https://ria.ru/20200903/draka-1576646974.html
В США на видео попала драка двух туристок, из-за которых задержали рейс
В Нью-Йорке из-за драки двух пассажирок авиакомпании пришлось задержать вылет на 40 минут, сообщает Daily Mail. РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T03:07
2020-09-03T03:07
2020-09-03T03:07
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<strong>МОСКВА, 3 сен – РИА Новости.</strong> В Нью-Йорке из-за драки двух пассажирок авиакомпании пришлось задержать вылет на 40 минут, <a href="https://www.dailymail.co.uk/news/article-8682797/Brazen-moment-two-young-passengers-heated-fight-jet-bridge-Delta-flight.html" target="_blank">сообщает</a> Daily Mail.Путешественница Дестини Дэвис сняла на видео момент, когда молодые женщины начали драться. На кадрах видна обеспокоенная стюардесса, зовущая на помощь.Пассажирки били друг друга по голове, одна швырнула другую о стену, затем они обе упали.На заднем плане слышно, как кто-то говорит: "Иди за Алией, она дерется".Дестини Дэвис предположила, что это родственницы. Разнять их помогли знакомые. Сначала никто не вмешивался, полиции понадобилось некоторое время, чтобы добраться до нарушительниц порядка.Инцидент произошел в оживленном Нью-Йоркском аэропорту. Из-за драки рейс был задержан на 40 минут, так как пришлось искать и выгружать багаж воинственных пассажирок.
https://ria.ru/20200823/samolety-1576101513.html
нью-йорк (город)
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
самолеты, нью-йорк (город), сша, туризм, туристы, авиакомпании, новости - туризм
МОСКВА, 3 сен – РИА Новости.
В Нью-Йорке из-за драки двух пассажирок авиакомпании пришлось задержать вылет на 40 минут, сообщает
Daily Mail.
Путешественница Дестини Дэвис сняла на видео момент, когда молодые женщины начали драться. На кадрах видна обеспокоенная стюардесса, зовущая на помощь.
Пассажирки били друг друга по голове, одна швырнула другую о стену, затем они обе упали.
На заднем плане слышно, как кто-то говорит: "Иди за Алией, она дерется".
Дестини Дэвис предположила, что это родственницы. Разнять их помогли знакомые. Сначала никто не вмешивался, полиции понадобилось некоторое время, чтобы добраться до нарушительниц порядка.
Инцидент произошел в оживленном Нью-Йоркском аэропорту. Из-за драки рейс был задержан на 40 минут, так как пришлось искать и выгружать багаж воинственных пассажирок.