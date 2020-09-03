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Иллюстрация - Тульская область
Тульская область
https://ria.ru/20200903/diktant-1576700683.html
Более 7 тысяч туляков написали "Диктант Победы"
Более семи тысяч жителей Тульской области присоединились к Всероссийской патриотической акции "Диктант Победы", посвященной 75-летию Победы в Великой... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T18:20
2020-09-03T18:20
тульская область
диктант победы
алексей дюмин
тула
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<strong>ТУЛА, 3 сен — РИА Новости.</strong> Более семи тысяч жителей <a href="http://ria.ru/location_Tulskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тульской области</a> присоединились к Всероссийской патриотической акции "Диктант Победы", посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщил РИА Новости представитель правительства региона."В акции приняли участие более 7 тысяч жителей региона на 157 площадках во всех муниципалитетах. Диктант проходит в форме тестирования по 25 вопросам, в которые включен и региональный компонент. Принять участие в нем можно на сайте диктантпобеды.рф или в мобильном приложении "Диктанта Победы"", – сказал он.На одной из площадок акции в Центре образования №58 "Поколение будущего" города <a href="http://ria.ru/location_Tula/" target="_blank" data-auto="true">Тулы</a> побывали заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова и министр образования региона Алевтина Шевелева. Они посетили Урок Победы, осмотрели выставку, посвященную обороне Тулы, пообщались с воспитанниками медиашколы центра и написали диктант.Ольга Гремякова зачитала приветственный адрес губернатора <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Djumin/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Дюмина</a>, который, в частности, отметил, что эта инициатива – важный вклад в повышение исторической грамотности жителей Тульской области и в патриотическое воспитание молодежи. Дюмиг выразил уверенность, что проведение "Диктанта Победы" станет доброй традицией и с каждым годом он будет объединять все больше людей.Также в четверг, в день окончания Второй мировой войны, на Казанской набережной в Туле состоялся живой урок истории "Путь к Победе". Интерактивное мероприятие организовано Российским движением школьников. Участие в нем приняли команды из школ региона. На 19 интерактивных площадках им предстояло ответить на вопросы о главных событиях Второй мировой войны, ее полководцах и сражениях.С 7 сентября живой урок истории пройдет во всех муниципалитетах региона.
https://radiosputnik.ria.ru/20200811/1575662831.html
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диктант победы, алексей дюмин, тула

Более 7 тысяч туляков написали "Диктант Победы"

18:20 03.09.2020
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкУчастница акции "Диктант Победы"
Участница акции Диктант Победы - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
ТУЛА, 3 сен — РИА Новости. Более семи тысяч жителей Тульской области присоединились к Всероссийской патриотической акции "Диктант Победы", посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.
"В акции приняли участие более 7 тысяч жителей региона на 157 площадках во всех муниципалитетах. Диктант проходит в форме тестирования по 25 вопросам, в которые включен и региональный компонент. Принять участие в нем можно на сайте диктантпобеды.рф или в мобильном приложении "Диктанта Победы"", – сказал он.
На одной из площадок акции в Центре образования №58 "Поколение будущего" города Тулы побывали заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова и министр образования региона Алевтина Шевелева. Они посетили Урок Победы, осмотрели выставку, посвященную обороне Тулы, пообщались с воспитанниками медиашколы центра и написали диктант.
Ольга Гремякова зачитала приветственный адрес губернатора Алексея Дюмина, который, в частности, отметил, что эта инициатива – важный вклад в повышение исторической грамотности жителей Тульской области и в патриотическое воспитание молодежи. Дюмиг выразил уверенность, что проведение "Диктанта Победы" станет доброй традицией и с каждым годом он будет объединять все больше людей.
Всероссийская акция Диктант Победы - РИА Новости, 1920, 11.08.2020
11 августа, 19:29
Число участников "Диктанта Победы" может достичь миллиона
Также в четверг, в день окончания Второй мировой войны, на Казанской набережной в Туле состоялся живой урок истории "Путь к Победе". Интерактивное мероприятие организовано Российским движением школьников. Участие в нем приняли команды из школ региона. На 19 интерактивных площадках им предстояло ответить на вопросы о главных событиях Второй мировой войны, ее полководцах и сражениях.
С 7 сентября живой урок истории пройдет во всех муниципалитетах региона.
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Тульская областьДиктант ПобедыАлексей ДюминТула
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