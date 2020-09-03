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Пашаев заявил, что Ефремов сегодня признает вину
Михаил Ефремов сегодня признает вину, заявил его адвокат Эльман Пашаев при входе в Пресненский суд, где пройдут прения сторон. РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T10:12
2020-09-03T10:27
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
происшествия
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<strong>МОСКВА, 3 сен — РИА Новости.</strong> Михаил Ефремов сегодня признает вину, заявил его адвокат <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank">Эльман Пашаев</a> при входе в Пресненский суд, где пройдут прения сторон. При этом он не уточнил подробности.Сегодня прокурор запросит наказание, после чего слово перейдет к защите.Вечером 8 июня автомобиль Ефремова вылетел на встречную полосу на Садовом кольце и столкнулся с "Ладой". Ее водитель, курьер Сергей Захаров, позже умер в больнице от полученных травм. Согласно экспертизе, в момент ДТП актер был пьян, в его крови также нашли следы наркотиков.Изначально Ефремов признал вину в ДТП, но затем защита сменила тактику. Артист утверждает, что не помнит, как произошел инцидент.
https://ria.ru/20200903/transvestity-1576662097.html
Поздно. Всё уже доказано, репутация потерянна.
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дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия

Пашаев заявил, что Ефремов сегодня признает вину

10:12 03.09.2020 (обновлено: 10:27 03.09.2020)
24767
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов выходит из автомобиля у здания Пресненского суда города Москвы перед началом заседания по делу о ДТП со смертельным исходом
Актер Михаил Ефремов выходит из автомобиля у здания Пресненского суда города Москвы перед началом заседания по делу о ДТП со смертельным исходом - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Михаил Ефремов сегодня признает вину, заявил его адвокат Эльман Пашаев при входе в Пресненский суд, где пройдут прения сторон.
При этом он не уточнил подробности.
Сегодня прокурор запросит наказание, после чего слово перейдет к защите.
Вечером 8 июня автомобиль Ефремова вылетел на встречную полосу на Садовом кольце и столкнулся с "Ладой". Ее водитель, курьер Сергей Захаров, позже умер в больнице от полученных травм. Согласно экспертизе, в момент ДТП актер был пьян, в его крови также нашли следы наркотиков.
Изначально Ефремов признал вину в ДТП, но затем защита сменила тактику. Артист утверждает, что не помнит, как произошел инцидент.
Трансвеститы у здания Пресненского суда - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
10:06
Трансвеститы пришли на суд по делу Ефремова
146921712826
Обсудить 10
ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовПроисшествия
Популярные комментарии
Поздно. Всё уже доказано, репутация потерянна.
3 сентября, 10:15
bbbrat brat
5500200
Поганенькие людишки. Оба.
3 сентября, 10:16
Арсений Новиков
4700000
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