В ДНР опровергли заявление Киева о согласовании участков отвода сил
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Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова. Архивное фото
ДОНЕЦК, 3 сен - РИА Новости. Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова опровергла заявление Киева о согласовании контактной группой четырех участков отвода сил в Донбассе и решения о разминировании, добавив, что это возможно только после урегулирования вопроса с противоречащим минским соглашениям постановлением о выборах в Донбассе.
Ранее пресс-служба офиса президента Украины сообщила, что контактная группа на заседании в среду согласовала рамочное решение о противоминной деятельности и четыре участка разведения сил и средств в Донбассе.
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"Офис президента Украины продемонстрировал вчера просто ошеломительный уровень лицемерия и полной оторванности от реально существующей действительности… В очередной раз повторяем: никакого согласования проектов документов, касающихся противоминной деятельности и разведения сил и средств, на прошедшем заседании контактной группы достигнуто не было", - приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.
По ее словам, по этим проектам "есть предварительный консенсус между сторонами", но это "не тождественно окончательному согласованию и подписанию". Полпред ДНР подчеркнула, что позиция республики принципиальная: пока Киев не начнет серьезно относиться к обязательствам по минским соглашениям и не перестанет действовать вразрез договоренностям, никаких реальных подвижек и согласований в рамках контактной группы произойти не может.
"Именно поэтому мы требуем от украинских представителей урегулировать вопрос с противоречащим Комплексу мер постановлением Верховной рады о местных выборах. Наша логика проста и понятна – невозможно в одной рабочей группе согласовывать определенные подвижки и рассчитывать на их выполнение с украинской стороны, когда в то же самое время на другом треке, в данном случае политическом, Киев грубо нарушает основополагающие аспекты минских договоренностей", - заявила Никонорова.
Ранее парламент Украины назначил на 25 октября очередные местные выборы, при этом они не состоятся на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей. Также не состоятся выборы в областные советы на подконтрольной Киеву территории Донбасса. Эти территории будут продолжать подчиняться военно-гражданским администрациям. Избирательная кампания стартует 5 сентября.
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