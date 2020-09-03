На Украине оценили возможные последствия разрыва дипотношений с Россией
16:36 03.09.2020 (обновлено: 23:32 03.09.2020)
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Памятник дружбе Украины и России. Архивное фото
КИЕВ, 3 сен — РИА Новости. Разрыв дипломатических отношений между Киевом и Москвой создал бы проблему с защитой интересов украинских граждан в России, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
"Разрыв дипломатических отношений создал бы огромную проблему с защитой интересов наших граждан", — сказал Кулеба в интервью украинскому интернет-изданию Gazeta.ua, опубликованном в четверг, отвечая на вопрос, почему у Украины до сих пор существуют дипломатические отношения с Россией.
Он отметил, что в случае разрыва дипломатических отношений с другим государством функции посольства передаются дипведомству третьей страны, которая должна представлять интересы граждан.
"Совсем на грубом уровне — небольшая группа дипломатов будет аккредитована от имени другой страны в России. Их возможности крайне ограничены. В России — политзаключенные, трудовые мигранты. Какая страна возьмет на себя это бремя — защита интересов украинцев в Ростове-на-Дону, Новосибирске, Петербурге?" — сказал Кулеба.
Он отметил, что разорвать дипломатические отношения с Россией Украина могла в 2014 году, а сейчас это делать "нелогично". При этом Кулеба отметил, что дипломатических отношений между Киевом и Москвой, по сути, нет, а внешнеполитические ведомства обмениваются нотами.