https://ria.ru/20200903/diktant-1576689320.html
На сайт "Диктанта Победы" совершили DDoS-атаки
DDoS-атаки были совершены на сайт "Диктанта Победы", в настоящий момент он работает, источник атак устанавливается, сообщили в партии "Единая Россия", которая... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T16:08
2020-09-03T16:08
2020-09-03T17:22
75 лет великой победы
диктант победы
единая россия
общество
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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> DDoS-атаки были совершены на сайт <a href="https://ria.ru/category_diktant-pobedy/" target="_blank">"Диктанта Победы"</a>, в настоящий момент он работает, источник атак устанавливается, сообщили в партии "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единая Россия</a>", которая выступает организатором акции."С 09.00 по московскому времени на сайт диктантпобеды.рф началась массовая DDoS-атака роботизированными системами. Более 50% трафика составили роботы, целью которых было парализовать работу сайта. Это привело к перегрузке серверных системы, каналов связи, баз данных сайта. Сайт был недоступен в течение часа", — цитирует пресс-служба слова руководителя IT-проектов ЕР Вячеслава Сатеева.Сейчас работоспособность сайта восстановлена в полном объеме, базы данных сохранены."Мы сейчас со специалистами изучаем причину явлений. Но с высокой долей вероятности могу предположить, что истоки лежат там же, где истоки DDoS-атак на другие сайты патриотической направленности", — сказал замсекретаря генсовета ЕР <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_KHinshtejjn/" target="_blank" data-auto="true">Александр Хинштейн</a>, слова которого приводятся в сообщении.Акция на знание Великой Отечественной войны "Диктант Победы" пройдет на более чем на 11 тысячах площадок. В этом году их откроют во всех населенных пунктах России с численностью населения более пяти тысяч человек. Впервые акция пройдет в Индии, Афганистане, Ливане, Непале, Палестине, Шри-Ланке, Аргентине, Испании, Португалии, Мальте, Мексике, Марокко и других странах - всего в 75 странах мира.
https://radiosputnik.ria.ru/20200811/1575662831.html
7
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
диктант победы, единая россия, общество
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.
DDoS-атаки были совершены на сайт "Диктанта Победы"
, в настоящий момент он работает, источник атак устанавливается, сообщили в партии "Единая Россия
", которая выступает организатором акции.
"С 09.00 по московскому времени на сайт диктантпобеды.рф началась массовая DDoS-атака роботизированными системами. Более 50% трафика составили роботы, целью которых было парализовать работу сайта. Это привело к перегрузке серверных системы, каналов связи, баз данных сайта. Сайт был недоступен в течение часа", — цитирует пресс-служба слова руководителя IT-проектов ЕР Вячеслава Сатеева.
Сейчас работоспособность сайта восстановлена в полном объеме, базы данных сохранены.
"Мы сейчас со специалистами изучаем причину явлений. Но с высокой долей вероятности могу предположить, что истоки лежат там же, где истоки DDoS-атак на другие сайты патриотической направленности", — сказал замсекретаря генсовета ЕР Александр Хинштейн
, слова которого приводятся в сообщении.
Акция на знание Великой Отечественной войны "Диктант Победы" пройдет на более чем на 11 тысячах площадок. В этом году их откроют во всех населенных пунктах России с численностью населения более пяти тысяч человек. Впервые акция пройдет в Индии, Афганистане, Ливане, Непале, Палестине, Шри-Ланке, Аргентине, Испании, Португалии, Мальте, Мексике, Марокко и других странах - всего в 75 странах мира.