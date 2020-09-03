https://ria.ru/20200903/dipotnosheniya-1576691295.html

На Украине оценили возможные последствия разрыва дипотношений с Россией

Разрыв дипломатических отношений между Киевом и Москвой создал бы проблему с защитой интересов украинских граждан в России, заявил глава МИД Украины Дмитрий... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T16:36

2020-09-03T16:36

2020-09-03T23:32

россия

дмитрий кулеба

мид украины

украина

в мире

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<strong>КИЕВ, 3 сен — РИА Новости.</strong> Разрыв дипломатических отношений между Киевом и Москвой создал бы проблему с защитой интересов украинских граждан в России, заявил глава МИД Украины <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Kuleba/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Кулеба</a>.Он отметил, что в случае разрыва дипломатических отношений с другим государством функции посольства передаются дипведомству третьей страны, которая должна представлять интересы граждан.Он отметил, что разорвать дипломатические отношения с Россией <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украина</a> могла в 2014 году, а сейчас это делать "нелогично". При этом Кулеба отметил, что дипломатических отношений между Киевом и Москвой, по сути, нет, а внешнеполитические ведомства обмениваются нотами.

https://radiosputnik.ria.ru/20200902/ukraina-1576649095.html

https://ria.ru/20200902/sanktsii-1576653559.html

Ольга Занкова так заберите их себе, ваших граждан. Чего они в стране-оккупанте делают?) 83

Руслан Якубик А они есть эти дипотношения? Я думал их уже давно нет))) Как будто их посол озабочен так об украинцах в России))) 43

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украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий кулеба, мид украины, украина, в мире