https://ria.ru/20200903/dtp-1576657287.html

В ДТП в Самарской области погибли четыре человека

Четыре человека погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей в Самарской области, сообщает ГУ МВД по региону. РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T05:22

2020-09-03T05:22

2020-09-03T05:23

москва

самарская область

происшествия

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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Четыре человека погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей в <a href="http://ria.ru/location_Samarskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Самарской области</a>, сообщает ГУ МВД по региону.Авария произошла поздним вечером в среду. Мужчина 1989 года рождения за рулем автомобиля Chevrolet ехал по дороге М5 "Урал" со стороны <a href="http://ria.ru/location_Syzran/" target="_blank" data-auto="true">Сызрани</a> в направлении <a href="http://ria.ru/location_Toljatti/" target="_blank" data-auto="true">Тольятти</a>. Он выехал на встречную полосу движения, где его машина столкнулась с автомобилем DAF в составе с полуприцепом. Мужчина за рулем легковушки потерял управление и столкнулся с движущейся во встречном направлении машиной Toyota.В результате ДТП погибли водитель и пассажир Chevrolet, водитель и пассажирка Toyota, говорится в сообщении.Отмечается, что сейчас сотрудники полиции устанавливают личность пассажира автомобиля Chevrolet и обстоятельства происшествия.

москва

самарская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, самарская область, происшествия