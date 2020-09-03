https://ria.ru/20200903/domogatelstva-1576657480.html
Мистер Вселенная ответил на обвинения в домогательствах к россиянке
Трехкратный обладатель титула "Мистер модель Вселенной" (Mister Golden Universe) Эдуард Кривенко прокомментировал обвинения в свой адрес со стороны девушки,... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T07:16
2020-09-03T07:16
2020-09-03T10:19
следственный комитет россии (ск рф)
свердловская область
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
екатеринбург
происшествия
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<strong>МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. </strong>Трехкратный обладатель титула "Мистер модель Вселенной" (Mister Golden Universe) Эдуард Кривенко прокомментировал обвинения в свой адрес со стороны девушки, которая утверждает, что он приставал к ней в отеле в <a href="http://ria.ru/location_Ekaterinburg/" target="_blank" data-auto="true">Екатеринбурге</a>, пишет портал "<a href="https://www.e1.ru/news/spool/news_id-69453759.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">E1.ru</a>".Ранее в СМИ появилась информация, что женщина по имени Екатерина потребовала от службы безопасности екатеринбургского отеля вызвать <a href="http://ria.ru/organization_Rosgvardija/" target="_blank" data-auto="true">Росгвардию</a>, так как якобы стала жертвой сексуальных домогательств. Она утверждает, что хотела убедить Кривенко вернуть ей интимные фото и видео, которые они делали вместе, когда встречались. Сам Кривенко заявил, что девушка пытается пропиариться за его счет.Он отметил, что не хочет принимать участие в этой истории, назвав попытку таким образом привлечь внимание к своей персоне подлой и мерзкой.Кривенко трижды становился победителем конкурса "Мистер модель Вселенной" (Mister Golden Universe) — в 2012, 2015 и 2018 годах.
https://ria.ru/20200803/1575285540.html
1
свердловская область
россия
екатеринбург
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), свердловская область, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), екатеринбург, происшествия