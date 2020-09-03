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https://ria.ru/20200903/dipotnosheniya-1576691295.html
На Украине оценили возможные последствия разрыва дипотношений с Россией
Разрыв дипломатических отношений между Киевом и Москвой создал бы проблему с защитой интересов украинских граждан в России, заявил глава МИД Украины Дмитрий... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T16:36
2020-09-03T23:32
россия
дмитрий кулеба
мид украины
украина
в мире
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<strong>КИЕВ, 3 сен — РИА Новости.</strong> Разрыв дипломатических отношений между Киевом и Москвой создал бы проблему с защитой интересов украинских граждан в России, заявил глава МИД Украины <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Kuleba/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Кулеба</a>.Он отметил, что в случае разрыва дипломатических отношений с другим государством функции посольства передаются дипведомству третьей страны, которая должна представлять интересы граждан.Он отметил, что разорвать дипломатические отношения с Россией <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украина</a> могла в 2014 году, а сейчас это делать "нелогично". При этом Кулеба отметил, что дипломатических отношений между Киевом и Москвой, по сути, нет, а внешнеполитические ведомства обмениваются нотами.
https://radiosputnik.ria.ru/20200902/ukraina-1576649095.html
https://ria.ru/20200902/sanktsii-1576653559.html
так заберите их себе, ваших граждан. Чего они в стране-оккупанте делают?)
83
А они есть эти дипотношения? Я думал их уже давно нет))) Как будто их посол озабочен так об украинцах в России)))
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россия
украина
РИА Новости
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россия, дмитрий кулеба, мид украины, украина, в мире

На Украине оценили возможные последствия разрыва дипотношений с Россией

16:36 03.09.2020 (обновлено: 23:32 03.09.2020)
8134
© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкПамятник дружбе Украины и России
Памятник дружбе Украины и России - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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Памятник дружбе Украины и России. Архивное фото
КИЕВ, 3 сен — РИА Новости. Разрыв дипломатических отношений между Киевом и Москвой создал бы проблему с защитой интересов украинских граждан в России, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Разрыв дипломатических отношений создал бы огромную проблему с защитой интересов наших граждан", — сказал Кулеба в интервью украинскому интернет-изданию Gazeta.ua, опубликованном в четверг, отвечая на вопрос, почему у Украины до сих пор существуют дипломатические отношения с Россией.

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Он отметил, что в случае разрыва дипломатических отношений с другим государством функции посольства передаются дипведомству третьей страны, которая должна представлять интересы граждан.

"Совсем на грубом уровне — небольшая группа дипломатов будет аккредитована от имени другой страны в России. Их возможности крайне ограничены. В России — политзаключенные, трудовые мигранты. Какая страна возьмет на себя это бремя — защита интересов украинцев в Ростове-на-Дону, Новосибирске, Петербурге?" — сказал Кулеба.

Он отметил, что разорвать дипломатические отношения с Россией Украина могла в 2014 году, а сейчас это делать "нелогично". При этом Кулеба отметил, что дипломатических отношений между Киевом и Москвой, по сути, нет, а внешнеполитические ведомства обмениваются нотами.
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так заберите их себе, ваших граждан. Чего они в стране-оккупанте делают?)
3 сентября, 16:39
О Ольга Занкова
8010020
А они есть эти дипотношения? Я думал их уже давно нет))) Как будто их посол озабочен так об украинцах в России)))
3 сентября, 16:40
Руслан ЯкубикРуслан Якубик
4200001
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