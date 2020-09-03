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Туризм
https://ria.ru/20200903/draka-1576646974.html
В США на видео попала драка двух туристок, из-за которых задержали рейс
В Нью-Йорке из-за драки двух пассажирок авиакомпании пришлось задержать вылет на 40 минут, сообщает Daily Mail. РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T03:07
2020-09-03T03:07
самолеты
нью-йорк (город)
сша
туризм
туризм
туристы
авиакомпании
новости - туризм
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<strong>МОСКВА, 3 сен – РИА Новости.</strong> В Нью-Йорке из-за драки двух пассажирок авиакомпании пришлось задержать вылет на 40 минут, <a href="https://www.dailymail.co.uk/news/article-8682797/Brazen-moment-two-young-passengers-heated-fight-jet-bridge-Delta-flight.html" target="_blank">сообщает</a> Daily Mail.Путешественница Дестини Дэвис сняла на видео момент, когда молодые женщины начали драться. На кадрах видна обеспокоенная стюардесса, зовущая на помощь.Пассажирки били друг друга по голове, одна швырнула другую о стену, затем они обе упали.На заднем плане слышно, как кто-то говорит: "Иди за Алией, она дерется".Дестини Дэвис предположила, что это родственницы. Разнять их помогли знакомые. Сначала никто не вмешивался, полиции понадобилось некоторое время, чтобы добраться до нарушительниц порядка.Инцидент произошел в оживленном Нью-Йоркском аэропорту. Из-за драки рейс был задержан на 40 минут, так как пришлось искать и выгружать багаж воинственных пассажирок.
https://ria.ru/20200823/samolety-1576101513.html
нью-йорк (город)
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самолеты, нью-йорк (город), сша, туризм, туристы, авиакомпании, новости - туризм

В США на видео попала драка двух туристок, из-за которых задержали рейс

03:07 03.09.2020
2471
© Flickr / San Diego ShooterСамолет авиакомпании Delta Airlines
Самолет авиакомпании Delta Airlines - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© Flickr / San Diego Shooter
МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. В Нью-Йорке из-за драки двух пассажирок авиакомпании пришлось задержать вылет на 40 минут, сообщает Daily Mail.
Путешественница Дестини Дэвис сняла на видео момент, когда молодые женщины начали драться. На кадрах видна обеспокоенная стюардесса, зовущая на помощь.
Пассажирки били друг друга по голове, одна швырнула другую о стену, затем они обе упали.
На заднем плане слышно, как кто-то говорит: "Иди за Алией, она дерется".
Дестини Дэвис предположила, что это родственницы. Разнять их помогли знакомые. Сначала никто не вмешивался, полиции понадобилось некоторое время, чтобы добраться до нарушительниц порядка.
Инцидент произошел в оживленном Нью-Йоркском аэропорту. Из-за драки рейс был задержан на 40 минут, так как пришлось искать и выгружать багаж воинственных пассажирок.
Пассажирка перед экспресс-тестированием на COVID-19 в международном аэропорту Внуково - РИА Новости, 1920, 23.08.2020
23 августа, 00:10Туризм
Пассажирки американской авиакомпании подрались на борту из-за маски
171001
ТуризмсамолетыНью-Йорк (город)СШАТуризмтуристыавиакомпанииНовости - Туризм
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