https://ria.ru/20200903/domogatelstva-1576657480.html

Мистер Вселенная ответил на обвинения в домогательствах к россиянке

Трехкратный обладатель титула "Мистер модель Вселенной" (Mister Golden Universe) Эдуард Кривенко прокомментировал обвинения в свой адрес со стороны девушки,... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T07:16

2020-09-03T07:16

2020-09-03T10:19

следственный комитет россии (ск рф)

свердловская область

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

екатеринбург

происшествия

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<strong>МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. </strong>Трехкратный обладатель титула "Мистер модель Вселенной" (Mister Golden Universe) Эдуард Кривенко прокомментировал обвинения в свой адрес со стороны девушки, которая утверждает, что он приставал к ней в отеле в <a href="http://ria.ru/location_Ekaterinburg/" target="_blank" data-auto="true">Екатеринбурге</a>, пишет портал "<a href="https://www.e1.ru/news/spool/news_id-69453759.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">E1.ru</a>".Ранее в СМИ появилась информация, что женщина по имени Екатерина потребовала от службы безопасности екатеринбургского отеля вызвать <a href="http://ria.ru/organization_Rosgvardija/" target="_blank" data-auto="true">Росгвардию</a>, так как якобы стала жертвой сексуальных домогательств. Она утверждает, что хотела убедить Кривенко вернуть ей интимные фото и видео, которые они делали вместе, когда встречались. Сам Кривенко заявил, что девушка пытается пропиариться за его счет.Он отметил, что не хочет принимать участие в этой истории, назвав попытку таким образом привлечь внимание к своей персоне подлой и мерзкой.Кривенко трижды становился победителем конкурса "Мистер модель Вселенной" (Mister Golden Universe) — в 2012, 2015 и 2018 годах.

https://ria.ru/20200803/1575285540.html

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свердловская область

россия

екатеринбург

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), свердловская область, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), екатеринбург, происшествия