https://ria.ru/20200903/diktant-1576700683.html

Более 7 тысяч туляков написали "Диктант Победы"

Более семи тысяч жителей Тульской области присоединились к Всероссийской патриотической акции "Диктант Победы", посвященной 75-летию Победы в Великой... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T18:20

2020-09-03T18:20

2020-09-03T18:20

тульская область

диктант победы

алексей дюмин

тула

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<strong>ТУЛА, 3 сен — РИА Новости.</strong> Более семи тысяч жителей <a href="http://ria.ru/location_Tulskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тульской области</a> присоединились к Всероссийской патриотической акции "Диктант Победы", посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщил РИА Новости представитель правительства региона."В акции приняли участие более 7 тысяч жителей региона на 157 площадках во всех муниципалитетах. Диктант проходит в форме тестирования по 25 вопросам, в которые включен и региональный компонент. Принять участие в нем можно на сайте диктантпобеды.рф или в мобильном приложении "Диктанта Победы"", – сказал он.На одной из площадок акции в Центре образования №58 "Поколение будущего" города <a href="http://ria.ru/location_Tula/" target="_blank" data-auto="true">Тулы</a> побывали заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова и министр образования региона Алевтина Шевелева. Они посетили Урок Победы, осмотрели выставку, посвященную обороне Тулы, пообщались с воспитанниками медиашколы центра и написали диктант.Ольга Гремякова зачитала приветственный адрес губернатора <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Djumin/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Дюмина</a>, который, в частности, отметил, что эта инициатива – важный вклад в повышение исторической грамотности жителей Тульской области и в патриотическое воспитание молодежи. Дюмиг выразил уверенность, что проведение "Диктанта Победы" станет доброй традицией и с каждым годом он будет объединять все больше людей.Также в четверг, в день окончания Второй мировой войны, на Казанской набережной в Туле состоялся живой урок истории "Путь к Победе". Интерактивное мероприятие организовано Российским движением школьников. Участие в нем приняли команды из школ региона. На 19 интерактивных площадках им предстояло ответить на вопросы о главных событиях Второй мировой войны, ее полководцах и сражениях.С 7 сентября живой урок истории пройдет во всех муниципалитетах региона.

https://radiosputnik.ria.ru/20200811/1575662831.html

тула

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

диктант победы, алексей дюмин, тула