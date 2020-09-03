Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200903/dtp-1576657287.html
В ДТП в Самарской области погибли четыре человека
Четыре человека погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей в Самарской области, сообщает ГУ МВД по региону. РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T05:22
2020-09-03T05:23
москва
самарская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/152898/57/1528985752_0:221:2858:1829_1400x0_80_0_0_f3af81ae59a1d513939a443623d99b91.jpg
<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Четыре человека погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей в <a href="http://ria.ru/location_Samarskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Самарской области</a>, сообщает ГУ МВД по региону.Авария произошла поздним вечером в среду. Мужчина 1989 года рождения за рулем автомобиля Chevrolet ехал по дороге М5 "Урал" со стороны <a href="http://ria.ru/location_Syzran/" target="_blank" data-auto="true">Сызрани</a> в направлении <a href="http://ria.ru/location_Toljatti/" target="_blank" data-auto="true">Тольятти</a>. Он выехал на встречную полосу движения, где его машина столкнулась с автомобилем DAF в составе с полуприцепом. Мужчина за рулем легковушки потерял управление и столкнулся с движущейся во встречном направлении машиной Toyota.В результате ДТП погибли водитель и пассажир Chevrolet, водитель и пассажирка Toyota, говорится в сообщении.Отмечается, что сейчас сотрудники полиции устанавливают личность пассажира автомобиля Chevrolet и обстоятельства происшествия.
москва
самарская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/152898/57/1528985752_64:0:2795:2048_1400x0_80_0_0_e2aea60cfd0eec362809bf15008aec50.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, самарская область, происшествия

В ДТП в Самарской области погибли четыре человека

05:22 03.09.2020 (обновлено: 05:23 03.09.2020)
3006
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи и полиции на улице Москвы
Автомобили скорой помощи и полиции на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Четыре человека погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей в Самарской области, сообщает ГУ МВД по региону.
Авария произошла поздним вечером в среду. Мужчина 1989 года рождения за рулем автомобиля Chevrolet ехал по дороге М5 "Урал" со стороны Сызрани в направлении Тольятти. Он выехал на встречную полосу движения, где его машина столкнулась с автомобилем DAF в составе с полуприцепом. Мужчина за рулем легковушки потерял управление и столкнулся с движущейся во встречном направлении машиной Toyota.
В результате ДТП погибли водитель и пассажир Chevrolet, водитель и пассажирка Toyota, говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас сотрудники полиции устанавливают личность пассажира автомобиля Chevrolet и обстоятельства происшествия.
2001571
Обсудить 0
МоскваСамарская областьПроисшествия
Рекомендуем
Автомобили
В Госдуму внесли законопроект об отмене транспортного налога
Сотрудники правоохранительных органов США на месте преступления в Сан-Антонио, Техас
В Вашингтоне полицейские застрелили афроамериканца
Дуэйн Джонсон
Дуэйн Джонсон вместе с семьей переболел COVID-19
Центральный пляж в Анапе
В Гидрометцентре рассказали, сколько продержится "волна жары" на Кубани
Самолет Су-27 во время показательных учений
В США рассказали о вскрытых Россией "немыслимых ошибках" НАТО
Девушка в защитной маске идет по улице
Эксперт рассказал, почему нельзя носить смартфон в кармане
Молодой человек с телефоном в руках. Архивное фото
Эксперты назвали самые популярные схемы мошенничества в период пандемии
Анатолий Быков
Бизнесмену Быкову предъявили окончательное обвинение по делу об убийстве
Исполнительный продюсер Дэвид Бениофф и сценарист Д. Б. Уайсс сериала Игра престолов
Создатели "Игры престолов" снимут новый сериал
Владимир Путин и Си Цзиньпин на Деловом форуме БРИКС в Бразилии
Си Цзиньпин пообещал Путину защищать итоги Второй мировой войны
Девушка в комнате
Мистер Вселенная ответил на обвинения в домогательствах к россиянке
Комплекс небоскребов делового центра Москва-Сити в Москве
Россия заняла 23-е место в рейтинге качества элит
Самый большой флаг Украины в Киеве
Американская газета назвала Киев российским
Участок федеральной трассы Р257 Енисей в окрестностях Красноярска
Названы главные причины гибели сибирских лесов
Банкомат
Эксперт рассказал, как мошенники обманывают людей с помощью банкоматов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:29В Совфеде прокомментировали идею о четырехдневной рабочей неделе
11:28Минпросвещения поручило регионам разобраться с очередями у школ
11:25Ученые предложили решения для проблемы нехватки воды в Крыму
11:24Лукашенко провел кадровые назначения
11:21Больше мощи: Intel показала процессоры Tiger Lake
11:18В Татарстане автобус столкнулся с легковушкой
11:18В Белоруссии 24 человека задержали на акциях протеста в среду
11:17Стала известна дата окончания исследований вакцины от COVID-19
11:13Минфин разъяснил ситуацию с обложением налогом продаж на "Авито" и "Юле"
11:12Депутата Госдумы будут судить за взятку в три миллиарда рублей
11:11Стало известно о серьезной травме Ирины Печерниковой перед смертью
11:06Обвинение запросило для Ефремова 11 лет колонии общего режима
11:00У всех испытывавших вакцину "Вектора" выработались антитела к COVID-19
10:56Действующий президент Таджикистана примет участие в предстоящих выборах
10:51Эксперт рассказал, что необходимо сделать России в ситуации с Навальным
10:43Прокурор сочла вину Ефремова полностью доказанной
10:40В Благовещенске выросло число пострадавших при кварцевании класса детей
10:39Назван состав делегации Мишустина в Минске
10:37Доллару предрекли падение на треть
10:35РГО организует вторую экспедицию к "Армении" - российскому "Титанику"
Лента новостейМолния