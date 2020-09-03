Захарова обвинила Варшаву во вмешательстве в дела Белоруссии
15:58 03.09.2020 (обновлено: 19:12 03.09.2020)
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© AP Photo / Czarek SokolowskiПрезидент Польши Анджей Дуда на открытии первой сессии Нового созыва сената
© AP Photo / Czarek Sokolowski
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Москва призывает Варшаву отказаться от подрыва суверенитета Белоруссии, вернуться к нормам международного права, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Польские власти продолжают осуществлять просто неприкрытое вмешательство во внутренние дела Республики Беларусь. Не только они, но, честно говоря, здесь происходит что-то такое из ряда вон выходящее. Варшава оказывает давление на Минск, фактически просто диктуя линию поведения, открыто поддерживают, в том числе и финансами, между прочим, включая работы через подконтрольные НПО, белорусские оппозиционные силы", — заявила Захарова на брифинге в четверг.
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"В этой связи не может не настораживать информация о высказываниях первого лица государства относительно готовности "взять под защиту" отдельные регионы в соседней республике", — отметила представитель МИД России.
"Призываем Варшаву вернуться к общепринятым нормам международного права, отказаться от политики подрыва суверенитета соседнего государства, использования недопустимых в международных отношениях средств, к числу которых относится поддержка антиправительственных выступлений, создание на своей территории финансовой и организационной базы для сил, действующих вне правового поля оппозиции", — сказала она.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что в дела республики вмешиваются и управляют протестными акциями Польша, Чехия, Литва и Украина.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1 процента голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них — свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
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