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Мистер Вселенная ответил на обвинения в домогательствах к россиянке
Трехкратный обладатель титула "Мистер модель Вселенной" (Mister Golden Universe) Эдуард Кривенко прокомментировал обвинения в свой адрес со стороны девушки,... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T07:16
2020-09-03T10:19
следственный комитет россии (ск рф)
свердловская область
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
екатеринбург
происшествия
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<strong>МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. </strong>Трехкратный обладатель титула "Мистер модель Вселенной" (Mister Golden Universe) Эдуард Кривенко прокомментировал обвинения в свой адрес со стороны девушки, которая утверждает, что он приставал к ней в отеле в <a href="http://ria.ru/location_Ekaterinburg/" target="_blank" data-auto="true">Екатеринбурге</a>, пишет портал "<a href="https://www.e1.ru/news/spool/news_id-69453759.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">E1.ru</a>".Ранее в СМИ появилась информация, что женщина по имени Екатерина потребовала от службы безопасности екатеринбургского отеля вызвать <a href="http://ria.ru/organization_Rosgvardija/" target="_blank" data-auto="true">Росгвардию</a>, так как якобы стала жертвой сексуальных домогательств. Она утверждает, что хотела убедить Кривенко вернуть ей интимные фото и видео, которые они делали вместе, когда встречались. Сам Кривенко заявил, что девушка пытается пропиариться за его счет.Он отметил, что не хочет принимать участие в этой истории, назвав попытку таким образом привлечь внимание к своей персоне подлой и мерзкой.Кривенко трижды становился победителем конкурса "Мистер модель Вселенной" (Mister Golden Universe) — в 2012, 2015 и 2018 годах.
https://ria.ru/20200803/1575285540.html
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свердловская область
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следственный комитет россии (ск рф), свердловская область, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), екатеринбург, происшествия

Мистер Вселенная ответил на обвинения в домогательствах к россиянке

07:16 03.09.2020 (обновлено: 10:19 03.09.2020)
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© Depositphotos / lucidwatersДевушка в комнате
Девушка в комнате - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© Depositphotos / lucidwaters
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Трехкратный обладатель титула "Мистер модель Вселенной" (Mister Golden Universe) Эдуард Кривенко прокомментировал обвинения в свой адрес со стороны девушки, которая утверждает, что он приставал к ней в отеле в Екатеринбурге, пишет портал "E1.ru".
Ранее в СМИ появилась информация, что женщина по имени Екатерина потребовала от службы безопасности екатеринбургского отеля вызвать Росгвардию, так как якобы стала жертвой сексуальных домогательств. Она утверждает, что хотела убедить Кривенко вернуть ей интимные фото и видео, которые они делали вместе, когда встречались.
Сам Кривенко заявил, что девушка пытается пропиариться за его счет.

"Все это полная ложь! Люди льют грязь, чтобы сделать себя известнее, но каждый публичный человек не обязан доказывать, что он не инопланетянин", — заявил Кривенко.

Он отметил, что не хочет принимать участие в этой истории, назвав попытку таким образом привлечь внимание к своей персоне подлой и мерзкой.
Кривенко трижды становился победителем конкурса "Мистер модель Вселенной" (Mister Golden Universe) — в 2012, 2015 и 2018 годах.
Женщина, переживающая стресс - РИА Новости, 1920, 03.08.2020
3 августа, 05:36
Опрос показал число россиян, сталкивавшихся с домогательством на работе
2861631222
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Следственный комитет России (СК РФ)Свердловская областьРоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)ЕкатеринбургПроисшествия
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