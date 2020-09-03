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Адам Драйвер сыграет наркомана в триллере "65"

Американский актер Адам Драйвер сыграет роль наркомана в триллере "65", сообщает Collider. РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T05:36

2020-09-03T05:36

2020-09-03T06:01

культура

кино и сериалы

новости культуры

аль пачино

джаред лето

роберт де ниро

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<strong>МОСКВА, 3 сен — РИА Новости</strong>. Американский актер Адам Драйвер сыграет роль наркомана в триллере "65", <a href="https://collider.com/adam-driver-65-horror-movie-sam-raimi/" target="_blank">сообщает</a> Collider. Cценаристами и режиссерами проекта выступят создатели фильма ужасов "Тихое место" — Скотт Бек и Брайан Вудс. Драйвер сыграет опиоидного наркомана, который стал тенью самого себя и надеяться ему уже не на что. Он попадает в ужасную аварию со "сверхъестественными" последствиями. В живых остается только девятилетняя девочка, говорящая на другом языке. Вместе они начинают бороться за существование. Съемки проекта начнутся, как только у Драйвера появится "окно" в графике. Сейчас он заканчивает работу над "Последней дуэлью" у Ридли Скотта, на очереди "Гуччи" у того же режиссера, в котором принимают участие Леди Гага, Роберт Де Ниро, Аль Пачино и Джаред Лето. Кроме этого, Драйвер также планирует сняться в картине "Янки-команданте" Джеффа Николса.

https://ria.ru/20191219/1562545907.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, аль пачино, джаред лето, роберт де ниро