https://ria.ru/20200903/draka-1576646974.html

В США на видео попала драка двух туристок, из-за которых задержали рейс

В Нью-Йорке из-за драки двух пассажирок авиакомпании пришлось задержать вылет на 40 минут, сообщает Daily Mail. РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T03:07

2020-09-03T03:07

2020-09-03T03:07

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<strong>МОСКВА, 3 сен – РИА Новости.</strong> В Нью-Йорке из-за драки двух пассажирок авиакомпании пришлось задержать вылет на 40 минут, <a href="https://www.dailymail.co.uk/news/article-8682797/Brazen-moment-two-young-passengers-heated-fight-jet-bridge-Delta-flight.html" target="_blank">сообщает</a> Daily Mail.Путешественница Дестини Дэвис сняла на видео момент, когда молодые женщины начали драться. На кадрах видна обеспокоенная стюардесса, зовущая на помощь.Пассажирки били друг друга по голове, одна швырнула другую о стену, затем они обе упали.На заднем плане слышно, как кто-то говорит: "Иди за Алией, она дерется".Дестини Дэвис предположила, что это родственницы. Разнять их помогли знакомые. Сначала никто не вмешивался, полиции понадобилось некоторое время, чтобы добраться до нарушительниц порядка.Инцидент произошел в оживленном Нью-Йоркском аэропорту. Из-за драки рейс был задержан на 40 минут, так как пришлось искать и выгружать багаж воинственных пассажирок.

https://ria.ru/20200823/samolety-1576101513.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

самолеты, нью-йорк (город), сша, туризм, туристы, авиакомпании, новости - туризм