Михаил Ефремов сегодня признает вину, заявил его адвокат <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank">Эльман Пашаев</a> при входе в Пресненский суд, где пройдут прения сторон. При этом он не уточнил подробности.Сегодня прокурор запросит наказание, после чего слово перейдет к защите.Вечером 8 июня автомобиль Ефремова вылетел на встречную полосу на Садовом кольце и столкнулся с "Ладой". Ее водитель, курьер Сергей Захаров, позже умер в больнице от полученных травм. Согласно экспертизе, в момент ДТП актер был пьян, в его крови также нашли следы наркотиков.Изначально Ефремов признал вину в ДТП, но затем защита сменила тактику. Артист утверждает, что не помнит, как произошел инцидент.

https://ria.ru/20200903/transvestity-1576662097.html

brat brat Поздно. Всё уже доказано, репутация потерянна. 57

Арсений Новиков Поганенькие людишки. Оба. 47

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия