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Захарова обвинила Варшаву во вмешательстве в дела Белоруссии
Москва призывает Варшаву отказаться от подрыва суверенитета Белоруссии, вернуться к нормам международного права, заявила официальный представитель МИД России... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T15:58
2020-09-03T19:12
мария захарова
россия
анджей дуда
польша
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 3 сен — РИА Новости.</strong> Москва призывает Варшаву отказаться от подрыва суверенитета <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, вернуться к нормам международного права, заявила официальный представитель МИД России <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a>."Польские власти продолжают осуществлять просто неприкрытое вмешательство во внутренние дела Республики Беларусь. Не только они, но, честно говоря, здесь происходит что-то такое из ряда вон выходящее. Варшава оказывает давление на <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минск</a>, фактически просто диктуя линию поведения, открыто поддерживают, в том числе и финансами, между прочим, включая работы через подконтрольные НПО, белорусские оппозиционные силы", — заявила <a href="https://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2" target="_blank" data-auto="true">Захарова</a> на брифинге в четверг."В этой связи не может не настораживать информация о высказываниях первого лица государства относительно готовности "взять под защиту" отдельные регионы в соседней республике", — отметила представитель МИД России."Призываем Варшаву вернуться к общепринятым нормам международного права, отказаться от политики подрыва суверенитета соседнего государства, использования недопустимых в международных отношениях средств, к числу которых относится поддержка антиправительственных выступлений, создание на своей территории финансовой и организационной базы для сил, действующих вне правового поля оппозиции", — сказала она.Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что в дела республики вмешиваются и управляют протестными акциями Польша, Чехия, Литва и Украина.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1 процента голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них — свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <u><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></u></strong>
https://ria.ru/20200814/1575744778.html
https://ria.ru/20200903/gosdep-1576659812.html
Опоздали поляки "як дид у школу", "всё, что нас не убивает - то нас укрепляет и закаляет", теперь. думаю интеграция России и Белоруссии значительно усилится и ускорится, благодаря нашим врагам.
159
Интересно, как бы это выглядело? Ну вообще-то, армию Беларуси пока что никто не отменял. Посмотрел бы, как драпают от неё доблестные, польские защитники.
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россия
польша
белоруссия
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мария захарова, россия, анджей дуда, польша, белоруссия, в мире

Захарова обвинила Варшаву во вмешательстве в дела Белоруссии

15:58 03.09.2020 (обновлено: 19:12 03.09.2020)
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© AP Photo / Czarek SokolowskiПрезидент Польши Анджей Дуда на открытии первой сессии Нового созыва сената
Президент Польши Анджей Дуда на открытии первой сессии Нового созыва сената - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© AP Photo / Czarek Sokolowski
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Москва призывает Варшаву отказаться от подрыва суверенитета Белоруссии, вернуться к нормам международного права, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Польские власти продолжают осуществлять просто неприкрытое вмешательство во внутренние дела Республики Беларусь. Не только они, но, честно говоря, здесь происходит что-то такое из ряда вон выходящее. Варшава оказывает давление на Минск, фактически просто диктуя линию поведения, открыто поддерживают, в том числе и финансами, между прочим, включая работы через подконтрольные НПО, белорусские оппозиционные силы", — заявила Захарова на брифинге в четверг.
Сотрудники правоохранительных органов и участник акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 14.08.2020
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"В этой связи не может не настораживать информация о высказываниях первого лица государства относительно готовности "взять под защиту" отдельные регионы в соседней республике", — отметила представитель МИД России.
"Призываем Варшаву вернуться к общепринятым нормам международного права, отказаться от политики подрыва суверенитета соседнего государства, использования недопустимых в международных отношениях средств, к числу которых относится поддержка антиправительственных выступлений, создание на своей территории финансовой и организационной базы для сил, действующих вне правового поля оппозиции", — сказала она.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что в дела республики вмешиваются и управляют протестными акциями Польша, Чехия, Литва и Украина.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1 процента голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них — свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
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Вчера, 09:12Протесты в Белоруссии
Госдеп пригрозил России последствиями при применении силы в Белоруссии
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Мария ЗахароваРоссияАнджей ДудаПольшаБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Опоздали поляки "як дид у школу", "всё, что нас не убивает - то нас укрепляет и закаляет", теперь. думаю интеграция России и Белоруссии значительно усилится и ускорится, благодаря нашим врагам.
3 сентября, 16:07
Козьма ПРУТКОВ.Козьма ПРУТКОВ.
14810109
Интересно, как бы это выглядело? Ну вообще-то, армию Беларуси пока что никто не отменял. Посмотрел бы, как драпают от неё доблестные, польские защитники.
3 сентября, 16:06
Себекхотеп IIIСебекхотеп III
13610109
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