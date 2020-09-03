Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200903/donbass-1576660026.html
В ДНР опровергли заявление Киева о согласовании участков отвода сил
Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова опровергла заявление Киева о согласовании... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T09:17
2020-09-03T09:17
ситуация в днр и лнр
наталья никонорова
мид днр
донецкая народная республика
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/148154/91/1481549154_0:0:4288:2412_1400x0_80_0_0_1f8aef17c116b279d082e87bae77b1c9.jpg
<strong>ДОНЕЦК, 3 сен - РИА Новости.</strong> Полпред самопровозглашенной <a href="http://ria.ru/location_Donetsk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Донецкой народной республики</a> в контактной группе, глава МИД ДНР <a href="http://ria.ru/person_Natalja_Nikonorova/" target="_blank" data-auto="true">Наталья Никонорова</a> опровергла заявление Киева о согласовании контактной группой четырех участков отвода сил в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a> и решения о разминировании, добавив, что это возможно только после урегулирования вопроса с противоречащим минским соглашениям постановлением о выборах в Донбассе.Ранее пресс-служба офиса президента <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> сообщила, что контактная группа на заседании в среду согласовала рамочное решение о противоминной деятельности и четыре участка разведения сил и средств в Донбассе.По ее словам, по этим проектам "есть предварительный консенсус между сторонами", но это "не тождественно окончательному согласованию и подписанию". Полпред ДНР подчеркнула, что позиция республики принципиальная: пока Киев не начнет серьезно относиться к обязательствам по минским соглашениям и не перестанет действовать вразрез договоренностям, никаких реальных подвижек и согласований в рамках контактной группы произойти не может.Ранее парламент Украины назначил на 25 октября очередные местные выборы, при этом они не состоятся на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей. Также не состоятся выборы в областные советы на подконтрольной Киеву территории Донбасса. Эти территории будут продолжать подчиняться военно-гражданским администрациям. Избирательная кампания стартует 5 сентября.
https://ria.ru/20200901/donbass-1576541567.html
https://ria.ru/20200828/donbass-1576454533.html
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/148154/91/1481549154_349:0:4146:2848_1400x0_80_0_0_a1a01e9cf1c9c25cc3b584d8cdf94376.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация в днр и лнр, наталья никонорова, мид днр, донецкая народная республика, украина, в мире

В ДНР опровергли заявление Киева о согласовании участков отвода сил

09:17 03.09.2020
1090
© Фото : МИД ДНР Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© Фото : МИД ДНР
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова. Архивное фото
ДОНЕЦК, 3 сен - РИА Новости. Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова опровергла заявление Киева о согласовании контактной группой четырех участков отвода сил в Донбассе и решения о разминировании, добавив, что это возможно только после урегулирования вопроса с противоречащим минским соглашениям постановлением о выборах в Донбассе.
Ранее пресс-служба офиса президента Украины сообщила, что контактная группа на заседании в среду согласовала рамочное решение о противоминной деятельности и четыре участка разведения сил и средств в Донбассе.
Ученики на торжественной линейке в киевской школе - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
1 сентября, 08:00
Украина доказала: Донбасс был прав, отделившись от нее
"Офис президента Украины продемонстрировал вчера просто ошеломительный уровень лицемерия и полной оторванности от реально существующей действительности… В очередной раз повторяем: никакого согласования проектов документов, касающихся противоминной деятельности и разведения сил и средств, на прошедшем заседании контактной группы достигнуто не было", - приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.
По ее словам, по этим проектам "есть предварительный консенсус между сторонами", но это "не тождественно окончательному согласованию и подписанию". Полпред ДНР подчеркнула, что позиция республики принципиальная: пока Киев не начнет серьезно относиться к обязательствам по минским соглашениям и не перестанет действовать вразрез договоренностям, никаких реальных подвижек и согласований в рамках контактной группы произойти не может.
Солдат ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе - РИА Новости, 1920, 28.08.2020
28 августа, 20:33
Киев предложил США совместно разрабатывать стратегию развития Донбасса
"Именно поэтому мы требуем от украинских представителей урегулировать вопрос с противоречащим Комплексу мер постановлением Верховной рады о местных выборах. Наша логика проста и понятна – невозможно в одной рабочей группе согласовывать определенные подвижки и рассчитывать на их выполнение с украинской стороны, когда в то же самое время на другом треке, в данном случае политическом, Киев грубо нарушает основополагающие аспекты минских договоренностей", - заявила Никонорова.
Ранее парламент Украины назначил на 25 октября очередные местные выборы, при этом они не состоятся на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей. Также не состоятся выборы в областные советы на подконтрольной Киеву территории Донбасса. Эти территории будут продолжать подчиняться военно-гражданским администрациям. Избирательная кампания стартует 5 сентября.
Минские соглашения - РИА Новости, 1920, 09.12.2019
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
1100001
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРНаталья НиконороваМИД ДНРДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
Рекомендуем
Тушение ландшафтных пожаров в Ростовской области
При пожарах в Ростовской области пострадали 46 человек
Автомобиль украинской полиции
В Киевской области три человека пострадали при стрельбе в кафе
Сотрудники правоохранительных органов и участники студенческой акции протеста в Минске
Госдеп пригрозил России последствиями при применении силы в Белоруссии
Зона паспортного контроля
Россияне смогут многократно выезжать за рубеж для ухода за родственниками
Скриншот выпуска про фильм Александра Рогаткина о Беслане
Телеканал Россия покажет фильм Александра Рогаткина о трагедии в Беслане
Министр обороны России Сергей Шойгу
За гранью здравого смысла. Шойгу оценил потребности общества
Сотрудники ОМОНа во время задержания участника акции в Минске
В Белоруссии задержали двух известных телеведущих
Трансвеститы у здания Пресненского суда
Трансвеститы пришли на суд по делу Ефремова
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Володин призвал помнить, какой ценой досталась победа во Второй мировой
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Шойгу рассказал, как с Михалковым исполнил мечту старовера
Министр культуры РФ Ольга Любимова
Любимова прокомментировала претензии наследников к авторам фильма "Цой"
Самолет Су-27 во время показательных учений
В США рассказали о вскрытых Россией "немыслимых ошибках" НАТО
Алексей Навальный
Эксперт рассказал, что необходимо сделать России в ситуации с Навальным
Самый большой флаг Украины в Киеве
Американская газета назвала Киев российским
Актер Михаил Ефремов выходит из автомобиля у здания Пресненского суда города Москвы перед началом заседания по делу о ДТП со смертельным исходом
Пашаев заявил, что Ефремов сегодня признает вину
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:29В Совфеде прокомментировали идею о четырехдневной рабочей неделе
11:28Минпросвещения поручило регионам разобраться с очередями у школ
11:25Ученые предложили решения для проблемы нехватки воды в Крыму
11:24Лукашенко провел кадровые назначения
11:21Больше мощи: Intel показала процессоры Tiger Lake
11:18В Татарстане автобус столкнулся с легковушкой
11:18В Белоруссии 24 человека задержали на акциях протеста в среду
11:17Стала известна дата окончания исследований вакцины от COVID-19
11:13Минфин разъяснил ситуацию с обложением налогом продаж на "Авито" и "Юле"
11:12Депутата Госдумы будут судить за взятку в три миллиарда рублей
11:11Стало известно о серьезной травме Ирины Печерниковой перед смертью
11:06Обвинение запросило для Ефремова 11 лет колонии общего режима
11:00У всех испытывавших вакцину "Вектора" выработались антитела к COVID-19
10:56Действующий президент Таджикистана примет участие в предстоящих выборах
10:51Эксперт рассказал, что необходимо сделать России в ситуации с Навальным
10:43Прокурор сочла вину Ефремова полностью доказанной
10:40В Благовещенске выросло число пострадавших при кварцевании класса детей
10:39Назван состав делегации Мишустина в Минске
10:37Доллару предрекли падение на треть
10:35РГО организует вторую экспедицию к "Армении" - российскому "Титанику"
Лента новостейМолния