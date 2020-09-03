https://ria.ru/20200903/duda-1576688725.html

Захарова обвинила Варшаву во вмешательстве в дела Белоруссии

Москва призывает Варшаву отказаться от подрыва суверенитета Белоруссии, вернуться к нормам международного права, заявила официальный представитель МИД России... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T15:58

2020-09-03T15:58

2020-09-03T19:12

мария захарова

россия

анджей дуда

польша

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 3 сен — РИА Новости.</strong> Москва призывает Варшаву отказаться от подрыва суверенитета <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, вернуться к нормам международного права, заявила официальный представитель МИД России <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a>."Польские власти продолжают осуществлять просто неприкрытое вмешательство во внутренние дела Республики Беларусь. Не только они, но, честно говоря, здесь происходит что-то такое из ряда вон выходящее. Варшава оказывает давление на <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минск</a>, фактически просто диктуя линию поведения, открыто поддерживают, в том числе и финансами, между прочим, включая работы через подконтрольные НПО, белорусские оппозиционные силы", — заявила <a href="https://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2" target="_blank" data-auto="true">Захарова</a> на брифинге в четверг."В этой связи не может не настораживать информация о высказываниях первого лица государства относительно готовности "взять под защиту" отдельные регионы в соседней республике", — отметила представитель МИД России."Призываем Варшаву вернуться к общепринятым нормам международного права, отказаться от политики подрыва суверенитета соседнего государства, использования недопустимых в международных отношениях средств, к числу которых относится поддержка антиправительственных выступлений, создание на своей территории финансовой и организационной базы для сил, действующих вне правового поля оппозиции", — сказала она.Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что в дела республики вмешиваются и управляют протестными акциями Польша, Чехия, Литва и Украина.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1 процента голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них — свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <u><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></u></strong>

https://ria.ru/20200814/1575744778.html

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Козьма ПРУТКОВ. Опоздали поляки "як дид у школу", "всё, что нас не убивает - то нас укрепляет и закаляет", теперь. думаю интеграция России и Белоруссии значительно усилится и ускорится, благодаря нашим врагам. 159

Себекхотеп III Интересно, как бы это выглядело? Ну вообще-то, армию Беларуси пока что никто не отменял. Посмотрел бы, как драпают от неё доблестные, польские защитники. 147

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, россия, анджей дуда, польша, белоруссия, в мире