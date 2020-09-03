https://ria.ru/20200903/donbass-1576660026.html

В ДНР опровергли заявление Киева о согласовании участков отвода сил

Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова опровергла заявление Киева о согласовании... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T09:17

2020-09-03T09:17

2020-09-03T09:17

ситуация в днр и лнр

наталья никонорова

мид днр

донецкая народная республика

украина

в мире

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<strong>ДОНЕЦК, 3 сен - РИА Новости.</strong> Полпред самопровозглашенной <a href="http://ria.ru/location_Donetsk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Донецкой народной республики</a> в контактной группе, глава МИД ДНР <a href="http://ria.ru/person_Natalja_Nikonorova/" target="_blank" data-auto="true">Наталья Никонорова</a> опровергла заявление Киева о согласовании контактной группой четырех участков отвода сил в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a> и решения о разминировании, добавив, что это возможно только после урегулирования вопроса с противоречащим минским соглашениям постановлением о выборах в Донбассе.Ранее пресс-служба офиса президента <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> сообщила, что контактная группа на заседании в среду согласовала рамочное решение о противоминной деятельности и четыре участка разведения сил и средств в Донбассе.По ее словам, по этим проектам "есть предварительный консенсус между сторонами", но это "не тождественно окончательному согласованию и подписанию". Полпред ДНР подчеркнула, что позиция республики принципиальная: пока Киев не начнет серьезно относиться к обязательствам по минским соглашениям и не перестанет действовать вразрез договоренностям, никаких реальных подвижек и согласований в рамках контактной группы произойти не может.Ранее парламент Украины назначил на 25 октября очередные местные выборы, при этом они не состоятся на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей. Также не состоятся выборы в областные советы на подконтрольной Киеву территории Донбасса. Эти территории будут продолжать подчиняться военно-гражданским администрациям. Избирательная кампания стартует 5 сентября.

https://ria.ru/20200901/donbass-1576541567.html

https://ria.ru/20200828/donbass-1576454533.html

донецкая народная республика

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в днр и лнр, наталья никонорова, мид днр, донецкая народная республика, украина, в мире