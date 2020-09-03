https://ria.ru/20200903/dopros-1576710407.html

В Украине журналиста вызвали на допрос из-за задержания россиян в Минске

Украинский журналист и главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов заявил, что его вызвали в Офис генпрокурора Украины на допрос как свидетеля по делу о... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T22:34

2020-09-03T22:34

2020-09-03T22:34

задержание россиян под минском

минск

белоруссия

украина

в мире

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<strong>КИЕВ, 3 сен - РИА Новости.</strong> Украинский журналист и главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов заявил, что его вызвали в Офис генпрокурора <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> на допрос как свидетеля по делу о задержании в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> в июле 33 граждан РФ.Ранее Генпрокуратура РФ сообщила, что 32 россиянина, которые были задержаны в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, в настоящее время уже находятся в России. Один из задержанных в Белоруссии граждан РФ, у которого также белорусское гражданство, остался в республике. Передача РФ российских граждан прошла в соответствии с нормами международного права и национальных законов, отмечали в Генпрокуратуре. Ранее пресс-секретарь российского президента <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> заявлял, что задержанные не совершали противоправных действий, а РФ не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии. Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> назвал инцидент с задержанием россиян в Белоруссии совместной операцией украинских и американских спецслужб. Украина же требовала выдать ей 28 задержанных для привлечения к уголовной ответственности за якобы преступления, связанные, по мнению <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киева</a>, с участием в конфликте в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a>."Меня вызвали на допрос по делу о спецоперации по задержанию 28 "вагнеровцев" - по делу, которого официально не существует! Ну что ж, это огромный шаг вперед - ведь первоначально власти заявили, что никакой операции по "вагнеровцам" не было, комментировать нечего, но наконец-то здравый смысл возобладал. Девятого сентября в качестве свидетеля меня пригласили для допроса в Генеральную прокуратуру (офис генпрокурора - ред.), к замначальника отдела департамента по военным преступлениям Андрею Ткаченко, старшему группы прокуроров по уголовному делу №42014000000000457 по факту ведения РФ агрессивной войны против Украины. Именно в рамках этого большого дела документировали "вагнеровцев", - написал он в Facebook.Бутусов отметил, что сообщит всю известную информацию по делу, свои подозрения и доводы по тем, "кто именно в кабинете президента дал приказ об отмене захвата террористов". По его словам, таким образом, все, что он писал, будет процессуально закреплено в деле, и если правоохранители не проведут следствие, "значит, кто-то из прокуроров будет вынужден взять на себя ответственность за сокрытие утечки информации".Белорусские власти сообщили 29 июля о задержании 33 российских граждан, которые, по сведениям Минска, являются "боевиками" частной военной компании. СК Белоруссии уточнял, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. При этом, по данным спецслужб, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании". МИД России подчеркнул, что одиозная трактовка белорусской стороной задержания россиян не выдерживает никакой критики, и призвал прекратить нагнетание ненужных негативных эмоций. Песков заявлял, что с высокой долей уверенности можно сказать, что задержанные в Белоруссии россияне являются сотрудниками ЧОП, были транзитом и опоздали на рейс.

https://radiosputnik.ria.ru/20200827/spetssluzhby-1576382034.html

https://ria.ru/20200810/1575574489.html

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минск

белоруссия

украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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