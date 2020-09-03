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Адам Драйвер сыграет наркомана в триллере "65"
Американский актер Адам Драйвер сыграет роль наркомана в триллере "65", сообщает Collider. РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T05:36
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культура
кино и сериалы
новости культуры
аль пачино
джаред лето
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<strong>МОСКВА, 3 сен — РИА Новости</strong>. Американский актер Адам Драйвер сыграет роль наркомана в триллере "65", <a href="https://collider.com/adam-driver-65-horror-movie-sam-raimi/" target="_blank">сообщает</a> Collider. Cценаристами и режиссерами проекта выступят создатели фильма ужасов "Тихое место" — Скотт Бек и Брайан Вудс. Драйвер сыграет опиоидного наркомана, который стал тенью самого себя и надеяться ему уже не на что. Он попадает в ужасную аварию со "сверхъестественными" последствиями. В живых остается только девятилетняя девочка, говорящая на другом языке. Вместе они начинают бороться за существование. Съемки проекта начнутся, как только у Драйвера появится "окно" в графике. Сейчас он заканчивает работу над "Последней дуэлью" у Ридли Скотта, на очереди "Гуччи" у того же режиссера, в котором принимают участие Леди Гага, Роберт Де Ниро, Аль Пачино и Джаред Лето. Кроме этого, Драйвер также планирует сняться в картине "Янки-команданте" Джеффа Николса.
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кино и сериалы, новости культуры, аль пачино, джаред лето, роберт де ниро

Адам Драйвер сыграет наркомана в триллере "65"

05:36 03.09.2020 (обновлено: 06:01 03.09.2020)
158
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Адам Драйвер
Актер Адам Драйвер - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Американский актер Адам Драйвер сыграет роль наркомана в триллере "65", сообщает Collider.
Cценаристами и режиссерами проекта выступят создатели фильма ужасов "Тихое место" — Скотт Бек и Брайан Вудс.
Драйвер сыграет опиоидного наркомана, который стал тенью самого себя и надеяться ему уже не на что. Он попадает в ужасную аварию со "сверхъестественными" последствиями. В живых остается только девятилетняя девочка, говорящая на другом языке. Вместе они начинают бороться за существование.
Съемки проекта начнутся, как только у Драйвера появится "окно" в графике. Сейчас он заканчивает работу над "Последней дуэлью" у Ридли Скотта, на очереди "Гуччи" у того же режиссера, в котором принимают участие Леди Гага, Роберт Де Ниро, Аль Пачино и Джаред Лето. Кроме этого, Драйвер также планирует сняться в картине "Янки-команданте" Джеффа Николса.
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